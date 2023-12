Ricardo Quintela: «Asumo con un profundo agradecimiento y amor. Con una enorme responsabilidad y gran riojanidad»

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela asumió este lunes por la tarde su segundo mandato junto a Teresita Madera como vicegobernadora. La fórmula se consagró para dirigir los destinos de la provincia en las elecciones del pasado 7 de mayo.

El acto de toma de juramento a Quintela y Madera tuvo lugar en una sesión especial que llevó a cabo la Cámara de Diputados y que se realizó en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres.

Tras el izamiento de banderas y la entonación del Himno Nacional y del Himno de La Rioja, se tomó el juramento a la vicegobernadora Teresita Madera.

Luego el gobernador Quintela prestó juramento, tras lo cual sus nietos y nietas le entregaron los atributos, la banda gubernamental y el bastón de mando.

En su discurso, Quintela hizo un repaso de las acciones más trascendentes de su primer mandato, reafirmó sus valores y convicciones en materia política, social y económica y planteó el escenario que la provincia enfrentará en estos cuatro años de su segunda gestión, bajo la presidencia de Javier Milei.

«Asumo con un profundo agradecimiento y amor. Con una enorme responsabilidad y gran riojanidad, inicio un nuevo período como gobernador», señaló para luego agradecer el apoyo de quienes lo acompañaron en las urnas en las elecciones de mayo pero también de quienes no lo votaron «porque consolida el sistema democrático y porque son quienes tienen la responsabilidad de marcarnos nuestros errores para corregirlos en beneficio de nuestro pueblo».

Quintela reivindicó el rol del peronismo y su visión de cuidar a los sectores más necesitados. «El peronismo nació para defender derechos. Soy un hombre que gobierna para todos, para los empresarios, para los industriales, para los comerciantes, para los productores, pero con una mirada especial en los sectores más vulnerables y que son quienes más necesitan del esfuerzo y del compromiso nuestro», expresó.

El mandatario dijo que desde que inició su carrera política como dirigente «nunca dejé de perseguir un sueño que es el de una Rioja grande, con un pueblo feliz porque sé que es posible que podamos alcanzar esa realidad, transformándola cada día hasta llegar al ideal de que todos tengamos trabajo, educación y salud, y produzcamos un proyecto de futuro para nuestra provincia». «Y eso se logra con política, que es la más formidable herramienta que tiene el ciudadano, con la política se convence, se convoca, se transforma la realidad en beneficio de una sociedad», aseguró.

El Gobernador sostuvo que «hoy el peronismo es más necesario que nunca». «Debemos hacernos cargos de los errores y fortalecer nuestros aciertos. Ser una fuerza que ponga otra vez las cosas en su lugar y devuelva la felicidad a nuestra provincia y a nuestro país. No pienso renunciar ni a negociar los valores que planteó Enrique Angelelli, eso de tener un oído en el pueblo. Son los valores que me han formado y a los que represento y defiendo», indicó.

Luego, repasó los principales logros de su gestión al frente de la Gobernación, entre los que mencionó las mejoras en infraestructura, generación de empleo genuino, eliminación paulatina del estado de precarización laboral en el sector público y la asistencia a los sectores más vulnerables.

En este punto, destacó los logros que las estadísticas nacionales colocan a La Rioja en los primeros lugares a nivel nacional. «Nuestra provincia ha sido en estos años la tercera provincia con más generación de puestos de trabajo genuinos registrados en el sector privado. También somos la provincia con más propietarios de viviendas de la Argentina. Construimos más de 6.200 viviendas en estos cuatro años. Además, La Rioja es la provincia más segura del país y la que tiene menor desigualdad económica», precisó.

Quintela reafirmó también los ejes de su gestión. «Pan, techo y trabajo como necesidades básicas de nuestra sociedad. Agua, energía y conectividad como derechos básicos y ahora pensamos en el nuevo escenario político y social y económico que se avecina», señaló.

El Gobernador afirmó que a nivel nacional, el peronismo «será una oposición responsable, dialoguista, madura pero muy firme en la defensa de los intereses de los riojanos. Tenemos que buscar los consensos necesarios y las soluciones para los problemas comunes, tratando de no caer en la confrontación y la intolerancia», expuso.

El mandatario habló también del escenario nacional bajo la conducción de Milei en el Gobierno nacional. «Los tiempos que se avecinan, a mi juicio, serán muy duros, de crisis mayores. Pero no tenemos que tener miedo ni bajar los brazos, debemos tener esperanza y confianza porque somos un pueblo fuerte y capaz que ha demostrado su espíritu de lucha y de superación a lo largo de décadas y de siglos», afirmó.

En esta línea, Quintela propuso «un diálogo respetuoso con el Gobierno nacional que tenga como objetivo el bienestar de las y los riojanos sin dejar de lado el interés de nuestro Norte Grande». «Sé que no será fácil porque hay diferencias profundas entre el modelo que propone el presidente Milei y el que nosotros sostenemos y defendemos, son diferencias que se reflejan en temas como la distribución de la riqueza, el rol del Estado, la protección de los recursos naturales, la integración regional y la defensa de los derechos conquistados», amplió.

El titular del Ejecutivo Provincial ahondó en su gestión y sostuvo: «Estamos construyendo una Rioja que nos permite convivir en unidad y felicidad que es el objetivo que nos propusimos. Una Rioja grande con igualdad de oportunidades y posibilidades. Y no vamos a renunciar a esos objetivos. Los convoco a todos a la unidad y a la solidaridad sin importar su ideología para trabajar juntos por el desarrollo y el progreso de nuestra tierra», señaló.

En este sentido, Quintela dijo que bajo su primer mandato «apostamos al desarrollo productivo, a los nuevos puestos de trabajo en el sector privado, al desarrollo industrial lo defenderemos a rajatablas, protegiendo a la industria nacional, que es proteger a nuestros industriales y proteger a nuestros trabajadores de la industria». «También hicimos viviendas de tres dormitorios y ese tercer dormitorio se financia con fondos provinciales», dijo para luego destacar también el impacto del Plan Angelelli en el mejoramiento de viviendas.

El Gobernador habló además sobre el rol de un Estado presente. «Nosotros hemos generado trabajo genuino. Habíamos perdido 1.800 puestos de trabajo en el Parque Industrial durante el macrismo y no solo recuperamos esa cifra sino que creamos 3.500 nuevos puestos de trabajo en el sector industrial. Además de eso, tenemos más de 7.000 puestos de trabajo en la construcción y en el comercio se generaron más de 2.000 puestos de trabajo. El Estado presente ha generado la desprecarización laboral en el sector público, de más de 9.000 trabajadores informales que pasaron a ser trabajadores formales. También se dieron créditos para emprendedores, para emprendimientos personales y familiares», detalló.

Quintela resaltó también los logros de su gestión en materia de salud con la creación de los centros de diálisis en casi todas las cabeceras departamentales y a la vez destacó la puesta en valor de sitios turísticos.

Sobre el discurso de Milei, Quintela se mostró en desacuerdo con las cifras de inflación que el nuevo presidente dio durante su asunción. Además, Quintela sostuvo que el programa de ajuste que pondrá en marcha Milei «es un programa cruel, sádico y salvaje y serán nuestros ciudadanos los que lo van a sufrir y serán los sectores vulnerables quienes más lo van a padecer. Por eso tenemos que estar preparados para ir a defender los derechos de nuestra gente», aseguró.

En este sentido, alertó de que La Rioja aún no sabe con qué recursos contará de parte del Gobierno nacional. «Hoy empieza una nueva etapa en nuestra provincia que requiere de nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. Aún no sabemos cuántos recursos nos van a tocar y de qué forma. Pero vamos a garantizar la salud, la educación y el acceso a los artículos de la canasta básica. No hay que tener miedo de ayudar a un pobre», expresó.

Ya en el cierre de su discurso sostuvo: «Quiero como gobernador dejar lo mejor en esta Rioja Querida, no puedo hacerlo solo, es una tarea de toda la sociedad. Tenemos que construir juntos esta Rioja que tanto amamos de punta a punta con todos adentro y con la plena conciencia de tener un país maravilloso para vivir una vida feliz. Gracias por su amor y su presencia. Los abrazo con el corazón».

