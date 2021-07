Roly Serrano habló sobre su adicción a la cocaína: “La merca es una…”

En Seres Libres, conducido por Gastón Pauls y emitido por Crónica HD el actor habló sobre los intentos de suicidio, la pérdida de su mujer y todo lo que tranformó su vida en un infierno.

En un nuevo programa de “Seres Libres”, que se emite por Crónica HD todos los viernes a las 22, Roly Serrano se confesó por primera vez con Gastón Pauls sobre las adicciones que atravesó.

En una charla íntima, el conductor le preguntó en primer lugar cómo fue que llegó a la cocaína. «Creo que tiene que ver con la angustia y llenar un espacio vacío con la muerte de mi jujer, ese fue el momento clave», respondió.

Y luego aclaró: «Mi historia, de un niño resiliente que vivió solo desde los 13 años, que sufrió mucho, muy golpeado, todo cotillón. El problema que genera todo eso que viví era el terror a las pérdidas. Perder para mi era sentir que se iba un pedazo mío. Para sobrevivir creé una carcaza imposible de penetrar. No permití que entre lo que más me podía lastimar, que eran los afectos».

Ese mecanismo de defensa se derrumbó al conocer al amor de su vida: «A Claudia la conocí y a los dos días quería darle las llaves de mi casa. Creamos una familia y fuimos 20 años una pareja extraordinaria. Fue lo mejor que me pasó en la vida. Y la pierdo».

Durante el duelo, ocultó el dolor con trabajo y según él fue un momento en el que creció mucho como actor por estar dedicado excesivamente a ello.

«También apareció el alcohol, la cocaína. Todos estos vicios que uno empieza a meterse en el cuerpo pensando que te van a yudar a afrontar mejor todo lo que te pasa», acotó sobre otras formas de tapar ese dolor.

«Me hacía desaparecer. La cocaína me daba la fuerza para seguir», indicó con angustia.

Cuando Pauls le preguntó sobre la primera vez que tomó cocaína, Roly recordó: «Fue por una mujer que me gustaba mucho. Yo era vegetariano, de vez en cuando un porrito. Un día peló un pelpa, le dije ’¿qué hacés?’ y me dijo que pruebe. Y probé. Dije ’que bueno esto’. Me empezaba a sentir distinto. En un momento malo mío me ayudó mucho a salir adelante. Yo pensaba que me estaba ayudando».

Charla íntima entre colegas y amigos.

«Ahí entendí a la person que se suicida. Es tan fuerte el dolor que no lo podés soportar», dijo, haciendo referencia a la muerte de su mujer y como sustituyó la posibilidad de quitarse la vida con los efectos que le causaban los estupefacientes.

«Hay un dolor que es el de muelas, que querés golpearte la cabeza para que se te vaya. Imaginate todo eso en el alma. Estuve a punto de tirarme al río, te lo conté. Y no lo hice grcias a Dios y a la vida», aseguró con tristeza.

Sobre cómo salió de ese infierno, reconoció que él pudo ver el regalo de la vida que son los amigos y dio un ejemplo de alguien que admira sobre la concientización de la adicción: «Yo amaba a Freddie Mercury, era un genio y se murió porque no supo cuidarse. Montón de personas así, genios en muchos sentidos que no supieron cuidarse. Sandro, hermano del alma… No están por esa razón».

«Me gustaría tener una linda muerte. porque pienso que en algun momento nos vamos a tener que ir. Me gustaría irme bien. Roberto fontanarrosa dijo una vez me gustaría ser conciente hasta el último segundo. Cerrar los ojos y ver poco a poco hasta la última imagen de la maravilla que es la vida», expresó sobre su vida actual.

Y prosiguió: «Tuve suerte con ese tema, porque no llegué a cometer ninguna locura por la droga y el alcohol. No llegué a ser un adicto, adicto. Consumía pero había momentos en los que decía ’basta, se acabó».

Y finalizó con un fuerte mensaje: «La cocaína es ese asesino invisible que está ahí y no lo ves, es ese amigo, el ángel que besó a la monja para que las mataran. Está disfrazado de bueno pero es un asesino».

«Perdés el dominio por vos mismo. Sentir que yo puedo dominarme, controlarme, esa libertad de crecimiento, de proceso creativo, de mejorar como persona, lo podés hacer concientemente. Inconcientemente no lo podés hacer. Pienso en qué suerte que pude romper con todas esas adicciones», cerró. /Diario Show

