La Ley de Bases no beneficia en nada a nuestra provincia

La senadora Florencia López, estuvo de visita en el Hospital Enrique Vera Barros, donde se reunió con las integrantes del Servicio Voluntariado y allí le dijo en forma exclusiva a este medio, sobre la situación que se vive en el país por la desaparición en Corrientes de Loan D. Peña.

Están muy avanzadas las gestiones para que el proyecto presentado por la diputada Carolina Lozada, sea tratado en el Senado; la representante de nuestra provincia dijo “que es muy lamentable lo que está pasando con este complot de familias que hacen desaparecer un niño y sabiendo que en el país estas cosas están sucediendo por eso cuando sea oportuno, vamos a apoyar esta iniciativa y vamos a trabajar en el Senado para que se hagan las leyes y nosotros como provincia que también somos limítrofe con Chile, lo que es todos los departamentos del interior y vamos a estar muy atentos porque hemos tenido personas y especialmente niños que han desaparecido en nuestra provincia, y mujeres con todo el tema de tratas, y trabajaré para que eso no ocurra más”.

La Ley de Bases recientemente sancionada en Senadores y que tratará las modificaciones en Diputados, Florencia López fue contundente; “a La Rioja no la beneficia en nada”; porque desgraciadamente establece un régimen como es el Rigi, que es una competencia desleal entre empresas que ya están en nuestro país, con las empresas extranjeras que van a venir, van a sacar todos nuestros recursos naturales y no nos van a dejar ninguna riqueza, ningunos dólares, no pagan impuestos, no pagan nada. Ojala que desde la provincia y como ciudadanos, todas las cámaras de empresarios locales, podamos luchar para que estas empresas, no vengan a sacarnos todo, sentenció.

