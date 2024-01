Ricardo Quintela: “Nos están generando serios problemas, y nosotros los tenemos que resolver aquí”

Send an email

Este lunes por la mañana, el gobernador Ricardo Quintela dialogó con un medio de Buenos Aires donde dejó reflexiones respecto de los temas que preocupan a la sociedad, y la advertencia de Milei a las provincias, de desguazar los fondos si no se aprueba la polémica ley ómnibus.

Consultado por el capítulo fiscal de la ley ómnibus y su eliminación, Quintela sostuvo: “tengo una posición definida. El presidente con facultades delegadas va a poder hacer lo que quiera”.

“Creo que, sobre quien se viste en carácter de presidente, tenemos serias dificultades para interpretar sus formas: es presidente de provincias a las que niega fondos, y esto denota falta de experiencia en administrar un poder ejecutivo nacional, provincial o municipal”, argumentó.

En Crónica Anunciada de Futurock, Quintela expresó que: “este Presidente optó por un procesos de ajuste ortodoxo, muy fuerte, que no se le pueden delegar facultades con las que pueda hacer todo lo que diga”.

“Creo que es importante lo que se eliminó y que hay que defender los intereses del pueblo argentino, fundamentalmente de los sectores vulnerables y de la clase media”, continuó.

Y advirtió que, “este programa no es el que votó más del 50 por ciento de los argentinos”.

“La casta fue interpretada por la casta política, pero en vez de estar discutiendo facultades delegadas, deberíamos estar discutiendo un impuesto a las fortunas, y no en términos destructivos sino en términos colaborativos a las riquezas de argentina”, indicó.

“Estoy en contra del DNU y de la aprobación de la ley, lisa y llanamente”, enfatizó el gobernador riojano, a la vez que consideró que el déficit cero, “es un verso para concentrar los recursos a partir de la transferencia de la mayoría del pueblo argentino”.

“Los precios que aumentaron en la canasta básica, se los lleva alguien”, deslizó. “Si quieren sincerar los precios, que sinceren los salarios”, afirmó en ese mismo marco.

“Creo que vamos a tener serios problemas sociales y políticos. El ministro de economía, tenemos que saber, que fue quien endeudó a la República Argentina”, consideró respecto del ministro Luis Caputo. “Quieren seguir endeudando a los argentinos”, sugirió.

Además, sostuvo que, “en mi Provincia la obra pública está toda parada, y también las viviendas, y es una picardía porque tenemos viviendas con un avance del 95 por ciento en las obras”.

“En forma deliberada mienten respecto a mi provincia”, asumió y agregó: “Nos deben los fondos extra coparticipables, que se viene compensando con todos los presidentes”.

“Nos están generando serios problemas, y nosotros los tenemos que resolver aquí”, indicó asimismo. Y agregó que: “Tenemos que ver de qué manera los gobernadores pidan una modificación en la ley de coparticipación”.

Por otro lado, dijo que, “espero que los gobernadores podamos tener un diálogo maduro y responsable, en pos de los intereses del país”.

“Hay sectores de la sociedad, que son poderosos y fuertes, y no hace falta que los gobernadores defendamos sus intereses. Lo que tenemos que hacer es defender los intereses de la mayoría del pueblo argentino”, sentenció.

Milei dice que no hay Plan B y ante eso, Quintela acentuó: “no comparto para nada lo que piensa o lo que dice”. “Tampoco creo que él (por el Presidente) pueda sostener una conversación madura o responsable”, agregó.

“Poco me interesa tener represalias porque ya las estamos teniendo, no viene plata no sólo para la obra pública sino también para pagar sueldos”, afirmó.

Y aclaró: “No soy enemigo del presidente en términos de su persona sino en las políticas que aplica en detrimento de la gente”.

Además, advirtió que con esas medidas, estamos ante un “país que se va convertir en un cementerio”. “Con esquemas represivos de una mujer (como Patricia Bullrich).

