Organizan una Charla Conmemorativa a treinta años de la Reforma de 1994

A modo de recordar los treinta años de la Reforma de la Constitución Nacional de 1994, el Consejo Económico y Social llevará a cabo esta actividad que consiste en una charla que contará con la presencia de algunos de los protagonistas riojanos en aquel tan importante momento democrático de nuestro país. Se realizará este jueves, desde las 10 horas, en el Paseo Cultural y será abierta a todo público.

Durante la mañana de este martes, se realizó una conferencia de prensa para anunciar dicha Charla, que será abierta a todo público. De la presentación participaron autoridades del organismo encargado de la organización, encabezada por el Secretario Carlos «Cacho» Luna, acompañado por Marta Salinas y Gastón Mercado Luna, dos de los convencionales que tuvo nuestra provincia.

Luna, encargado de la organización del evento, valoró la posibilidad de contar con algunos de los convencionales riojanos en la Charla que se concretará este jueves. «Este año se cumplen 30 años justamente de la Reforma constitucional Nacional de 1994. Desde nuestro punto de vista, más allá del contenido en su momento fue polémico, generador de debates, un hecho histórico que pudo construirse en la Argentina en base a la discusión, a la diversidad, pero también a la búsqueda de consenso, a la tolerancia. En ese marco creemos que es muy importante valorarlo, es la reforma constitucional que modificó nuestra Constitución originaria de 1853 es la que tenemos vigente. Y en esta actividad que hemos previsto para el Paseo Cultural, en el salón Coty, desde las 10 de la mañana del próximo jueves 23 vamos a hablar del contenido pero vamos a hablar también de ese marco conceptual, político e histórico que le dio contexto a esta reforma hoy vigente. Para eso vamos a convocar a los convencionales nacionales de esa época, para entregarles un reconocimiento pero que además ante el público presente puedan exponernos y comentarnos aspectos vinculados al contenido pero además de anécdotas, si se quiere, que muestran la diversidad, el debate, pero también la convivencia democrática», explicó.

Mercado Luna, Convencional por la Unión Cívica Radical en 1994, indicó «agradezco el hecho de que podamos estar acá transmitiendo con el uso de la palabra disensos y consensos. Hay que enmarcar esta propuesta en tiempos donde es más fácil pelearnos qué coincidir y donde la palabra y el consenso están ausentes. Entonces creo que hay que rescatar eso, eso cierra un poco cuáles son las diferencias. Para que se den una idea, en aquellos años 93 cuando se votó en el congreso teníamos que hablarnos por teléfono fijo y seguramente en ese entonces para ubicarme a mí tenían que mandarme a decir con algún amigo, tres o cuatro días antes para poder juntarnos y estábamos muy lejos. Estábamos lejos del contacto pero cerca del diálogo, hoy estamos muy conectados pero muy alejados con respecto al consenso. Entonces eso ha variado. En ese entonces teníamos partidos políticos fuertes y hoy ni siquiera tenemos políticos fuertes. Hemos destruido los consensos, los partidos políticos están ausentes a pesar de que tenemos una mejor comunicación que no sirve para el consenso y el diálogo, sino para la agresión.

«Me parece que dentro de eso, esta iniciativa que en realidad, hay que dejarla a las generaciones más jóvenes para explicar para qué sirve la Constitución, cual es la utilidad en el marco de los consensos y no el de los disensos. yo vengo de otro partido un partido que reclamo que no es el mismo al que yo milité en esos años que le está faltando mucho contenido, pero bueno no es mi partido es la sociedad que está en crisis. Me parece que esa iniciativa que tiene Carlos Luna de aportar, es sobre todo mirando a las nuevas generaciones para que sepan de qué se trata la Constitución no de qué se trató la vieja reforma, sino hoy en día para qué sirve, si nos une, si vale la pena seguir apegados a ella», señaló.

Por su parte, Marta Salinas reivindicó la decisión política del gobernador Ricardo Quintela de promover la Reforma Constitucional de nuestra provincia y argumentó que en base al diálogo, ya hay tres proyectos que cuentan con el pre aprobación por unanimidad de todas las partes. «En aquellos años se hizo mucho hincapié en los grandes objetivos para la mejor calidad de vida, para mejorar el sistema político y para perfeccionar las instituciones», comentó la representante por el Partido Justicialista.

