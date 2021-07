Ya no hay dudas sobre el próximo cargo político que quiere Máximo Kirchner

El analista político Daniel Bilotta se refirió a la aspiración que tiene tanto el diputado nacional Máximo Kirchner como La Cámpora como institución, pensando en las próximas elecciones. También habló de la filtración de la carta que enviaron desde el Gobierno nacional a Rusia por el segundo componente de Sputnik V.

Aquí los puntos más importantes de su columna:

Está muy claro que quien va a intentar suceder a Axel Kicillof es Máximo Kirchner, ya no hay dudas de eso. Me parece que La Cámpora está concentrando todo lo que puede y tiene en la provincia de Buenos Aires. Lo cual no significa que desprecie ganar posiciones en el Gobierno nacional, pero como proyecto político La Cámpora hoy está pensando en Máximo Kirchner y la provincia de Buenos Aires.

Kicillof tal vez vaya a la presidencia, hay que ver cómo termina todo este escándalo que empieza a rodear a la vacuna.

También es cierto que ayer de manera extraña el viceministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, confirmó que los candidatos, según él, son Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. Algo que no pude confirmar con nadie hoy, pero que deja al Gobierno en una situación muy incómoda. Quiero decir, Gollan, que tuvo mucho que ver con la negociación por la Sputnik, ¿quedarán rozado por esta situación?

La carta de Nicolini y la falta de Sputnik

La carta de Cecilia Nicolini a Rusia se filtró porque el Ministerio de Salud está obligado a informar al Congreso, que tiene 250 diputados, los detalles de la gestión de la campaña de vacunación. Alguien debió ser indiscreto.

Esta carta plantea que el Gobierno no tiene alternativas de buscar opciones. Todos sabemos que la única alternativa a la que hasta ahora no recurrió el gobierno es a Pfizer. Llegó Moderna, que es una de sus versiones, pero no Pfizer y el Gobierno ha habilitado las donaciones de EE.UU., que tenía vetadas.

Da la impresión de que el Gobierno dice «no nos dejan más que salir de la órbita de Rusia e ingresar a otra». La carta es un material delicadísimo y muy revelador todo el contenido sobre lo que hace esta gestión, sobre todo por lo que dice del laboratorio Richmond, al que le habrían dado algunas ventajas impositivas incluso para exportar.

Me parece que el Gobierno a partir de la revelación de esta carta va a tener muchísimo que explicar en el Congreso o por lo menos a la opinión pública. Lo que dice Vizzotti, ante el «si no presionamos nosotros, lo harán otros» parece insuficiente para explicar esta situación, que habrá que ver si es irregular o no. Me parece que lo es.

El gran problema que tiene esta gestión es que no consigue la segunda dosis de Sputnik y la necesita porque es la vacuna con la que inoculó a la población más riesgosa. Entonces el Gobierno está en un brete.

Probablemente esta semana se sepa que al Gobierno de la Ciudad le fue muy bien experimentando la combinación de vacunas, es decir que la Sputnik sea combinada con la AstraZeneca, pero también tengamos en cuenta que a esta conclusión Argentina llega porque no tiene la segunda dosis no porque los científicos se encargaron de verificar el fenómeno.

Alguien diría que lo que arranca mal no puede terminar bien. La impresión que nos deja de nuevo toda la estrategia de vacunas es que Argentina no hizo la mejor tarea.

Estamos hablando de una pandemia y de la necesidad de adelantarnos a la variante Delta, que está ingresando al país, no estamos hablando de ideologías sino de una administración. También Pagni dice en su nota que de los 22 millones de dosis de AstraZeneca ha entrado una parte significativa pero que ni por asomo se acerca a lo que Argentina pagó por adelantado. Estamos en un problema que vuelve a mostrar la fragilidad del Gobierno en sus decisiones administrativas y en días claves.

