Polvos para adelgazar: la importancia de entender que la magia para bajar de peso no existe

Estos productos a base de poroto blanco molido y zinc sólo tienen de bueno que carecen de efectos secundarios, pero tampoco cumplen la función que se publicita

¿Es posible comerse muchas facturas en una merienda con toda tranquilidad? Una pregunta muy recurrente. La respuesta es: por supuesto, se lo puede comer tranquilamente. Pero resulta que no saben que yo le pongo bastante de un polvito y entonces cuando le pongo este polvito puedo comer la cantidad que se me ocurra.

Sin embargo, días atrás surgió una noticia que indicaba que los laboratorios Framingham y Formulab fueron imputados por la Secretaría de Comercio, por Paula Español, por hacer una publicidad engañosa de dos productos que comercializan como suplementos que prometen adelgazar.

Esos dos productos están en los mejores programas, en los programas más vistos de televisión, están en redes, están promocionados por algunos profesionales que dicen que tienen alguna demostración científica, está promocionado por figuras que son atractivas y queridas por el público, y en realidad, no hay ninguna demostración de que sean productos efectivos. No están dentro de la lista aprobada por las distintas asociaciones mundiales de obesidad o de nutrición porque no se considera que haya estudios que realmente demuestren su eficacia.

No tienen efectos secundarios. Eso es cierto, pero tampoco tienen efectos primarios. O sea, una persona los puede consumir y muy probablemente no le haga mal, pero tampoco le va a hacer bien. Es decir, puede consumir todo lo que quiera.

Se trata de algo más en la lista que desde hace 20-30 años se viene ofreciendo. Estos tienen una ventaja porque los productos del momento en que yo me recibí de médico eran anfetaminas, diuréticos, laxantes, tiroides y sedantes. Eran realmente bombas que entraban en el cuerpo. En este momento cambió la cosa.

Lo que se consume es esto. La ventaja que tiene es que nadie le ha demostrado ninguna ventaja ni ningún efecto secundario. Realmente hoy en día hay tres medicamentos que son los autorizados mundialmente y aprobados mundialmente, esos los conoce su médico y están aprobados por todas las organizaciones mundiales.

Lo único que tienen de bueno estos “polvitos” es que no sirven para nada. La única magia que hay en el tema del adelgazamiento es el momento en el que uno se da cuenta que la magia no existe.

Por qué fueron sancionados

A raíz del análisis efectuado se imputó a las firmas por presunta infracción a la Ley de Defensa del Consumidor por vulnerar el deber de suministrar información cierta y veraz, emitir mensajes publicitarios que representarían peligro para la salud e integridad física de sus consumidores y por incumplir normativa específica en materia de publicidad y rotulado de suplementos dietarios

“A partir del análisis de publicidades tradicionales y no tradicionales, emitidas en la TV y redes sociales como Instagram y Facebook, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores advirtió que se trata de mensajes que contienen información que podría no resultar veraz e inducir a error, engaño o confusión”, indicó la Secretaría de Comercio Interior en un comunicado. Ambos productos aparecen mencionados en programas de primetime de la televisión de aire.

Además, subrayó esa repartición oficial que “a través de dichas prácticas asociadas a información relativa a hábitos de alimentación y control de peso, las firmas efectuarían recomendaciones que representarían un riesgo para la salud e integridad física de sus consumidores y consumidoras”.

Comercio Interior precisó que “a raíz del análisis efectuado se imputó a las firmas por presunta infracción a la Ley de Defensa del Consumidor por vulnerar el deber de suministrar información cierta y veraz, emitir mensajes publicitarios que representarían peligro para la salud e integridad física de sus consumidores y por incumplir normativa específica en materia de publicidad y rotulado de suplementos dietarios”.

Por último, subrayó que “las empresas ya fueron notificadas y tienen un periodo de cinco días hábiles para hacer su descargo frente a las autoridades de la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores”, y añadió que “posteriormente continuará el proceso administrativo para imponer sanciones en caso de que correspondan”.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

