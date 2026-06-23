Intervención en Ulapes: denuncias de torturas generan preocupación en la comunidad

Ulapes enfrenta un escándalo por apremios ilegales en un caso de robo de 24 millones de pesos. La intervención de Derechos Humanos y el desplazamiento de autoridades marcan un giro crítico en la investigación. ¿Qué pasará con los seis policías implicados?

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La ciudad de Ulapes se encuentra en estado de conmoción debido a un caso de apremios ilegales y abusos de autoridad relacionado con una investigación de robo que involucra 24 millones de pesos. Las autoridades de la comisaría local fueron desplazadas tras la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, debido a la gravedad de las denuncias.

Las víctimas han denunciado haber sufrido tratos inhumanos en la comisaría de Chepes, incluyendo torturas con picana eléctrica. Este procedimiento irregular se realizó sin la orden judicial necesaria y bajo sospechas infundadas, lo que violaría la normativa legal. La Secretaría de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la lentitud del avance judicial y ha solicitado el apartamiento del fiscal de Chepes.

El Ministerio de Seguridad tomó medidas al separar a los comisarios Durán y Castillo, designando al comisario inspector Sergio Farías como jefe interino. Se inició un sumario administrativo para investigar a seis efectivos policiales identificados en el caso. La defensa de los involucrados ha solicitado la eximición de prisión, mientras que la magistrada a cargo decidió inhibirse del caso, añadiendo incertidumbre al proceso judicial.