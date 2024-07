El gobernador Ricardo Quintela firmó un convenio con la Nación para reactivar la obra pública en La Rioja

Send an email

El gobernador Ricardo Quintela y el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, firmaron este martes en la Capital Federal, un convenio marco para reactivar las obras públicas que fueron suspendidas en la provincia.

Este convenio marco establece que con el objetivo de promover el desarrollo equitativo y sostenible de todo el territorio nacional y en el marco del espíritu de cooperación y colaboración que debe primar entre el Estado nacional en las provincias, el Estado Nacional ha decidido continuar con el financiamiento de las obras que por su importancia y grado de avance requieren contar con la regularización de los pagos y los certificados de obra y actualizaciones de precios correspondientes y así mismo transferir el financiamiento y/o ejecución de determinadas obras públicas a la provincia que se encuentra en condiciones de asumir dicho compromiso, la Nación y la provincia de La Rioja han priorizando el interés en el progreso y bienestar de esos ciudadanos, han expresado su disposición y compromiso para evaluar la posibilidad de asumir la responsabilidad aludida en el considerando precedente reconociendo la importancia de garantizar la continuidad y eficiencia en la ejecución de las obras públicas, así como el cumplimiento de los plazos y estándares de calidad establecidos en los contratos respectivos.

A esto se suma la salvedad de que la financiación de las obras que estaban a cargo de la Nación, el convenio estipula que pasen a depender del financiamiento de la provincia de La Rioja.

Luego de la firma de convenio, el gobernador explicó que “en el día de la fecha La Rioja fue convocada para firmar un convenio marco, donde la idea es reiniciar las obras que fueron suspendidas oportunamente y que tienen un avance importante en su ejecución, para que puedan ser rápidamente puestas en marcha y culminarse”.

Asimismo, aclaró: “Por el momento es un convenio marco, todavía tenemos que armar con cada uno de los ministros de las distintas áreas cómo va a ser el financiamiento que pone la Nación, y qué puede poner la provincia, porque nuestro presupuesto no es flexible para lo que significan las inversiones nacionales, que justamente se gestionan porque en el presupuesto de la provincia no ingresan, no pueden por los montos”.

Ricardo Quintela indicó: “Yo tengo mi posición crítica hacia el gobierno, solo espero que pueda modificar sus políticas para que cambiemos nuestra posición”, indicó.

De igual modo, expresó: “Es importante que el presidente se deje ayudar, se deje acompañar por quienes tienen mucha experiencia, cosa que él y parte de su gabinete no la tienen todavía, como para que podamos acercarle propuestas que beneficien al conjunto de las 23 provincias”.

Finamente afirmó que no va a asistir a la firma del Pacto de Mayo, “porque el Pacto es justamente un acuerdo entre dos o más partes y, en este caso, no hay ningún acuerdo, hay una imposición de diez puntos”.

De la firma de convenio, también participaron el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano; el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; el director del Ente Nacional de Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA), Bartolomé Heredia; el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el ministro de Infraestructura riojano, Marcelo del Moral y el secretario de Obras públicas, Raúl Andalor.

Obras Públicas

Por el financiamiento de la Nación se reactivarán las siguientes obras: Túnel y ensanche de la Ruta Nacional 75 La Rioja- Los Sauces, Nueva Ruta Nacional 73 La Rioja – Chilecito, Distribuidor Félix de la Colina y avenida Ortiz de Ocampo rotonda El Chacho, mantenimiento Ruta Nacional 38, Nexo y planta compacta depuradora de efluentes cloacales, nexo y planta depuradora de efluentes cloacales y construcción de nueva red de agua potable en Tama, construcción de acueducto Río Salado en Portezuelo, planta de tratamiento de líquidos cloacales en Rosario Vera Peñaloza, renovación urbana del área central y desagües pluviales, CDI Villa Unión, construcción CDI departamento Rosario Vera Peñaloza, pavimentación ruta nacional 76 paso Pircas Negras quebrada de Santo Domingo, Ruta Nacional 76 empalme Ruta Nacional 150 y Nacional 40.

Por parte de la provincia se realizarán las siguientes obras: construcción nexo distribuidor de agua potable barrio La Rodadera, acueducto zona este y vinculación perforaciones existentes, construcción de escuela técnica profesional Felipe Varela, construcción de escuela técnica profesional Nonogasta, construcción de escuela técnica profesional La Rioja, Parque Argentino Central La Rioja, infraestructura para transporte línea troncal Oeste, conexión vial avenida Los Cactus tramo Parque de la Ciudad y barrio Procrear, CEDITET centro de diagnóstico y enfermedades transmisibles, infraestructura para transporte línea 4, infraestructura para transporte línea 5, CDI barrio 29 de Julio, CDI Arauco, CDI Ulapes, CDI Malligasta, pavimentación barrio Virgen del Valle y pavimentación barrio Saviore.

Obras de infraestructura educativa

La financiación y construcción de la Escuela de Comercio en Ulapes, estará a cargo de la provincia, mientras que la Nación financiará las siguientes obras: escuela primaria del barrio Francisco I, Jardín Parques Americanos, Colegio provincial de Anjullón, colegios secundario Juan Z. Agüero Vera de Malanzán, Gobernador Guillermo Iribarren de Malligasta, ampliación y refacción del Centro Polivalente de Arte F. Guzmán Loza de Capital, refacciones del nivel inicial y primaria Justo José de Urquiza de Chañar, refacciones del IFDC Dra. C. Tobar García y refacciones menores de Profesora Leila Marasco de Bilmesis, Las Camelias y Fernando Moreno Las Agaves.

