El gobernador y el intendente inauguraron obra de iluminación con lámparas LED en la avenida San Francisco

El gobernador Ricardo Quintela, junto con el intendente de la Capital, Armando Molina, inauguró este miércoles la nueva iluminación con lámparas LED en toda la avenida San Francisco, desde la Llama Votiva hasta Las Padercitas.

Quintela y Molina encendieron las 312 luminarias que se colocaron en esa avenida ubicada en el oeste de la ciudad. El acto tuvo lugar en la Plaza del Pesebre, junto al Monumento al Niño Jesús Alcalde, en el ingreso al barrio Panamericano.

En ese acto, el gobernador y el jefe comunal subieron la llave térmica que encendió las lámparas Led colocadas y con las cuales se dotó de iluminación a 8.650 metros lineales de la avenida San Francisco. El tramo abarca desde la Llama Votiva hasta Las Padercitas incluyendo la iluminación de la subida del barrio Panamericano y la Escuela La Rioja Española.

Los trabajos de esta obra de iluminación fueron realizados por el equipo de Electromecánica del Municipio, en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas de la comuna.

Desde la Municipalidad destacaron que la colocación de lámparas Led suponen un importante ahorro de energía eléctrica, casi el doble de lo que se logrará ahorrar en las recientemente inauguradas luminarias Led de la Ruta Provincial N° 5.

Tras la inauguración, el gobernador Quintela expresó su agradecimiento al intendente Armando Molina y a la vice intendenta «porque pudieron poner en valor nuevamente el rol del Municipio». «La actividad más importante que tiene un gobierno es el gobierno municipal porque aquí se visualiza en el bacheo, en la iluminación, en la limpieza, en la hermosura de las plazas».

«Este es un proceso de recuperación que en seis meses le está cambiando la cara a la ciudad y esperamos que en los próximos seis meses genere una base en la Capital que permita que en los próximos tres años vayamos por más obras y una mejor calidad prestacional de los distintos servicios», afirmó.

El mandatario agregó que desde el Gobierno provincial «estamos empeñados en que el compañero Armando Molina y la compañera Mónica D’Albano tengan la mejor gestión de la historia en la ciudad Capital». «La ciudad es la casa en la que vivimos así que tenemos que embellecerla, tenerla limpia, iluminada, bien barrida, para que la disfrutemos todos los riojanos», agregó.

«Vamos a poner lo mejor de nosotros para que toda la provincia, todos los departamentos y fundamentalmente la Capital, estén en las condiciones adecuadas para recibir a la gente. Esta es la Capital de todos los riojanos, no solo de los capitalinos», indicó.

En tanto, el intendente Armando Molina dijo que «estas obras no se hacen por magia y además no se hace solo por la capacidad laboral de la gente de Electromecánica. Con el gobernador decidimos, primero iluminar las avenidas, queremos avenidas seguras. Esto es fruto no solo de la capacidad de trabajo sino también es fruto de la gestión, de la económica y de la política», señaló.

El jefe comunal destacó luego el rol fundamental del personal del área de Electromecánica del Municipio. «Esto es toda mano de obra municipal, que se capacitaron. Tanto la iluminación de la Ruta 5 como la de la avenida San Francisco fue hecha toda por mano de obra municipal», resaltó.

Sobre la obra en sí, sostuvo que el objetivo no es solo iluminar la avenida San Francisco. «Esto no es solo para que la avenida esté iluminada, es también para que sea una avenida segura para comerciantes, vecinos y vecinas, para tener una ciudad a la altura de las circunstancias», señaló tras lo cual agradeció al gobernador Quintela por el aporte que la Provincia realizó para poder concretar eta obra.

Por su parte, la vicegobernadora Teresita Madera consideró algo fundamental «poner en valor la recuperación de esta avenida a través de la instalación de esta iluminación». «Además de eso es importante hacerlo con el personal de nuestro Municipio porque hoy estos trabajadores y trabajadoras municipales se ven reivindicados por un Intendente y una vice intendenta que los pone en valor», expresó.

A su vez, destacó «la decisión política del gobernador de poder invertir, de hacerle sentir a los vecinos y vecinas de la Capital que tienen un valor principal dentro de la gestión de gobierno». En la misma línea, elogió a la gestión municipal: «Cada peso que el municipio invierte, cada decisión en la política pública se ve reflejado en el bienestar de la comunidad», dijo.

En tanto, el director de Electromecánica zona Oeste, Augusto Valenzuela, agradeció a las autoridades provinciales y en particular al intendente Armando Molina «por seguir confiando en este grupo joven de Electromecánica que se está expandiendo día a día con muchísimos chicos jóvenes que se integraron hace dos semanas y no había mejor forma de enseñarles que trabajando en esta avenida donde se colocaron más de 320 luminarias Led».

Finalmente, el comerciante de la zona, Diego Bertuccelli, ponderó la puesta en valor de la avenida San Francisco: «Esta obra siempre hizo falta, era necesaria la puesta en valor de esta avenida importante que cada vez tiene más circulación y que une cada vez más barrios de la ciudad». «Los comercios necesitábamos esto, una avenida iluminada, con calles amplias, con veredas refaccionadas, esto pone en valor a nuestros comercios y es una comodidad para todos los vecinos», culminó.

