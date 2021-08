Morena Rial dijo que Silvia D’Auro la quemaba con cera

La mediática habló sin tapujos los duros momentos que atravesó en su infancia a causa de su madre adoptiva. Además, la joven contó que intentó acercarse a ella, y que hoy le resulta imposible perdonarla.

Morena Rial hizo espeluznantes confesiones sobre los actos de violencia que sufrió por parte de su madre, Silvia D’Auro, y aseguró que la mujer les hacía sangrar la nariz a ella y a su hermana, y que las quemaba con cera.

Este martes, en diálogo con Los ángeles de la mañana (eltrece), la mediática contó detalles sobre la nula relación que tiene con su mamá. “No es que yo no me quiera vincular. Está todo mal con ella de entrada. Cuando nació Fran yo le escribí pero no hubo respuesta. De hecho, me bardeaba por Twitter cuando quedé embarazada”, aseguró.

Luego agregó: “Ella eligió borrarse y bueno, ella sabrá por qué. Nos dejó muy chiquitas pero ahora no me afecta. Hubo un montón de hechos de violencia con nosotras. Nos pegaba, nos hacia sangrar la nariz. Nos ponía cera para lastimarnos y quemarnos. A mí me empujó en la bañera. En el último tiempo era más con Rochi (su hermana Rocío) y yo saltaba a defenderla”.

Con respecto a la reacción de Jorge Rial ante esas situaciones, Morena expresó: “Mi papá se iba a la mañana temprano y volvía de noche, no estaba en todo el día. A las 8 (ella) nos mandaba a dormir con la empleada para que ni lo veamos. Ella nos decía que si le contábamos iba a ser peor, entonces nos callábamos la boca”.

En un relato cada vez más áspero, Morena continuó: “Ella siempre fue así con nosotras, se sobresaltaba siempre por algo y nos pegaba. Me acuerdo que cuando estaba Cuestión de peso me sentaba en la cocina y me decía: ‘Si seguís comiendo vas a quedar así’. Me acuerdo que una vez no quise tomar la leche y me cortó el pelo, estaba re loca. Hoy que soy madre entiendo que estas cosas no hay que hacerlas y me da más bronca. Una madre no es así. Perdonarla es imposible”.

Además, Morena Rial acusó a Silvia D’Auro de haber estado interesada solamente en el dinero. “Ella se obsesionó, le quería robar todas las cuentas a mi papá. Nos dejaba con la empleada y se iba a Miami cinco días sin que nadie supiera. Nunca se hizo cargo de nosotras. Nos cambió por plata; negoció con mi papá la tenencia por plata”, remató.

Finalmente, More habló de la última vez que vio a su madre. “Ella nunca más apareció. Aparecí yo para mis 15 pidiéndole algunas fotos para mi video y me dijo: ‘No, tus fotos las quemé’. A los dos meses apareció diciendo que tenía mis fotos y ahí me las dio. Me sentó y me dijo: ‘¿Por qué me volviste a buscar? Yo sé que vos me amás’ y yo le dije que por ella no tenía sentimientos. Se puso nerviosa y se fue, nunca más la volví a ver”.

