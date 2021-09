Santi Maratea contó que lo invitaron del programa de Mirtha Legrand: el increíble requisito que puso para ir

Santi Maratea.

Santi Maratea es una de las personalidades del momento. Un verdadero influencer que a lo largo del tiempo supo revertir la imagen negativa que pesaba sobre él. Distintas causas sociales en la que se embarcó lo subieron al pedestal.

Por todo eso es requerido de los distintos programas. Se convirtió en la figurita difícil que todos quieren tener. De su lado, como no podía ser de otra manera, pone sus reglas. Sabe que cada intervención suya es un motor que genera y partiendo de esa base busca sentirse cómodo.

Sin ir más lejos, a través de su cuenta de Instagram comentó que lo llamaron desde la producción de Mirtha Legrand. Si bien no aclaró si para La noche de Mirtha o para Almorzando con Mirtha Legrand, dejó en claro el contacto.

“¿Vas a lo de Mirtha?”, le preguntó un seguidor. Manifestó que es una posibilidad, pero aclaró que hay una cuestión que todavía no logran cerrar: “No sé, porque estamos en una pulseada: yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no”.

Según se enteró, es la mismísima Mirtha, la reina máxima de la televisión argentina, la que pidió por él. Con ese dato, claro, no se quiere rebajar. “Si Mirtha dice eso, me muero de la emoción, no sé qué hacer”. /Pronto

