Ricardo Quintela: “Hay quienes osan atribuirse facultades que no les corresponden y decidir sobre la vida y el patrimonio de las argentinas y los argentinos”

El viernes 16, durante la inauguración del Centro de visitantes del sitio histórico Anajuacio: Casa de descanso de Juan Facundo Quiroga, en el Departamento Juan Facundo Quiroga y en el marco del 189 aniversario de la muerte del caudillo riojano, el gobernador Ricardo Quintela hizo referencia en su discurso a la situación del país y a la relación del Estado nacional con las provincias por los recursos que le corresponden a cada una de ellas.

En este sentido, el gobernador Ricardo Quintela expresó: “Quiero hacer conteste a la realidad que estamos viviendo, es difícil, es compleja, es una realidad dura, donde hay quienes osan atribuirse facultades que no les corresponden, atribuirse facultades que no les competen y atribuirse decidir sobre la vida y el patrimonio de las argentinas y los argentinos”. “Hasta tienen la osadía de decir que los recursos que están acumulando son de ellos, cuando ellos no hacen nada, y lo digo por el actual presidente de la Nación, no hacen absolutamente nada, sin embargo, acumulan los recursos de todos las argentinas y los argentinos”, agregó.

“Argentina tiene 23 provincias y una ciudad que es la capital de todos los argentinos, todos hemos puesto dinero y recursos para que se construya esa capital, las riquezas se producen en el conjunto de las 23 provincias argentinas y este hombre se atribuye la facultad de manejar los recursos que son de todos los argentinos”, puntualizó.

Quintela remarcó que “nosotros hemos levantado la voz, pero no para querer imitar, sino también para defender el legado que nos dejaron nuestros caudillos acá, en defensa del federalismo, por eso hablamos que hay que modificar la matriz organizacional de la República Argentina, hablamos que hay que generar condiciones para dictar una nueva ley de distribución de los recursos de nuestro país, la famosa ley de coparticipación, que no es equitativa, no es solidaria y no es federal”.

En la oportunidad, el gobernador de La Rioja comentó que “estuvimos conversando con algunos gobernadores, entre ellos estaba el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santiago del Estero, algunos dirigentes gremiales y algunos dirigentes que representan a los empresarios, a las pequeñas y medianas empresas, y al comercio a nivel nacional. Conversando y discutiendo con ellos una distribución mucho más equitativa de los recursos. “Porque hoy estamos los argentinos dependiendo de la voluntad irracional de quien está conduciendo la gestión del país. Lo digo con todas las letras porque es la verdad”, añadió.

“Lamentablemente –continuó- los argentinos hemos elegido una persona que creo que, por sus modos, por sus formas de expresarse y comunicarse con la sociedad, no son propios de un presidente que represente a los argentinos”.

“Muchas veces escuché a muchos que habían acompañado con su voto a este presidente, avergonzarse de la actitud y de su forma de expresarse. Y lo digo acá, entre compañeros y compañeras, que seguramente puede trascender a nivel nacional”, sostuvo.

Además, el mandatario provincial subrayó que “me enseñaron a no temerle a nadie, a levantar la voz. Nosotros tenemos que levantar la voz con mucha más fuerza entre los poderosos y ser humildes, simples, sencillos, con la sonrisa siempre fuera de pie, el abrazo y el corazón abierto para los más humildes. Hay que ser fuertes con los poderosos. No hay que tener miedo. Y a los humildes hay que tenderles una mano y entregar todo para ellos”.

Por su parte, el intendente del Departamento Juan Facundo Quiroga, Ariel Bejarano, señaló que “nuestro gobernador hoy está llevando a cabo una lucha muy importante no sólo para La Rioja, no sólo para Los Llanos, sino para todo el interior de la provincia que ahora seguramente se están sumando otros a tomar esa bandera”.

“Yo quiero felicitar al señor gobernador por tomar esa posta en nombre de todos los quiroguenses, felicitarlo por defender los intereses de las provincias”, culminó.

