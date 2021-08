Nueva York: renunció el gobernador Andrew Cuomo, acusado de acoso sexual

Send an email

El líder demócrata, que dejará el cargo en 14 días, todavía enfrenta la posibilidad de cargos penales, ya que varios fiscales estatales analizan las investigaciones.

Andrew Cuomo renunció a su cargo de Gobernador de Nueva York. Crédito: Gentileza

El gobernador Andrew Cuomo dimitió este martes por un aluvión de acusaciones de acoso sexual. La decisión del gobernador, que lleva tres mandatos, fue anunciada mientras la Asamblea Legislativa se esforzaba por destituirlo. Si hubiese sido removido del cargo, habría quedado impedido de volverse a postular.

“Amo a Nueva York y los amo a ustedes. Todo lo que he hecho ha estado motivado en el amor. Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno. Y es lo que haré”, dijo Cuomo en un discurso en vivo.

El anuncio se produjo después de que la fiscal general de Nueva York diera a conocer los resultados de una investigación en la que se determinó que Cuomo había acosado sexualmente al menos a 11 mujeres. Los investigadores afirmaron que sometió a las mujeres a besos no deseados, les manoseó los pechos o las nalgas o las tocó de forma inapropiada, hizo comentarios insinuantes sobre su aspecto y su vida sexual, y creó un ambiente de trabajo “plagado de miedo e intimidación”.

Kathy Hochul reemplazará a Cuomo en el cargo y será la primera gobernadora en la historia de Nueva York.Foto: Gentileza

La vicegobernadora Kathy Hochul, una demócrata de 62 años y ex miembro del Congreso de la zona de Buffalo, se convertirá en la 57ª gobernadora del estado y la primera mujer en ocupar el cargo.

La serie de acusaciones que supuso la caída del gobernador comenzó a aparecer en las noticias el pasado diciembre y se prolongó durante meses. Cuomo calificó de falsas algunas de las acusaciones y negó enérgicamente haber tocado a alguien de forma inapropiada. Pero reconoció haber incomodado a algunos asistentes con comentarios que, según dijo, pretendían ser juguetones, y se disculpó por algunos de sus comportamientos. De todas formas, mantiene su versión de inocencia.

