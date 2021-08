Quintela bregó por el federalismo como una clara definición política de su gestión

Send an email

El gobernador de la Provincia, Ricardo Quintela, en el marco de la visita al departamento Vinchina, manifestó que “en la campaña no vinimos a decir que íbamos a pasar a la gente a planta, sino que lo hicimos directamente” y sostuvo que se puso al sistema sanitario a la altura de la demanda de toda la comunidad.

“Esta pandemia ayudó a visibilizar que en toda la geografía provincial teníamos un sistema sanitario que no estaba a la altura de las circunstancias, mucho menos para enfrentar una pandemia que no estábamos preparados, y no era solo en la provincia, sino en la Argentina, en todo el mundo, colapsaron; pero en La Rioja tuvimos una clara definición política, aplicar una palabra sencilla que es el federalismo”, puntualizó.

Por otro lado, dijo que para aplicar el federalismo “convocamos a los intendentes, a los diputados y les dimos la libertad de determinar en sus distritos, bajo un esquema protector de la ciudadanía, las decisiones más importantes que deben tomar para preservar la salud de nuestra gente”.

“Generalmente, cuando se hacía el aporte a las comunidades del interior, se trasladaba lo obsoleto de Capital al Interior. Y nosotros dijimos que, hasta el último ciudadano, del último rinconcito de La Rioja, debe tener una calidad prestacional, un servicio excelente”, enfatizó.

“Tuvimos dos pandemias: fue esta pandemia que conocemos todos y la Argentina tuvo una pandemia que culminó el 10 de diciembre de 2019, que se olvidó del interior profundo del país y más aún de provincias como la nuestra, que no permitió que se desarrollaran al ritmo que lo hacía la Capital Federal, y este presidente que hoy conduce los destinos del país se planteó ser el más federal”, apuntó.

“Los argentinos en el Norte tenemos una dificultad muy grande, con profundas asimetrías con la región del Centro y Sur, tenemos que luchar entre todos para garantizar mínimamente que nuestros ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y posibilidades para todos”, dijo entre otros conceptos el mandatario.

