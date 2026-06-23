Martes, 23 de Junio 2026
Policiales

Intervención en Ulapes: denuncias de torturas generan preocupación en la comunidad

Ulapes enfrenta un escándalo por apremios ilegales en un caso de robo de 24 millones de pesos. La intervención de Derechos Humanos y el desplazamiento de autoridades marcan un giro crítico en la investigación. ¿Qué pasará con los seis policías implicados?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 1 min de lectura
Intervención en Ulapes: denuncias de torturas generan preocupación en la comunidad
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La ciudad de Ulapes se encuentra en estado de conmoción debido a un caso de apremios ilegales y abusos de autoridad relacionado con una investigación de robo que involucra 24 millones de pesos. Las autoridades de la comisaría local fueron desplazadas tras la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, debido a la gravedad de las denuncias.

Las víctimas han denunciado haber sufrido tratos inhumanos en la comisaría de Chepes, incluyendo torturas con picana eléctrica. Este procedimiento irregular se realizó sin la orden judicial necesaria y bajo sospechas infundadas, lo que violaría la normativa legal. La Secretaría de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la lentitud del avance judicial y ha solicitado el apartamiento del fiscal de Chepes.

El Ministerio de Seguridad tomó medidas al separar a los comisarios Durán y Castillo, designando al comisario inspector Sergio Farías como jefe interino. Se inició un sumario administrativo para investigar a seis efectivos policiales identificados en el caso. La defensa de los involucrados ha solicitado la eximición de prisión, mientras que la magistrada a cargo decidió inhibirse del caso, añadiendo incertidumbre al proceso judicial.

Etiquetas: chepes apremios ilegales derechos humanos policía argentina justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4513 articles →

Artículos relacionados

Emilio Pagotto en el centro de una controversia por calumnias en Chilecito

Motociclista en estado grave tras accidente en Chilecito: avanza la investigación

Jorge Oviedo enfrenta prisión perpetua por el brutal asesinato de Roque Romero en La Rioja

Motociclista grave tras accidente en el centro, se encuentra en el hospital local

Detención de efectivo policial por casos de violencia de género en Jardín Residencial

Accidente en La Rioja: colisión entre auto y moto provoca congestión vehicular

Operativo en La Rioja: se incautan 75 kilos de marihuana en un importante golpe al narcotráfico

Misteriosa muerte en Chilecito: la policía abre investigación tras hallazgo en un domicilio

Detención en Nonogasta: avanza la causa por abuso y rapto de una joven
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar