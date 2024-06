“El gobernador entregó  fondos para la VIII Exposición Caprina, Ovina y Artesanal 2024”

Este martes, el gobernador Ricardo Quintela efectuó la entrega de fondos para la realización de una nueva edición de la Expo Caprina, Ovina y Artesanal 2024 que se llevará a cabo en el Campo Experimental “María Rosa Mística”, Chañar, en el departamento General Belgrano los días 7 y 8 de junio.

En la oportunidad se concretó la entrega de fondos para la Expo Caprina y Ovina, para la compra de plantas de olivo, la compra de un botiquín sanitario y la compra de maíz y alfalfa, lo que constituye una inversión total de $ 4.800.0000.

La VIII Exposición Caprina, Ovina y Artesanal busca ser un espacio de encuentro y diálogo, promoviendo el desarrollo sustentable y equitativo a través del esfuerzo y la colaboración de instituciones y productores de este sector. Esta iniciativa visibiliza las acciones locales y estimula la actividad caprina y ovina en Los Llanos riojanos, siendo una herramienta clave para el desarrollo económico, la seguridad alimentaria, la generación de empleo y la permanencia de la población rural.

Al respecto, el gobernador Ricardo Quintela planteó que “tenemos ocho departamentos con más de 4 millones de hectáreas improductivas, no tenemos ahora la posibilidad de construir las obras de infraestructuras que se requieren para la captación y la conducción del elemento vital que necesitamos para hacer producir nuestros campos. Desde que me hice cargo de la provincia, hemos comprado 10 topadoras, 10 tractores y 10 rolos sembradores y subsidiamos el 100% de la implementación del Buffel Grass. En este período que comenzamos ahora que llevamos seis meses de gestión necesito y lo comprometo públicamente al ministro de Producción y al secretario de Ganadería para que podamos tener un programa sostenido, sistemático y continuo de la implantación de ese buffel, teniendo en cuenta que a semejante inversión que hicimos no le sacamos el rendimiento que tenía que haber tenido. Todos decimos que no llueve, pero también al no haber semilla no hay pasturas que crezcan, por eso me interesaría replicar lo que se está haciendo en la Media Luna y replicarlo en todos los departamentos de Los Llanos”.

En cuanto a la implementación de políticas hídricas, explicó que “estamos procurando hacer la mayor cantidad de reservorios de agua posible, que nos permita resolver el tema del agua, para utilizar y maximizar la utilización del agua que viene de cerros y quebradas, llevarlas a las represas, que estas estén desbarradas y en condiciones

para generar microclimas que permitan estimular la producción en todo el territorio” y agregó que “lo importante es promover en nuestra gente la vocación de empuje para salir adelante y sabemos que se logra con un Estado presente que continúa subsidiando también las vacunas para garantizar la salud de los animales y esto no lo hace ninguna otra provincia, y lo hacemos nosotros porque tenemos la concepción de que tenemos que invertir en el productor, en el producto y esto tienen que aprovecharlo para producir más, con mayor eficiencia, tecnificarse e informarse para que podamos mejorar la calidad de los productos”.

Por su parte, el ministro de Producción y Ambiente, Ernesto Pérez remarcó que “el Ministerio está tratando de poner en valor la enorme inversión que nuestro gobernador viene haciendo en materia de ganadería y se profundiza aún más con la intención, sobre todo en la zona de Los Llanos de efectuar esa especie de reparación histórica y que tiene que ver con decisiones concretas que el Gobierno viene desarrollando en temas de energía eléctrica, conectividad en el sentido de las rutas y actividades que acompañan y complementan cada una de las actividades productivas. Por ello le agradecemos al gobernador que nos apoya en todo lo que tiene que ver con ganadería. Es importante que se sepa también que La Rioja es la única provincia en toda la Argentina que subsidia la vacuna contra la aftosa, brucelosis y la rabia, entonces venimos apostando fuerte en lo que tiene que ver con la ganadería, así que para mí es muy importante y significativo que nos esté acompañando y que siga potenciando a través de estas políticas el crecimiento de las economías locales”.

Sobre la VIII Exposición Caprina, Ovina y Artesanal

Tiene como objetivos generar redes e intercambios entre productores, vecinos y artesanos, visualizar la importancia del sector caprino en la provincia, facilitar espacios de participación de diferentes sectores públicos y privados.

La misma está organizada por el Instituto Privado “Dr. Pedro I. de Castro Barros”, I.N.T.A. EEA Chamical, la – Universidad Nacional de La Rioja (Sede Chamical), la Secretaría de Ganadería de la Provincia de La Rioja, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, la Asociación de Pequeños Productores del Dpto. General Belgrano, Mujeres Campesinas Organizadas del Dpto. General Belgrano y la Municipalidad del Dpto. General Belgrano.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...