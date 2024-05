Los Juegos Nacionales Evita cambian a “Juegos Deportivos Nacionales”

Send an email

En las instalaciones del Polideportivo Evita, el Secretario de Deportes, Recreación e Inclusión de la Provincia, Jorge Córdoba, se manifestó «triste y desconforme», por la decisión nacional, de cambiar drásticamente los Juegos Nacionales Evita, modificación de disciplinas, cupos y más, incluso cambiando su nombre a «Juegos Deportivos Nacionales».

En la oportunidad el titular de la Secretaria expreso: «La verdad es una noticia triste, que desaparezcan los Juegos Nacionales Evita, desde nación nos informaron mediante un zoom, la intención de cambiar el nombre, dónde pasará a llamarse Juegos Deportivos Nacionales, además de una reducción a más de la mitad de las disciplinas, no solo convencional, sino también el deporte adaptado, sumado a que la etapa de «Adultos Mayores» no se realizará».

Córdoba amplio diciendo «No solamente hay un desfinanciamientos para las provincias en cuanto a la organización, sino también que la participación a estos nuevos juegos dependerá pura y exclusivamente de cada una de las provincias, quienes correrán con todos los gastos, ya sin ningún financiamiento de nación, entonces imaginen la demanda económica que podría tener las provincias que decidieran participar».

«Piensan este certamen solo a nivel nacional, y no se considera que hay etapas locales, provinciales, dónde ya hay inversiones de más provincias».

«Desde nuestro gobierno en La Rioja, estamos en total desacuerdo con esto, nos cuesta mucho entender esta decisión, nunca nos consultaron, no nos llamaron, simplemente nos informaron, y es claramente que no les interesa llevar a cabo este certamen, que es la mayor gesta deportiva en toda latinoamerica, por la cantidad de gente que convoca y participa, ya que esto no es simplemente una contención social, hay un deporte de desarrollo, interviene salud, ambiente, muchísimas cosas que se hacen en los juegos en cada una de sus etapas».

«Ahora tenemos en frente está propuesta, de 800 personas que tenía una delegación, pasarán a 360, más de 50% de reducción, y aun así, sería complejo para las provincias sostener los gastos de traslado, hotelería, comidas, los gastos de indumentaria».

El secretario también se refirió al Twitteó de Daniel Scioli, dónde negaba estás versiones, pero quienes estuvieron en el Zoom, del cual participaron 15 provincias, son testigos de lo antes mencionado.

