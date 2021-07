Un famoso recordó su día de furia con Benjamín Vicuña y lo mal que terminó

Send an email

Un malentendido, una entrevista trunca que disparó una recriminación muy caliente.

Corría el 2017, Benjamín Vicuña vivía la adrenalina del estreno de un nuevo protagonismo en una película, Los padecientes. En el raid de una agenda de prensa para promocionar el film, el chileno no se presentó en el estudio de radio del programa de Coco Sily.

Ese faltazo generó un descargo muy caliente del humorista, que enojado por el plantazo y el paso en falso con la audiencia, explotó con conceptos fortísimos. “No vayan a ver esa película porque es una bosta, yo la vi en privada.. No vayan porque es una bosta, aburrida, larga, con un Vicuña que es un embole”, bramó.

En torno de recordar ese comportamiento controversial, Coco repasó todo lo que sucedió en su visita a PH y reconoció su error, hasta se animó a confesar que mintió sobre Benja y detalló qué hizo para pedir disculpas de manera pública.

“Yo tengo una bendición que enseguida pido perdón y me pasó con Vicuña, pobre. Me la agarré recontra mal con él y empecé a putear la película suya. Dije barbaridades. Vicuña no se enteró de lo que pasó, pero iba a venir al programa”, empezó en la anécdota.

Con mucha autocrítica, Sily agregó: “Empecé a decir ridiculeces y me llama alguien a quien amo profundamente que es Gabriel Rolón. Me dijo ‘Coquito, vos sabés que esa película es mía y yo invertí todos mis ahorros ahí’”.

En cuanto al método que asumió para recomponer su error, Coco contó: “Tenía la sensación de cómo hago para salir de esto. Al otro día hice conferencia de prensa. Salió en todos los programas y fui a todos los programas de tele a quedar como un idiota. Me equivoqué, mentí, nunca vi la película”. /Paparazzi

