Milei responsabilizó al kirchnerismo por el conflicto con España y confirmó que no habrá Pacto de Mayo el sábado

A más de 24 horas de haberse iniciado un importante contrapunto diplomático entre el jefe de Estado argentino y su par español, el Presidente apuntó al ex mandatario Alberto Fernández. También detalló por qué no se realizará el acuerdo con los gobernadores en Córdoba

En medio del conflicto diplomático entre Argentina y España, desatado por las declaraciones de Javier Milei contra la esposa de Pedro Sánchez, presidente español, y el pedido de disculpas por parte del Gobierno del país europeo, el mandatario nacional se refirió esta noche al fuerte contrapunto diplomático y apuntó: “Está todo coordinado con el kirchnerismo”. También confirmó que el próximo sábado no habrá Pacto de Mayo con los gobernadores en Córdoba, tal como había adelantado Infobae.

El jefe de Estado apuntó directamente a la figura de Alberto Fernández como una pieza en el presunto armado del conflicto. “Él es asesor de Sánchez”, fundamentó durante una entrevista con el periodista Jonatan Viale en TN. “(Sánchez) es tan cobarde que necesitó salir a pegarme por medio de mujeres”, indicó y agregó: “Trabaja alineado con el kirchnerismo para tratar de sabotear nuestro gobierno”.

En el marco de este diálogo, Milei también se refirió al acuerdo con los mandatarios provinciales que finalmente no se realizará este sábado. “No hay Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases. No dan los tiempos para que salga bases ahora. Se puede hacer el 20 de junio, o el 9 julio. Son reformas que tiene que ver con el largo plazo”, apuntó en relación al acuerdo.

Sobre el conflicto con España, en tanto, el Presidente argentino detalló: “El cobarde de Sánchez se metió debajo de la pollera de las mujeres, y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres de su espacio. Dado que uno de sus asesores es Alberto Fernández, sabes como lo vi venir. Dije: ´Están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino´”.

“Voy a dejar bien claro qué es lo que está pasando —continúo Milei—. Lo que está pasando en España no es independiente del kirchnerismo. Esta situación está promovida con el kirchnerismo, está coordinado con el kirchnerismo. Es gravísimo”.

El Presidente argentino también habló sobre el origen del conflicto, que inició durante su último discurso en España. “A su mujer no la mencioné. Entonces, principio de revelación, se auto incrimina. Se hizo cargo, lo cual demuestra que está sucio”, señaló. “Meter un problema de índole personal para ensuciar la relación diplomática de dos países tan hermanados”, reflexionó.

“Ese vínculo no se va a romper nunca. Él necesita esto, trabaja coordinado con el kirchnerismo, que tiene abstinencia de caja”, insistió sobre su par español. “No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista, si yo fui el agredido”, insistió.

Milei también adelantó que en el Luna Park habrá una sorpresa durante la presentación de su libro, que está pautada para la noche de este próximo miércoles.

A pesar de la tensión que se abrió con el gobierno español tras su participación en el Festival Europa Viva 24, el presidente Javier Milei tiene previsto volver a España a mediados de junio. Será el 21 de junio, fecha en la que estará en la capital ibérica donde será premiado por el Instituto Juan de Mariana, cuando se realice la Cena de la Libertad en esa institución, en el Casino de Madrid, durante la que se denominó como Semana de la Libertad.

La magnitud de la tensión diplomática entre España y Argentina de las últimas horas no conoce antecedentes cercanos en la larga historia de la relación entre ambas naciones. Ninguno de los dos Gobiernos adopta una actitud que tienda a desescalar el conflicto. Por el contrario, la Casa Rosada rechaza emitir una disculpa y exige una retractación por parte de Pedro Sánchez. “No hay nada sobre lo que tengamos que disculparnos. Esto lo empezaron ellos atacando al presidente (Javier) Milei”, aseguró ante este medio un funcionario del Balcarce 50 que frecuenta al Jefe de Estado.

