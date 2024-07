Send an email

La Administración Pública Provincial comenzó a cobrar el aguinaldo y la quincenita con adicional de ítems no remunerativos

En la jornada de hoy comenzó el pago del Aguinaldo y la Quincenita. En el caso del SAC (Sueldo Anual Complementario) se sumó el monto que el gobernador de la provincia Ricardo Quintela anunció el pasado 20 de junio donde contiene un cálculo del 50 por ciento de los ítems no remunerativos. Desde el gobierno provincial aclararon que en el recibo de sueldo figura el aguinaldo sin el monto extra, pero en la cuenta sueldo de cada trabajador y trabajadora lo verá reflejado y acreditado.

Sobre algunas dudas que circularon de parte de los empleados que comenzaron a cobrar este lunes, desde el Ministerio de Hacienda de la provincia se aclaró que el SAC tiene aportes y contribuciones, al detalle de los mismos se puede acceder en el recibo de sueldo. En tanto, el adicional del SAC de los ítems no remunerativos, no están diferenciados en el recibo de sueldo pero sí acreditados y se acreditarán en la cuenta de cada empleada u empleado. Este adicional extraordinario se calcula sumando los ítems no remunerativos cobrados en junio y de ese total se paga el 50%.

Cabe destacar que en el caso de la Policía no cuenta con adicionales no remunerativos y el sector docente solamente mantiene un ítem no remunerativo.

Es preciso recalcar que la Quincenita no se suma al SAC ni a este adicional extraordinario dispuesto por la provincia.

