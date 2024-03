Vóley: “CEF 5 ganó y está en semifinales”

Send an email

La Marea Naranja no dejó dudas en el Polideportivo Evita y se metió en semifinales de la Liga Argentina de Vóley Femenino, venciendo a San José 3 a 0 con parciales de 25/16, 25/15, 25/15

Ya habían dado un gran paso el viernes pasado en Entre Ríos cuando vencieron por el mismo resultado a San José. En esta revancha en su casa y “con espíritu noble e indígena sangre”, Las Naranjitas ya están dentro de los 4 mejores equipos del país.

Sabían que no había que darle ninguna ventaja a San José, por eso desde el comienzo del juego el CEF 5, mostró porque hizo esta gran campaña en el presente año. Segura en la recepción, mejor en el armado y contundente en el remate final, así jugo cada set para no dejar dudas.

En semifinales, el CEF enfrentará a San Lorenzo de Almagro que eliminó en cuartos de final a River Plate.

Lo que viene para las chicas del CEF Nº5: 4 de abril: San Lorenzo Vs. CEF en Boedo (Bs. As) y el 8 de abril: CEF Nº5 Vs San Lorenzo, Polideportivo Evita.

