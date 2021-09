Patricia Bullrich: “la llegada de Manzur es un enorme retroceso, una aberración, da lástima ver lo que es Tucumán, con pobreza, desidia y narcotráfico”

Send an email

Patricia Bullrich

En el marco de los cambios dentro del Gabinete de ministros, la presidenta del PRO Patricia Bullrich criticó la llegada del gobernador Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Santiago Cafiero al señalar que «la llegada de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete es un enorme retroceso, eligieron el poder y no la gente, el modelo clientelar basado solo en que lo único que importa es el poder, sin importar el precio y la manera».

«Estuve hace un mes en Tucumán y la verdad es que da lástima ver lo que pasa en esa provincia», enfatizó Bullrich en diálogo con Marcelo Bonelli, en “Sábado Tempranísimo”, por Radio Mitre. «Da lástima ver la realidad de pobreza, el narcotráfico, la desidia, incluso Manzur tiene un gobierno partido, está enfrentado con su segundo (por el vicegobernador Osvaldo Jaldo), es decir que le pasa lo mismo que acá», en alusión a la feroz interna desatada entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Que el gobernador de esa provincia sea el recambio es una aberración para un pueblo que votó un cambio democrático, institucional, de un país de clase media, para combatir la pobreza”, aseguró la exministra de Seguridad.

En relación al nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, opinó que es “el peor modelo de seguridad en la democracia”.

“Aníbal Fernández no viene a hacer seguridad, viene a ser vocero político, a recorrer provincia por provincia y asentar el poder que ya tienen. Con Sergio Berni no creo que se lleve mal, sabe que no le conviene llevarse mal”, arremetió.

Sobre Santiago Cafiero, quien fue removido de la jefatura de Gabinete y ahora reemplazará a Felipe Solá en Cancillería, la exministra lo calificó como “un premio consuelo”. “Es algo patético para nuestro país. Mandarlo a manejar la relación con el mundo, esa relación va a estar limitada con 3 o 4 países. Es un capricho de Alberto diciendo ´no me lo toquen al nene´”, afirmó.

“Este gabinete viene para meter todo el poder, el dinero y dádivas, que tiene para revertir las elecciones. Sin el más mínimo prurito, una especie de panzer electoral”, acotó Bullrich en referencia a la derrota del oficialismo en las últimas PASO.

Por este motivo, consideró que Juntos por el Cambio” tiene que estar más unido que nunca para confirmar lo que se votó en las PASO”. “Vendrán dos meses muy pesados con prácticas de las más brutales que ya se vieron. Siento que es un retroceso y que somos nosotros una reserva republicana del país, con lo cual debemos estar fuertes y pedirles a quienes nos votaron que vuelvan a confiar”, concluyó.

