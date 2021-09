Ricardo Quintela al emitir su sufragio

“Estas elecciones significan la consolidación de un proyecto político”

Al emitir el sufragio, en la mesa N° 26 en la Escuela N° 177 Mariano Moreno, el gobernador Ricardo Quintela expresó que vive este momento con “mucha expectativa porque son las primeras que me toca enfrentar como primer mandatario. Estas elecciones significan la consolidación de un proyecto político que no es partidario sino que es amplio y que busca generar las condiciones más favorables para la sociedad aplicando políticas públicas en beneficio de toda la ciudadanía para generar desarrollo siempre preservando su vida y su salud”.

Seguidamente hizo un agradecimiento profundo “a todas las compañeras y compañeros, a toda la militancia y a todo el pueblo de La Rioja en general por hacernos vivir esta fiesta de la democracia”.

Además sostuvo que “fue una campaña muy tranquila donde el debate se planteó sin agresiones y ningún tipo de descalificación. Fue ejemplar el proceso electoral”.

Confió que por los protocolos la jornada electoral será “lenta, estamos tratando de agilizarla para que pueda participar la mayor cantidad de gente posible” y “porque seguramente hay que respetar los protocolos que nos permiten ejercer el derecho soberano de emitir el sufragio”.

Asimismo recalcó que “se fortalece la democracia con la participación de las y los ciudadanos; los ciudadanos tienen que ejercer el derecho y la obligación de emitir el sufragio para decidir quién quiere que lo represente por lo tanto en este caso, tiene que ser protagonista de su propio destino y tratemos entre todos de poner en pie nuestra provincia y el país”.

“Esta elección en pandemia es atípica para todos puesto que no pudimos realizarla de la manera que estamos acostumbrados, con una fuerte presencia en los departamentos, con una relación personal con los y las ciudadanas, eso se nos dificultó. Se nos dificultó como a todos por no poder realizar las reuniones y los actos, pero en el contexto general estamos muy contentos de poder celebrar estas elecciones”.

Finalmente confió que aún no sabe dónde esperará los resultados pero admitió que tendrá que esperar los comicios “donde tenga información de todo lo que está pasando en la provincia”.

Share this: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...