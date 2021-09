Susana Giménez volverá a la televisión

Susana Giménez brindará una entrevista exclusiva y en vivo para Telefe Noticias. La diva dialogará este jueves a las 20 con Rodolfo Barili y Cristina Pérez, luego de dos años de estar alejada de los medios, primero por su despedida de su programa y luego por la pandemia.

Una de las pocas veces que la diva habló en televisión a lo largo de este año y medio fue en América, con el periodista Luis Novaresio. En esa ocasión habló desde su residencia de Uruguay, en medio de cuestionamientos por su salida del país en medio de la cuarentena y adelantó que no tenía planeado regresar a la pantalla chica. «El programa este año no creo que lo hagamos, no nos podemos encontrar con la produccion. Yo siempre debuto en julio pero por ahora no hemos hablado nada», contó en mayo de 2020.

Ahora, hablará no sólo de su trabajo sino de su experiencia al haber sido diagnosticada con coronavirus, lo que derivó en una internación.

