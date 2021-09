Tras ser acusado de buscar un golpe de Estado, Macri le contestó a Santiago Cafiero: “Es un hombre limitado”

Send an email

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el expresidente Mauricio Macri cruzaron críticas en las últimas horas.

Luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusara a Mauricio Macri de querer interrumpir el mandato constitucional del Gobierno nacional, el expresidente contratacó: “Ya he dicho que es un hombre limitado, y busca agua donde no la hay”, disparó.

“El expresidente Macri dijo que el gobierno “o cambia, o se van a tener que ir”. Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza. Defender la democracia es tarea de todos”, afirmó este viernes por la mañana el jefe de ministros en Twitter.

“¿Ese disparate dijo? Ya he dicho que es un hombre limitado, y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos realmente en el voto de los argentinos y frente a este nivel de atropello, de mentira e ineptitud tenemos que ir a votar y decir basta”, le contestó Macri a Cafiero esta tarde en diálogo con el Doce Tv de Córdoba. “Cafiero entiende poco y quiere defender lo que a él le conviene”, siguió.

En una entrevista radial, el expresidente había asegurado temprano: “Va a haber un aire nuevo el lunes diciendo: ‘Bueno, o cambian o se van a ir’. En el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado. En la Argentina se ha destruido la confianza”.

El oficialismo, que en gran medida concentra su campaña en criticar al Gobierno de Mauricio Macri y la herencia económica recibida, no se lo dejó pasar y aprovechó para salir a cruzarlo. Además del jefe de Gabinete, el exmandatario recibió en cuestión de horas las críticas del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

“Dijeron que iban a volver mejores, respetuosos, democráticos, y han vuelto más autoritarios, más prepotentes, más mentirosos y más inmorales que nunca. Porque se vacunaron primero, además de no haber comprado todas las vacunas. Es de sentido común: hasta mi hija Antonia hubiese dicho ‘papá, compremos todas si no sabemos cuál va a llegar primero’. Ellos no lo hicieron y eso ocasionó la muerte de decenas de miles de argentinos. Y encima con las que llegaron se vacunaron primero”, agregó el exmandatario luego de las críticas oficialistas.

“Nos encerraron durante meses destruyendo la vida de tantos argentinos, impidiendo que argentinos se puedan despedir de argentinos, de que abuelos no puedan estar con sus nietos y de que padres no puedan educar a sus hijos, mientras ellos estaban de fiesta en Olivos. Esto es lo que la gente va a condenar con su voto”, sentenció Macri. /TN

