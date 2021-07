Pases a planta y designaciones: 280 miembros de Salud se suman al personal que ya cuenta con trabajo estable

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela, junto al ministro de Salud Juan Carlos Vergara y el director del Hospital Enrique Vera Barros, encabezó este viernes el acto de entrega del pase a planta del Estado a 100 trabajadores del Hospital Enrique Vera Barros, 30 designaciones para la Región Sanitaria I y transferencias a la misma, y 249 designaciones de pases a planta para empleados del Ministerio de Salud Pública. De esta manera son 280 trabajadores los que obtuvieron su estabilidad laboral.

En ese contexto, el mandatario provincial, Ricardo Quintela, saludó a las autoridades presentes y aseguró que se trata de una decisión política por lo que agradeció la confianza depositada». «Lo primero que hicimos fue abrir la planta del personal de la Administración Pública, y veíamos con bastante preocupación la cantidad de compañeras y compañeros trabajadores precarizados en todos los servicios, fundamentalmente en Salud Pública y en Educación, y tomamos la decisión de trabajar para eliminar la precarización”.

Asimismo, el Gobernador reconoció el esfuerzo, el sacrificio y compromiso de cada uno de los trabajadores, en este caso de Salud, en el marco de la pandemia, “para enfrentar a este virus invisible que vino a alterar la vida de todos los argentinos, de todos los riojanos y el planeta”, por lo que indicó que fue una experiencia importante y difícil, en donde muchas personas perdieron la vida.

Dirigiéndose a las y los trabajadores, el gobernador, explicó que el presente decreto tiene fecha de 1 de junio, por lo tanto, los trabajadores con pase a planta percibieran dos meses juntos, y pidió que transmitan a sus compañeros que aún esperan el pase a plante que tengan confianza ya que aseguró “vamos a resolver este problema antes de la finalización del presente año de todos los compañeros y compañeras de la salud pública de la provincia».

Y agregó que “estamos tratando de producir una transformación importante en materia de salud pública, no solamente en la designación y el pase a planta sino también en el reconocimiento a cada uno de los trabajadores y trabajadores porque estas son decisiones políticas fuertes que impactan en el presupuesto de la provincia”.

Asimismo indicó que ningún sistema sanitario estaba preparado para enfrentar un enemigo de estas características (en referencia al Covid) pero esto en su opinión, permitió visibilizar el sistema sanitario de la provincia “Empezamos a trabajar no solamente en la Capital, sino fundamentalmente en los Departamentos a los efectos de fortalecer el servicio sanitario y la prestación de servicio y así hoy tenemos los Centros Regionales en cada departamento cabecera, tenemos la planta generadora de gas en todas las regiones” describió y señaló, que se está trabajando fuertemente brindar el servicio de hemodiálisis en las cinco regiones de la provincia.

Por último, el gobernador dijo que se busca mejorar la calidad de los distintos servicios para enfrentar en términos positivos la década que se viene porque “para que la ciudadanía tenga una calidad de vida acorde al tiempo presente se necesita del desarrollo, crecimiento y el bienestar de la familia, y se va a dar en el servicio educativo y sanitario, que son los servicios esenciales de un pueblo sano y educado para generar condiciones de desarrollo y crecimiento para un país y una provincias como la nuestra que fueron olvidadas a lo largo de la historia y que no fueron beneficiadas”, concluyó.

Transformación integral

A su turno, el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, expresó su alegría ante las autoridades presentes y los trabajadores del hospital, por lo que afirmó que “para mí y para quienes me acompañan en el equipo de salud, es una gran alegría venir a este querido Hospital Enrique Vera Barros con nuestro gobernador Ricardo Quintela, y que junto a las autoridades de este nosocomio se entreguen nombramientos al personal que desde hace mucho tiempo espera con ansias este momento y que en el marco de la pandemia, la salud tomó un lugar preponderante en la acción gubernamental”.

Y continuó diciendo que “los nombramientos que hoy se entregan representan un acto de justicia largamente esperado y forman parte de una planificación diagramada desde el comienzo de nuestra gestión” y admitió que “faltan otorgar más nombramientos y estamos trabajando en ello. Si Dios quiere antes de fin de año lograremos su concreción cumplimentando las directivas de nuestro Gobernador. Pretendemos seguir por este camino para alcanzar la transformación integral del sistema sanitario de La Rioja, siendo nuestro objetivo principal mejorar las capacidades humanas, institucionales y tecnológicas que aseguren una respuesta adecuada a las nuevas demandas de salud de la población”.

De igual forma, el director del Hospital Enrique Vera Barros, Sebastián Parisi, expresó su alegría y agradeció el acompañamiento de los trabajadores, familiares y jefes de servicio del hospital, al ministro de Salud y al gobernador Ricardo Quintela y calificó este día como histórico. “Quiero agradecerle señor gobernador por este día histórico, que se nombre 100 pase a planta fue difícil porque hay muchos que quedaron afuera, pero tenemos el compromiso del gobernador de que van a pasar todos los precarizados antes de fin de año, las mal llamadas guardias eventuales que son gente de salud, amigos que muchas veces tenemos que cruzarnos en un quirófano o en un pasillo y no podemos mirarles a la cara y decirles si van a pasar a planta, y hoy llego este día tan lindo que muchos vienen esperando hace 15 años”, expresó.

El día más esperado

Por su parte, una de las beneficiarias del pase a planta, Melina del área de Tomografía del Hospital Vera Barros, afirmó que “hoy es el día más esperado por todos nosotros, un largo camino, una larga lucha. En mi caso particular fueron siete años de esperar este reconocimiento que lo merecíamos porque trabajamos arduamente sobre todo en esta época de pandemia y como precarizados de salud hemos pasado bastantes dificultades, pero hoy eso se acabó”.

En un ambiente de alegría y aplausos, apuntó: “Como dijo el director del hospital, hoy es un día histórico, hoy pasamos a planta compañero, esta lucha se terminó y quiero agradecer personalmente al señor gobernador Ricardo Quintela porque cumplió su palabra y nos da un cambio en nuestra vida”, y solicitó al mandatario provincial “que siga apostando a dejar atrás la precarización laboral de los agentes de salud, que no se olvide de los chicos que todavía faltan”.

