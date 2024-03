Ricardo Quintela: “No se puede firmar un pacto con títulos cuyo contenido se desconoce”

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela fue consultado por medios nacionales sobre su exposición ante los legisladores provinciales en la apertura de sesiones ordinarias, donde sostuvo con vehemencia que el paquete de medidas implementadas es un ataque no solo al sistema federal de gobierno sino a toda la sociedad argentina.

En primer término, el gobernador riojano Ricardo Quintela sostuvo que el paquete de medidas que implementa el presidente Milei “no solo es un ataque al sistema de federal de gobierno, este es un ataque a la sociedad argentina en su conjunto, no hay un solo tema que hable en beneficio de la sociedad, no se habla de salarios, del servicio sanitario, educativo, de cultura, de deportes, pero si puedo enumerar más de 15 puntos que van en contra de la sociedad, desde el mismo momento en que devalúa un 118%, que duplica el precio del combustible, con el impacto que eso genera en todos los rubros, básicamente en la canasta básica alimentaria, en los medicamentos para los jubilados” y agregó que “hasta ahora, todo fueron medidas de ajustes que profundizaron la pobreza y marginalidad de nuestra sociedad llevándola a cifras inimaginables para nosotros”.

Seguidamente, Quintela explicó que “cuando uno asume la responsabilidad de gobernar un país, una provincia, un municipio, la gente te vota para que mejore su calidad y sus condiciones de vida, no te vota para que la empeores, aunque vos le pidas un sacrificio, un esfuerzo, tiene que tener un límite, debe tener un tiempo determinado y una visión de cuándo va a culminar, en este caso es un sacrificio permanente para toda la sociedad, e indudablemente el silencio y la paz que busca es la de los cementerios”.

Respecto a la unión de los mandatarios provinciales como oposición al Gobierno nacional, el gobernador riojano dijo: “La posición que tenemos un grupo de gobernadores es generar una masa crítica para resistir este sistema de imposición y sometimiento, es imposible que eso suceda, menos de una persona que tiene una inexperiencia marcada desde lo político y gubernamental”. “Hay un Estado que no funciona, por lo tanto, creo que va a ser imposible avanzar si es que te ponen como condición que acompañes una ley que no se puede apoyar y un pacto que previamente debe ser analizado y debatido, no se puede firmar un pacto con títulos cuyo contenido se desconoce”, agregó.

En cuanto a la situación actual del PJ a nivel nacional, el gobernador Quintela expresó que “es un tema secundario por ahora, es un tema interno del Movimiento Nacional Justicialista que está tratando de normalizarse” y consideró que “debe ponerse en marcha con los trabajadores a la cabeza para tratar de parar las locuras que se están manifestando en la República Argentina, en defensa de los intereses de nuestra gente. Para nosotros esto es fundamental, primero, que podamos rápidamente ponerlo en orden a través de un proceso de elecciones internas, mientras tanto, creemos que tiene que haber una mesa de conducción horizontal que permita que los liderazgos surjan de esa mesa”.

Sobre su papel en el PJ, expresó que va a aportar siempre y que “tenemos que procurar que se manifiesten los afiliados a través de elecciones abiertas, que se ponga de pie este gigante que está dormido que es el Movimiento Nacional Justicialista cuya columna vertebral es el peronismo. Creo que rápidamente tenemos que normalizar esta situación y que volvamos a recuperar la capacidad de acompañar a nuestros hermanos y hermanas y asumir la responsabilidad que tenemos, hay quienes nos van a reclamar como dirigentes en ejercicio del poder no haber sabido responder algunas de las demandas de la sociedad ante un sistema mercantilista, y por ello debemos rápidamente modificarlo”.

En la oportunidad, el gobernador también hizo referencia al actual presidente del PJ, Alberto Fernández, opinando que “no sé si tiene que renunciar, creo que debe tener un gesto importante que nos permita reorganizarnos y elegir quienes deben conducir este nuevo proceso en el partido”.

Finalmente, el mandatario riojano declaró en cuanto a las medidas que implementa en la provincia para palear el ajuste infringido por el actual presidente de la Nación, que “estamos tomando medidas, entre ellas la emisión del bono de cancelación de deuda, decisión que fue acompañada por la Cámara de Diputados casi por unanimidad, y que nos va a permitir tener la tranquilidad suficiente y necesaria para poder avanzar y soportar el ajuste que se está dando en la República Argentina, fundamentalmente en las provincias y especialmente las del Norte, que estamos siempre en desventaja por la debilidad desde el punto de vista productivo y financiero”. “Por lo tanto, el bono que se está imprimiendo nos va a permitir que podamos darles garantías a nuestros trabajadores”, concluyó.

