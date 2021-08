Messi confirmó su salida del Barcelona: “Me hubiese gustado despedirme de otra manera”

El astro rosarino dio los motivos de su salida, habló de su futuro y remarcó que hizo todo lo posible para quedarse en el club catalán.

A 72 horas de la noticia que generó un impacto mundial, Lionel Messi enfrentó a la prensa en el Camp Nou para hablar sobre su salida del Barcelona a más de dos décadas de haber arribado al club. El futbolista rosarino, que tiene el pase en su poder desde el primero de julio, no pudo firmar un nuevo vínculo en el Blaugrana por el tope salarial de La Liga y ahora tendrá que mudarse de camiseta por primera vez en toda su carrera.

Leo apareció ante los medios a las 12 del mediodía (hora española) visiblemente emocionado y abordó diferentes temas, como la frustrada negociación para su continuidad, mientras crecen los rumores de un posible desembarco al París Saint Germain de Francia.

Cientos de fanáticos aguardaron sus palabras en las inmediaciones del mítico estadio catalán, donde incluso se produjeron algunas corridas en la previa por varios hinchas del Barcelona que querían verlo por última vez en el club y rescatar alguna foto o selfie.

En primera fila se sentaron Antonela Roccuzzo y los tres hijos del goleador histórico del club catalán. Sin dudas, su círculo íntimo fue una de las piezas claves en todas las decisiones que tomó a lo largo de su carrera.

LAS FRASES DE LIONEL MESSI

“No sé si voy a poder hablar en este último día. Estuve pensando y dándole vueltas a ver qué iba a decir y la verdad es que no me salí nada, porque estuve bloqueado como lo estoy ahora. Es muy difícil para mí, después de haber tenido toda una vida acá. El año pasado después del lío del burofax tenía dudas, pero este año estaba convencido de querer quedarme acá para seguir ganando cosas y continuar con la vida maravillosa que tenemos en Barcelona”.

“Llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de tantos años me voy con una esposa y mis tres hijos catalanes-argentinos. Le prometí a ellos que vamos a volver, pero me voy muy agradecido con toda la gente del club, porque tiene unos muy lindos valores”.

“Siempre traté de moverme con humildad y respeto, que son los valores de esta casa. Espero que me recuerden así. Pasé muchas cosas hermosas y malas. Eso me hizo crecer como jugador y como persona. Di todo por esta camiseta y me voy más que conforme”.

“Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca me imaginé irme, pero me hubiera gustado despedirme con gente, jugando y con el aliento. En el último tiempo los extrañé mucho. Ya va más de un año y medio que no puedo festejar un gol con los hinchas”.

“Hemos pasado muy buenos momentos, también malos, pero el cariño de la gente fue incondicional. El amor fue mutuo. Ojalá el día de mañana pueda volver en otra función para aportar mi granito de arena y podamos seguir creciendo juntos”.

¿Con qué momento se queda de su carrera?

“Es muy difícil quedarme con un momento. Quizás que mi debut fue el comienzo de todo. Todo lo que vino después fue maravilloso, pero en el momento del debut fue cumplir un sueño”.

“Crecí con los valores de este club. Siempre traté de llevar la camiseta del Barcelona con humildad y respeto. Espero que me recuerden así. Yo soy un agradecido de la carrera que tuve, tanto por los títulos ganados como por las derrotas, que me sirvieron para crecer”.

“Laporta había dicho que estaba todo arreglado, pero no pudimos llegar a un acuerdo por La Liga. No hay más que eso. Tengo en claro que yo hice todo lo posible para quedarme. Escuché muchas cosas sobre mi futuro, pero lo tengo bien claro que di lo máximo para quedarme”.

“Es la etapa más difícil de mi carrera. He tenido muchos momentos duros, con derrotas, pero al otro día comenzaba un nuevo entrenamiento para tener una revancha. Pero ahora sé que no hay vuelta atrás”.

“Me queda la espina de haber conseguido alguna Champions más, como en la semifinal del Chelsea con Pep o la última con el Liverpool. Tuvimos una generación que pudo ganar alguna más, pero ganamos otras cosas y no me arrepiento de nada, porque siempre dimos lo máximo. Uno de mis objetivos es volver a ganar la Champions y conseguir la mayoría de campeonatos que participe. Quiero alcanzar a Dani Alves, que es un gran amigo”.

Su futuro

“Me pasan muchas cosas por la cabeza. Hasta el día de hoy no caigo en la realidad de dejar este lugar y cambiar mi vida por completo. Hace 16 años que estoy en el primer equipo y para mí era siempre lo mismo. Ahora es empezar de cero para mí y para mi familia. Estoy seguro de que nos vamos a adaptar, aunque sea un cambio difícil”.

“Lo del PSG es una posibilidad, pero a esta altura no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que tuve varios llamados, porque fueron varios clubes los que se interesaron, pero a esta hora no hay nada cerrado”.

“Hoy siento tristeza, porque me tengo que ir de un club que amo en un momento que no lo esperaba. Siempre fui de frente, diciendo la verdad. El año pasado quería irme, éste no. Y por eso la tristeza”.

“Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo. Los jugadores pasan, pero como dijo Laporta, el club es más importante que cualquiera. Entiendo que al principio será raro que no esté, pero vinieron muy buenos jugadores, otros vendrán, hay una buena plantilla y al final todo se acomoda”.

“La foto con los jugadores del PSG fue una boludez. Ya lo habíamos hablado de juntarnos de vacaciones. Nos comimos un asado y compartimos un lindo momento. Todos me decían que vaya para París, pero fue una casualidad. No hay nada raro, ni nada atrás. Fue una foto de un grupo de amigos que compartimos unas vacaciones en Ibiza”.

“Gracias a Dios no tuve lesiones graves en mi carrera. Voy a jugar hasta que me dé el cuerpo. He tenido a varios compañeros que se han retirado y me han dicho lo difícil que es el día después, porque uno rompe con la rutina que hizo durante toda su vida”.

Los motivos de su salida

“Después de las elecciones, me reuní con el presidente en una cena y no tenía dudas de que iba a seguir. Habíamos llegado a un acuerdo, pero después pasó lo que pasó y no se puede hacer nada. Nosotros teníamos decidido algo, que lamentablemente no pudimos concretar”.

“No será lo mismo. Me hubiera tocado irme de otra manera, pero para esta gente estoy dispuesto a hacer cualquier cosa”.

“No creo que se hayan dado falsas esperanzas. Todos teníamos en claro de que iba a seguir. Teníamos un acuerdo y nunca se presentó ningún problema. Siempre fuimos sinceros con la gente. No se dio por lo que ya se dijo y se comentó. Nunca engañamos a la gente”.

“No conozco en profundidad el tema. A (Javier) Tebas lo habré cruzado una dos veces, y siempre ha sido muy cordial. No tengo nada contra él”.

“Cuando me enteré de la noticia fue como un baldazo de agua fría. Hasta el día de hoy estoy tratando de asimilarlo. Cuando me vaya de acá me seguirá cayendo la ficha y será más duro todavía. Creo que se me va a empezar a pasar cuando vuelva a jugar al fútbol”.

“La gente del Barcelona me conoce. Saben que soy muy competidor y que hubiera dado todo para seguir peleando campeonatos. Quiero aprovechar para felicitar a Dani Alves que ha ganado la medalla olímpica, yo voy a seguir trabajando para igualarlo en la cantidad de títulos. Ahora voy a buscar un nuevo camino para seguir ganando cosas”.

“El presidente explicó que hay una deuda muy grande y no se puede seguir endeudando. Fue imposible intentar resolverlo. Ahora tengo que pensar en mi carrera y buscar un nuevo club”.

“Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, porque hice todo lo posible. Se dijeron muchas cosas que no son verdades. Siempre fui de frente con el socio y el aficionado culé. Fui transparente desde el primer momento. Cada uno puede opinar y decir lo que quiera, pero no todo lo que dijeron es cierto”.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...