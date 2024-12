Cómo incidió la salida de Checo Pérez de Red Bull en las chances de Colapinto de seguir en la F1

Ahora quedan dos butacas libres, ambas en los equipos de la estructura de la bebida energizante. Pero la posibilidad de Alpine sigue latente. Las negociaciones tras bambalinas

Franco Colapinto y su entorno elevan el nivel de alerta ante la confirmación de la salida de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull. El mexicano no seguirá en la Fórmula 1 en 2025 y esto libera un casillero de cara al año próximo. Ya son dos los lugares libres; uno, el del compañero de Max Verstappen, que viene de conseguir su cuarto título, y el otro en Racing Bulls. Además, no está descartada la chance en Alpine. A continuación, los escenarios que tiene el piloto argentino de 21 años.

El bonaerense de Pilar corrió nueve Grandes Premios este año en Williams, pero en 2025 la escudería inglesa tendrá como pilotos a Carlos Sainz, proveniente de Ferrari, y Alex Albon. Por eso, en estos días hay una enorme expectativa por su futuro en la Máxima y por ver dónde puede correr en el venidero campeonato.

El panorama le otorga ahora a Colapinto dos posibilidades. Una en Red Bull, con Verstappen, que hasta Brasil era la posibilidad más concreta y de hecho este medio pudo confirmar las negociaciones en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. No obstante, el accidente que sufrió y el otro en la clasificación de Las Vegas lo pusieron a prueba en las últimas dos fechas, según reconoció su mánager, Jamie Campbell-Walter, en una entrevista con el periodista Adam Cooper en Motorsport Magazine.

La otra es en Racing Bulls, con el japonés Yuki Tsunoda, en caso de que el neozelandés Liam Lawson sea promovido como compañero de Verstappen. Se trata del segundo equipo de la bebida energizante y que también tendrá en 2025 la última temporada de motorización de Honda. Cabe recordar que desde 2026 contarán con los impulsores de Ford.

¿Contra quiénes compite Colapinto? En Europa, medios como Sky Sports dan por hecho que Lawson es el apuntado para Red Bull. De ser así, el foco pasaría a ser Racing Bulls, y ahí asomó Isack Hadjar, otro de los pilotos del Red Bull Junior. Pero el francés, que perdió el título de la Fórmula 2 en la última fecha, hizo un trompo en la práctica libre 1 en Abu Dhabi y fue 15º en las pruebas de post temporada.

La otra llave sigue estando en Alpine, más allá de que su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, le dijo a Auto Motor und Sport que “estoy interesado en cualquier piloto que sea rápido. Colapinto sorprendió a todos, pero actualmente tenemos contratos con (Pierre) Gasly, (Jack) Doohan y (Paul) Aron para la próxima temporada. Si hubiera una oportunidad para 2026, habría que pensarlo”.

Aunque hay que aclarar que, más allá de las declaraciones en los micrófonos, luego hay un abanico de posibilidades que pueden darse. Mucho se dice y se negocia detrás de escena. Todo lo que es oficial en ocasiones no termina siendo así y, por ejemplo, la lista provisional de pilotos y equipos para 2025 publicada la semana ya quedó obsoleta. La F1 demostró ser un hábitat natural para romper contratos.

Hay un submundo en la Máxima en el que todo pasa. Reuniones presenciales y virtuales, llamadas, mensajes de WhatsApp y, con dos butacas libres, no hay que descartar nada. Las gestiones por Colapinto las lleva a cabo el jefe de Williams, James Vowles, quien luego les informa a los managers del corredor, María Catarineu y el propio Campbell-Walter.

Williams habría pedido un alto monto en dólares para dejar ir al argentino. El equipo inglés invirtió dinero en el bonaerense y quiere recuperarlo. Le dio la chance en su academia y el pertinente desarrollo en el simulador, además de los ensayos sobre un F1.

Con la salida de Checo Pérez el tema debería destrabarse, pero habrá que esperar cómo siguen estas horas. Helmut Marko, asesor y hombre fuerte de Red Bull, anticipó el lunes que en estos días se iban a confirmar las alineaciones de sus escuderías.

Colapinto corrió nueve Grandes Premios en 2024 y sumó puntos en dos carreras, luego de ser octavo en Azerbaiyán y décimo en Austin. Sorprendió con su buen nivel y entró en el radar de algunas escuderías. Desde Singapur y hasta Las Vegas, superó a Albon en las posiciones finales en carreras dominicales: 11º vs abandono (Singapur), 10º vs. 16º (Austin), 12º vs abandono (México), 14º vs abandono (Las Vegas). En Qatar desertó por un toque de Esteban Ocon y, en Abu Dhabi, por una falla en la unidad de potencia.

Entre las cartas de las negociaciones, Franco es acompañado por un caudal importante de sponsors que habrían puesto sobre la mesa todas sus cartas, con una suma en dólares que llegaría a los ocho dígitos para abordar la negociación que lleve al bonaerense a ser titular en toda la temporada 2025.

Son enormes la expectativa e ilusión por la definición sobre el futuro de Franco Colapinto, quien espera poder celebrar en Navidad con la anhelada noticia de su continuidad como titular en la Máxima.

