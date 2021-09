«VINIMOS A GENERAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LO ESTAMOS LOGRANDO»

Lo afirmó la intendenta Inés Brizuela y Doria en el acto de entrega de decretos de pase a planta a beneficiarios del programa de entrenamiento municipal PEM, que se realizó este viernes en la explanada del Palacio Municipal.

En la oportunidad fueron alcanzados afectados PEM afectados a las áreas de Educación, Servicios Públicos, Obras Públicas y Servicios Operativos.

La Intendenta visiblemente emocionada, dijo que «no les estamos dando nada, les estamos devolviendo la dignidad, le reconocemos los derechos que les fueron arrebatados por esos que dicen que vienen a traer justicia social que lo único que hacen es aumentar la precarización donde quieran que vayan».

En cuanto, a la retención que hace el Gobierno Provincial del Fondo de Financiamiento Educativo, Brizuela y Doria remarcó que «los recursos que son de nuestros alumnos, y la provincia retiene ilegalmente, y lo estamos reclamando por la vía judicial, porque creemos en las instituciones, y tenemos que ir por esos canales, para reclamar por esos derechos».

«La provincia nos debe desde el 2013 hasta fines del 2020, 24 millones de dólares, imaginen lo que podríamos hacer en nuestras escuelas y jardines, plata con destino específico, establecido por dos leyes fundamentales, la de Financiamiento Educativo y la ley de Presupuesto de cada año, que establece en un artículo en particular que esos recursos de educación, Ciencia y Tecnología deben ser coparticipados por la provincia a los municipios», remarcó la Intendenta y agregó que «estaré con ustedes como una luchadora en frente de esta batalla para recuperar esos recursos que nos están injustamente privando».

Por su parte, la secretaria de Gobierno Tere Luna declaró que «este momento es importante, para el Municipio, para la gestión» y agregó respecto a los fondos que deberían llegar al municipio que «es una deuda millonaria que tiene la provincia para con el Municipio y principalmente con el sistema educativo, pero es la primera vez que se agotaron todas las vías políticas y no habiendo respuestas, tuvimos que acudir a la justicia».

«Esta gestión no ha nombrado ni un solo PEM porque vinimos a dar trabajo formal a cientos de compañeros de años que están en ese sistema informal», finalizó Luna.

En tanto la secretaria de Obras Públicas, Silvia Salzwedel, aseguró que «el hecho de que los edificios estén limpios y que la plaza sea un espacio recuperado, es gracias a ellos, como lo es la gente de Catastro y Obras Privadas que sale a inspeccionar los terrenos, o que en el Taller de Obras donde se visibiliza la gestión, con esto les decimos gracias, pero les pedimos que reforcemos el esfuerzo por todo lo que nos falta».

Finalmente, el secretario de los Servicios Públicos, Mauricio Moran, aseveró que «estos trabajadores son los que están todos los días en la calle y lo hacía de manera precarizada, hoy eso se termina. Por eso les pido que no piensen que si llegaron hasta aquí ya está, no, hay que comprometerse más y seguir trabajando por todos los compañeros que todavía falta de formalizar».

