«Siguen inaugurando obras que conseguimos nosotros en el gobernó de Macri”

Así lo afirmó el Senador Nacional Julio Martínez luego de que autoridades gubernamentales inauguraran el Jardín de Infantes N° 85. Los principales referentes de «Cambia La Rioja» denunciaron que la construcción del edificio finalizó en el año 2019 pero que el gobierno provincial no lo quiso inaugurar por mezquindades.

Así lo hicieron saber tras la inauguración del moderno edificio que hoy cuenta con seis aulas y que albergará a un importante número de alumnos de la zona norte de la cabecera departamental de Arauco.

«Un total de 17 establecimientos educativos fueron los que se construyeron en la provincia durante la gestión nacional anterior», explicó Julio Martínez.

Al mismo tiempo recordó que las gestiones para la construcción de estos edificios fueron realizadas junto a Héctor Olivares y a Juan Amado que estuvo a cargo del Plan Belgrano. «Este edificio en particular fue terminado en el año 2019 pero ellos no lo quisieron inaugurar por las mezquindades de la política porque no podían permitir que se inaugurara en la gestión anterior».

Por su parte, el precandidato a diputado nacional del frente «Cambia La Rioja» explicó que la inversión para la construcción fue de veinte millones de pesos y que la misma fue financiada íntegramente por el estado nacional a través del Plan Belgrano.

«Es por este tipo de obras que queremos luchar en el Congreso de la Nación, para que La Rioja pueda avanzar en materia de infraestructura», indicó Amado.

La concejal del PRO Luciana De León y compañera de fórmula de Juan Amado explicó que el jardín se construyó durante la presidencia de Mauricio Macri. «Es lamentable que recién dos años después el gobierno provincial haya decidido inaugurarlo siendo que lleva todo este tiempo finalizado».

También estuvieron presentes el ex titular de la unidad Plan Belgrano, la precandidata a diputada nacional Silvia Fernández, el diputado provincial Gustavo Galván y la dirigencia local encabezada por Gustavo Cativa.

