Nueva York: acusan al gobernador Andrew Cuomo de acoso sexual contra once mujeres

El presidente Joe Biden, un compañero demócrata que anteriormente había dicho que Cuomo debería renunciar si una investigación demuestra que las acusaciones son ciertas, dijo el martes que apoyaba esa declaración.

Crédito: Captura de pantalla

El Litoral en

Una investigación sobre las acusaciones de acoso sexual por parte del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, encontró que manoseó, besó o hizo comentarios sugerentes a 11 mujeres, creando un lugar de trabajo «tóxico» en violación de la ley, el estado dijo el fiscal superior el martes.

La procuradora general del estado, Letitia James, dio a conocer los hallazgos de la investigación independiente de cinco meses, lo que provocó llamadas de todo el espectro político para que Cuomo renunciara. En una declaración en video emitida después de la sesión informativa del fiscal general, Cuomo, de 63 años, negó haber actuado de manera inapropiada y dejó en claro que no tenía planes de renunciar. La investigación civil no conducirá directamente a cargos criminales contra Cuomo, pero el fiscal de distrito del condado de Albany está llevando a cabo su propia investigación y solicitó cualquier material relevante ya reunido.

Cuomo, un gobernador demócrata por tercer mandato que se ha desempeñado en el cargo desde 2011, calificó los hallazgos como inexactos e injustos. Dijo que sus acusadores habían malinterpretado sus palabras, gestos y comportamiento, insistiendo en que su comportamiento siempre tuvo la intención de transmitir calidez a las mujeres. Los hallazgos de la investigación, detallados en un informe mordaz de 168 páginas, podrían asestar un golpe devastador a Cuomo , una vez visto como un posible candidato presidencial, y obstaculizar su administración. «Lo que esta investigación reveló fue un patrón de conducta perturbador por parte del gobernador del gran estado de Nueva York», dijo James, un demócrata. «Estas 11 mujeres estaban en un ambiente de trabajo hostil y tóxico».

El presidente Joe Biden, un compañero demócrata que anteriormente había dicho que Cuomo debería renunciar si una investigación demuestra que las acusaciones son ciertas, dijo el martes que apoyaba esa declaración.

Los hallazgos del informe llevaron a algunos legisladores estadounidenses y demócratas de Nueva York a exigir la renuncia de Cuomo, lo que subraya la rápida caída de un gobernador que se había convertido en una figura nacional popular el año pasado en los primeros días de la pandemia de COVID-19 al presentarse como una figura autorizada. en conferencias de prensa diarias. Lee mas Los investigadores hablaron con 179 personas, dijo James. Dijo que la investigación reveló un «clima de miedo» en el que Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres, muchas de ellas jóvenes, y mostró que su oficina tomó represalias contra un ex empleado que lo acusó de irregularidades.

Si bien muchas de las acusaciones contra Cuomo se conocían anteriormente, los investigadores en la sesión informativa también revelaron algunos detalles nuevos sobre lo que les dijeron los acusadores de Cuomo. Anne Clark, una abogada que ayudó a realizar la investigación, dijo que una de las mujeres a las que se dirigió Cuomo era una policía estatal. El gobernador se paró detrás de ella en un ascensor y «pasó el dedo desde su cuello hasta su columna vertebral y dijo: ‘Oye, tú'». El policía, según Clark, dijo que Cuomo la tocó inapropiadamente desde «su pecho hasta sus partes íntimas».

Cuomo, un padre divorciado de tres hijas adultas, dijo que lamenta que sus acusadores malinterpretaran su comportamiento, pero negó haber actuado mal. Dijo que «no se distraería» de su trabajo en la lucha contra la pandemia de COVID-19, una señal de que no tiene intención de renunciar. «Quiero que sepa directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada o hice avances sexuales inapropiados», dijo Cuomo. «Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y eso no es lo que nunca he sido». «Los hechos son muy diferentes de lo que se ha descrito», agregó Cuomo.

Reunión de emergencia

Carl Heastie, quien como presidente de la Asamblea del Estado de Nueva York, controlada por los demócratas, autorizó una investigación de juicio político sobre la conducta de Cuomo, calificó los hallazgos del informe como «inquietantes» y dijo que apuntaban a «alguien que no es apto para el cargo». El martes por la tarde, los demócratas de la Asamblea celebraron una reunión de emergencia, según Politico

Andrea Stewart-Cousins, una demócrata que es la líder de la mayoría en el Senado, dijo que Cuomo debería «renunciar por el bien del estado». James nombró a dos abogados externos veteranos para llevar a cabo la investigación: Joon Kim, ex fiscal federal y fiscal federal en funciones en Manhattan, y Clark, abogado laboralista con experiencia en casos de acoso sexual. Kim dijo que el lugar de trabajo de Cuomo estaba «plagado de acoso, miedo e intimidación» y uno en el que cruzarlo a él oa su personal superior significaba que lo «descartarían, lo dejarían de lado o algo peor».

El informe rechazó las sugerencias de Cuomo de que su conducta era un reflejo inocente de una afectuosa cultura italoamericana en la que se crió. Los investigadores encontraron poca credibilidad en sus «negaciones generales y falta de memoria en cuanto a incidentes específicos». «Lo que estos testigos, y muchos otros, describieron no es solo un comportamiento afectuoso pasado de moda, sino acoso sexual», concluyó el informe.

Rita Glavin, una abogada que defiende a Cuomo contra las denuncias de acoso sexual, emitió una larga «declaración de posición» en respuesta al informe, que dijo que «omite deliberadamente pruebas clave». Glavin acusó a James de parcialidad.

La declaración incluyó páginas de fotografías de Cuomo abrazando o besando a prominentes figuras políticas, incluidos Biden, Barack Obama, Hilary Clinton, Nancy Pelosi y Al Gore. También incluyó múltiples fotografías de Cuomo besando a su difunto padre, Mario Cuomo, quien también se desempeñó como gobernador de Nueva York.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com) [Link:https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/311650-nueva-york-acusan-al-gobernador-andrew-cuomo-de-acoso-sexual-contra-once-mujeres-piden-su-renuncia-internacionales.html]

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...