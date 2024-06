Importantes anuncios del gobernador Quintela que benefician a los agentes de la APP

Send an email

En un hecho histórico, el aguinaldo se abonará con un importante incremento incluyendo ítems no remunerativos. Las y los trabajadores de la Administración Pública de La Rioja percibirán el aguinaldo incluyendo los conceptos no remunerativos (sin contar la Quincenita) que hasta el momento no eran tenidos en cuenta para liquidar el SAC.

Con esta decisión del gobernador Ricardo Quintela, el aguinaldo que comenzará a abonarse a mediados de julio, contará con un importante aumento. De esta manera, se ratifica la política del Gobierno Provincial de poner en valor la labor y el salario de las y los trabajadores estatales.

A partir de julio comenzarán a circular los BOCADE

El gobernador Quintela anunció que los funcionarios de mayor jerarquía: gobernador, vicegobernadora, ministros, secretarios y subsecretarios cobrarán 100 mil pesos del total de su salario correspondiente al mes de junio que se liquida los primeros días de julio, con los Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE) “Chachos” mientras que los directores generales percibirán 50 mil pesos. Esto se hará efectivo mediante sistema de administración de cada dependencia.

En ese sentido, se solicitó a la Función Judicial (miembros del Tribunal Superior de Justicia), a la Función Legislativa (diputados) y miembros del Tribunal de Cuentas a adherir a la medida.

En agosto se abonará un bono

Como parte de los anuncios realizados por el gobernador Ricardo Quintela, se informó que en el mes de agosto, se pagará un bono por única vez de 50 mil pesos que se hará efectivo con BOCADE “Chachos”.

