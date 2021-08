Tiene 83 años y vendió todo para comprarse un motorhome: «No creo en las herencias, mis hijos lo saben»

Sara está muy contenta con su adquisición.

Nunca es tarde para atreverse a realizar un sueño y cumplir un viejo anhelo, una premisa que tomó como propia para su vida Sara Vallejo (83 años), quien desde hace cuatro años decidió dar un vuelco en su vida rotundo para comenzar a vivir en un motorhome e ir de viaje en viaje por Sudamérica.

Nacida en Buenos Aires, pero radicada desde hace 50 años en Yerba Buena, Tucumán, Sara cuenta que la posibilidad de comenzar su actual estilo de vida surgió a partir de la recomendación de un amigo.

“Le hablé a mi amigo sobre que no sabía qué hacer con mi tiempo como jubilada y él me dijo sabía que a mí me gusta viajar y también manejar, por lo que me recomendó comprarme un motorhome”, explica la mujer.

Durante toda su vida Sara fue profesora de inglés, hasta que a los 60 años se jubiló, para comenzar con otros proyectos en su vida, entre los cuales ingresó la posibilidad de tener su propio restaurante, vender comida dietética a domicilio y dictar clases de inglés particular.

La mujer pintó su nombre en la frente del motorhome.

Por otra parte, desde joven confiesa que le gustó viajar y conoció distintos lugares, como México y Brasil, aunque en este caso, se le presentó un obstáculo difícil, que era el de encontrar la manera de poder adquirir su nuevo vehículo y comenzar sus aventuras.

“Vi un motorhome que tenían que traerme proveniente de Estados Unidos, pero para eso necesitaba dinero para poder adquirirlo, así que decidí vender mi casa y empezar otra vida, nunca tuve miedo en animarme”, afirma Sara.

Tras la decisión tomada, Sara sostiene que junto a sus hijos para contarles que iba a comenzar a vivir y viajar con un motorhome, a lo que la primera reacción de sus hijos fue de incredulidad.

“Les dije a mis tres hijos que no creo en las herencias, que voy a gastar todo lo que tengo. En ese momento me miraron sin poder entender y pensaron que no lo iba a hacer, pero lo hice. Ellos saben que es parte de mi carácter, que si estoy convencida de realizar algo, lo llevo adelante, así que me terminaron apoyando”, resalta.

Los viajes

Al ya contar con su motorhome en Tucumán, el segundo desafío para Sara pasó por comenzar a organizar en 2017 sus viajes, hacia donde iría y qué personas la acompañarían en sus aventuras.

“Yo tengo unos amigos en Concordia, Entre Ríos, que suelen andar en moto y me dijeron que me iban a acompañar en mi primer viaje. Así que fui a buscarlos hasta allá para arrancar y nos fuimos para Uruguay. De ahí después nos fuimos a Brasil, hasta llegar a Salvador de Bahía”, explica la viajera.

https://www.cronica.com.ar/__export/1629310192198/sites/cronica/img/2021/08/18/sara_5_crop1629310191729.jpg_673147386.jpg

Todas las mañanas se prepara un buen cafecito para arrancar el día con mucha energía.

Una vez allá, durante esa primera excursión por Brasil, Sara señala que también pasó por las ciudades de Arrecife y Natal, en donde pasó a buscar a otro amigo, en lo que el comienzo de una innumerable cantidad de lugares que visitó.

Entre los viajes más significativos que le tocó realizar, Sara coloca como uno de los que recuerda con mayor emoción y cariño unas vacaciones de 15 días que llevó a cabo en Brasil junto a sus hijos y a sus nietos, quienes pasaron todos juntos las fiestas de fin de año.

Sin embargo, también remarca que la gran mayoría de las veces emprende sus viajes con personas que son más jóvenes que ella, por lo cual, si bien ella tiene “mucho tiempo libre”, aquellos que la acompañan “lo hacen como parte de sus vacaciones, porque la mayoría trabajan”.

“Los viajes pueden durar desde tres semanas hasta no más de tres meses. Lo bueno es que he hecho muchos amigos en los viajes, de otras provincias y también de Brasil. Yo no digo que voy a donde me lleva el viento, yo voy a donde me llevan mis amigos”, subraya.

https://www.cronica.com.ar/__export/1629310322461/sites/cronica/img/2021/08/18/sara_2_1_crop1629310321956.jpg_674070907.jpg

Puso en venta su propia casa para comprar el motorhome.

A la hora de querer salir a viajar con su motorhome, a Sara no la frena nada, ni siquiera la imposibilidad de contar con un acompañante, lo que la llevó a incluso en una oportunidad a hacer una convocatoria por redes sociales para elegir entre sus seguidores quienes la acompañarían.

“Fui a Neuquén a visitar a una nieta y me convocaron a una reunión de varias motorhome en Ushuaia. En ese momento decidí hacer una encuesta en donde les hacía varias preguntas a la gente y analicé los perfiles. Terminé eligiendo a tres personas desconocidas, que hoy son grandes amigos”, apuntó Sara.

En ese sentido, enfatiza que tiene un “sexto sentido” para identificar quienes son “buenas personas” que nunca le falla, por lo que nunca tuvo que lamentar un mal momento.

Su filosofía

“No planifico los viajes, me gusta ver qué es lo que surge. No tengo un plan fijo, sino que veo lo que va saliendo. A donde me lleven mis amigos”, remarca Sara. Sobre esta línea, hace hincapié en que para ella “la vida es un viaje y el viaje es vivir”, por lo que una de las cosas que más la entusiasman es que no sabe lo que va a encontrar.

“No sé si va a hacer frío o calor, me gusta agarrar la ruta, siempre por buenos caminos para cuidar el vehículo, pero sin pensar demasiado. Cuando viajo, paro en la banquina y me pongo a sacar fotos, el camino me va llevando”, valoró.

Fue de esa forma que recorrió distintos lugares de Uruguay, Chile, Perú y Brasil con su motorhome, entre los que destaca como sus viajes favoritos cuando conoció el Parque Nacional de los Lençóis Maranhense, al nordeste de Brasil, y la selva amazónica.

Escribir en pandemia.

A partir de que comenzó a circular el coronavirus a principios del 2020, las restricciones impuestas para poder realizar viajes interprovinciales complicaron los planes de Sara, que tuvo que parar de un día para otro con su rutina habitual de moverse de un lado a otro.

“La pandemia me detuvo y pasé por un duro momento, me impactó la situación. Pero yo digo que para vivir hay que tener proyectos, por lo que me puse a escribir un libro sobre mis viajes al que llamé ´80 años no son nada, a dónde me lleve el viento”, explica Sara.

Para llevar adelante la publicación de este libro, en donde la viajera de 83 años describe todas las experiencias que atravesó desde 2017 junto a su motorhome, Sara utilizó “algunos apuntes” que fue tomando durante sus viajes, más los testimonios de algunos amigos.

“Hay incluso una parte escrita en portugués por mis amigos de Brasil. Varias personas me ayudaron a terminar de escribirlo y me ayudó a pasar la cuarentena. El año pasado lo presenté por Zoom y este mes lo presenté en un teatro de Tucumán”, afirma.

https://www.cronica.com.ar/__export/1629310403860/sites/cronica/img/2021/08/18/sara_9_1_crop1629310403487.jpg_674070907.jpg

En pandemia escribió un libro sobre sus aventuras.

Con las ventas que realice del libro, Sara planea retomar sus viajes, que ya comenzó a llevar adelante en julio, con un “viajecito corto hasta Jujuy y Salta”, mientras planea ir hacia Neuquén para poder conocer a su bisnieta, algo que la tiene muy ansiosa.

“No fue fácil pasar estos momentos. Ahora estoy viviendo momentáneamente en un departamento que suelo rentar. Aunque todos los días en pandemia arrancaba el motorhome y me iba a dar una vuelta a la manzana o visitar una amiga. Nunca la tuve del todo parada”, enfatiza.

Por último, como recomendación para quienes, tal como le sucedió a Sara tras jubilarse buscan que hacer con su destino, aconseja “no necesariamente viajar pero si realizar sus sueños y hacerlo hoy, no quedarse con lo que hubiera sido, porque la vida es hoy y no mañana”. /Crónica

