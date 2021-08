“Pan, techo y trabajo’ es garantizarle a nuestra gente la alimentación, políticas habitacionales y el trabajo para la sustentabilidad y el crecimiento para su familia”

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela encabezó junto al intendente del Departamento Ángel Vicente Peñaloza, Ricardo Romero, el acto central que se concretó en el Parque Lineal de Tama, donde se entregaron las llaves de nuevos hogares, pases a planta permanente, equipamiento para el hospital, la policía y el COE entre otras instituciones.

Luego de concluida la actividad, el gobernador Ricardo Quintela se dirigió a los tameños manifestándoles que “este día es de muchas emociones y sentimientos encontrados porque es un Departamento por el que tengo un cariño especial, de mi juventud en la militancia y hoy me encuentro como gobernador”.

Resaltó que las obras y las acciones llevadas adelante en Ángel Vicente Peñaloza “son políticas públicas que estamos tratando de instalar en toda La Rioja, especialmente en el interior y principalmente en Los Llanos sufridos de nuestra provincia, que no es otro que el concepto de un Estado presente que quiera incluir a los que no están incluidos. Quiero que sean parte de un Gobierno pujante, que nos interpelen para lograr más beneficios para nuestra gente”.

Quintela sostuvo: “cómo no puedo sentirme feliz de poder brindarle a nuestra comunidad que puedan acceder a los servicios, como lo es el fortalecimiento del sistema de salud y de seguridad”. Mientras que en su discurso no dejó de lado tampoco lo referido a la conectividad que con la pandemia se volvió imprescindible en el ámbito educativo, por lo que afirmó que se volcaron los recursos necesarios “para que todos, especialmente los chicos, tengan igualdad de condiciones”.

De igual modo, llamó a reflexionar a la hora de votar y pensar en las acciones que llevó adelante el Gobierno anterior que fue muy diferente al que plantea hoy el presidente Alberto Fernández “quien plantea que quiere ser un presidente federal, que quiere distribuir equitativamente posibilidades y oportunidades para todas y todos, y nosotros queremos imitarlo”. “Nunca tengan vergüenza de tender una mano solidaria, nunca”, enfatizó.

Finalmente expresó: “Nuestro lema ‘pan, techo y trabajo’ es garantizarle a nuestra gente la alimentación, políticas habitacionales para nuestros ciudadanos, trabajo que se pueda garantizar la sustentabilidad y el crecimiento para su familia”.

En tanto que el jefe comunal consideró como “histórica” la jornada “gracias al esfuerzo y el sacrificio que ustedes mismos vienen realizando y donde depositaron sus esperanzas. Con el trabajo se logrará cerrar un círculo virtuoso que se concretará hoy, cuando hijos de esta tierra tengan la posibilidad de tener su trabajo digno para llevar el pan a cada uno de sus hogares”. “Ese trabajo comenzó a dar sus frutos, pese a atravesar momentos difíciles. Las promesas que tuvimos con nuestro pueblo, hoy son una realidad” y aseguró que todo eso es posible “porque hay gente comprometida, porque hay un equipo de trabajo y un trabajo articulado entre los Gobiernos provincial y nacional”.

“Quiero agradecer a todo el equipo de gestión municipal porque cada paso que damos es en beneficio de la gente y al equipo de la Provincia porque siempre somos escuchados y tenemos las puertas abiertas” y “especialmente a quien conduce este proyecto, con una mirada sensible, amplia y federal como lo es el gobernador Ricardo Quintela. Gracias por visitar nuestro Departamento y traer conquistas para nuestra gente. Juntos saldremos adelante”.

Por su parte el diputado provincial, José Albarracín señaló que “es un gusto recibir a la gente amiga, comprometida con la gente del interior. No hay mejor proyecto de vida que ayudar a la gente que realmente lo necesita”. “Esto que estamos haciendo, que hace el gobierno provincial, de reconocer el trabajo de distintas áreas, no cabe duda que es lo más importante. El hecho de devolver a cada paso la justicia social, me siento orgulloso de ser parte de este proyecto, de esta gestión y de este sueño que muchos están cumpliendo”, declaró.

Salud, educación y trabajo digno

En el marco del programa Rosario Vera Peñaloza, se hizo entrega de 116 computadoras para las escuelas N°381 de las Higueras, N° 119 de Tuizón, N° 279- Tasquín, N° 366 de Las Aguaditas, N° 346 de Bajo Verde, N° 391 de Las Lomitas, N° 168 de Punta de los Llanos, N° 171 de Carrizal, N° 311 de El Monte, N° 318 de San Ramón, N° 080 de Tama, N° 327 de Colozacán y N° 79 de Chila.

Dentro de las acciones que impulsa el gobierno provincial en el marco del Plan Integral de Seguridad, se hizo entrega de un móvil policial destinado al destacamento San Ramón y de una motocicleta para la policía.

El COE por su parte, recibió cuatro motocicletas mientras que el Municipio se hizo acreedor de un tractor y rolo.

También, en el marco del fortalecimiento al sistema sanitario en cuanto a equipamiento, se hizo entrega de un vehículo utilitario para Punta de los Llanos y de elementos para el Hospital de Tama como camas, colchones, mesitas para comer, pie porta suero, sillas, percheros, mesitas de luz y elementos de protección personal.

Asimismo, y para poner en valor la labor que desempeñan los trabajadores, se hizo entrega de decretos de pase a planta: 16 para la Administración de Vialidad de la Provincia; 34 para el Ministerio de Educación; 56 para el Ministerio de Salud (de las los cuales, 19 corresponden a designaciones en el Hospital de Punta de los Llanos, 26 para el Hospital de Tama, una transferencia de ex PIL para el Hospital Punta de los Llanos y 10 transferencias de ex PIL Hospital de Tama).

Las autoridades presentes hicieron entrega de certificados a instituciones intervinientes en la pandemia: Hospitales, policía, bomberos, equipo COE, chalecos Rojos; y de indumentaria deportiva, elementos y subsidios destinados a actividades deportivas.

Nuevos hogares

En la oportunidad, se entregó la llave de 13 viviendas a sus propietarios provenientes de Tama y Punta de Los Llanos que fueron ejecutadas a través de cooperativas con una inversión de más de 35 millones de pesos. Las mismas cuentan con dos dormitorios con una superficie cubierta de 60 m2.

Además, el gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, anunció que próximamente, 60 nuevas familias contarían con su casa propia: 20 nuevas viviendas a licitar en Tama del Programa Nación “Casa Propia”, la ejecución de 20 viviendas nuevas dispersas en distintas localidades, la ejecución de 10 viviendas nuevas rurales y la terminación de 10 viviendas rurales a través del programa nacional reconstruir.

Firmas y anuncio

Otra de las acciones llevadas adelante durante el acto central, fue la firma de actas acuerdo para la concreción del Parque de la Familia en Tama y de los Parques Lineales en Tama y Punta de Los Llanos.

Finalmente, el gobernador anunció la pavimentación de la Ruta 29 en un tramo de 15 km, desde el kilómetro 38, Las Aguaditas.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...