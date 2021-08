Netflix anunció el estreno de la cuarta temporada de Cobra Kai

Send an email

La plataforma de streaming realizó el anuncio con un breve adelanto en video.

Netflix anunció oficialmente que la cuarta temporada de Cobra Kai se estrenará el próximo mes de diciembre. A finales de mayo pasado, se confirmó el regreso de Thomas Ian Griffith como Terry Silver, después de su aparición en la película The Karate Kid Part III (El Karate Kid Parte III, 1989).

El avance que dura menos de un minuto está enfocado en los personajes principales y el All Valley Karate Tournament (Torneo de Karate All Valley). No se específica la fecha de estreno para los episodios.

Creada originalmente por Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Helad para YouTube Red (YouTube Premium), protagonizan Ralph Macchio como Daniel LaRusso, William Zabka como Johnny Lawrence, Xolo Maridueña como Miguel Díaz, Courtney Henggeler como Amanda LaRusso, Tanner Buchanan como Robby Keene, Mary Mouser como Samantha LaRusso, Jacob Bertrand como Eli Moskowitz/Hawk, Gianni Decenzo como Demetri, Peyton List como Tory Nichols, Vanessa Rubio como Carmen Díaz y Martin Kove como John Kreese.

No es solo un torneo, es una batalla por el alma del valle. 👊🥋 La temporada 4 de Cobra Kai llega a Netflix en diciembre. pic.twitter.com/VDpuLeDWV9 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 5, 2021

