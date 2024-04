Ricardo Quintela: “Tenemos que buscar la organización del PJ en todas las provincias y a nivel nacional”

Este viernes 26 de abril, el gobernador Ricardo Quintela visitó la provincia de Jujuy donde, entre las actividades previstas, dialogó con miembros del PJ local, para intercambiar vivencias y acciones de los partidos en las dos provincias.

Durante la reunión, el gobernador Ricardo Quintela opinó que “tenemos que buscar la organización del PJ en todas las provincias y a nivel nacional. Hoy no tenemos liderazgo fuerte, no tenemos quien nos lidere. Por lo tanto, necesitamos otro tipo de conducción provisoria, que sea una conducción horizontal. Estamos proponiendo que estén algunos gobernadores, los miembros de la mesa de los parlamentos, tanto de la Cámara alta como baja, algunos intendentes, la CGT, los referentes de los movimientos sociales, como inicio para que alguien pueda ponerse a discutir y sacar un documento donde podamos fijar una posición clara. Claro, no una oposición ni destructiva ni tampoco agraviante, ni mucho menos. Una posición clara de lo que pensamos nosotros de la situación del país y qué pensamos nosotros de quién nos gobierna ahora”.

Habló de la experiencia en Catamarca que después de 22 años de gobierno de la Unión Cívica Radical “tuvieron la voluntad y la capacidad para poder empezar a construir un espacio común que no significa que sea todo con un pensamiento único”.

Sobre la realidad de la Argentina, el gobernador expuso que “el país está pasando una situación muy grave. Nuestra gente está pasando una situación muy difícil en todo el país. El desempleo es creciente y exponencial. Hay un crecimiento del desempleo en todo el país. Hay comercios que ya prácticamente han cerrado sus puertas”. “Con respecto al tema de la energía –continuó- a nosotros nos vino como a ustedes. Es una cifra exorbitante, imposible de poder afrontar. Hay productores nuestros que tienen que pagar 250 millones de pesos mensuales, otros 120 millones, como productores olivícolas. Hay un productor nogalero, que es uno de los más grandes del país, que tiene que pagar 170 millones de pesos. Nosotros somos electro dependientes, sacamos la energía de las perforaciones, para poder hacer el riego por goteo. Pero tomamos la decisión que no le gustó al presidente y a la gente de energía. Lo hemos decidido y cobramos con la tarifa vieja”.

Con respecto al bono de cancelación de deuda, Quintela declaró: “Otra medida que habíamos tomado, es el bono que va a estar impreso entre el 15 y el 20 de mayo. El bono que nosotros vamos a sacar no es un bono chapado a la antigua, como era antes, que quedaron las provincias sin plata y con bonos. En este caso, el Congreso, o la legislatura, me autorizaron un monto de 22.500 millones de pesos, que no llegan a una grilla salarial, y que son en tres etapas. 7.500 millones cada etapa. Y donde vamos a incorporar primero un poco de funcionarios, el 10%, el 15%.

El mandatario riojano comentó sobre la reforma constitucional de la provincia de La Rioja, argumentando que “nosotros estamos en un proceso de reforma de la Constitución. Hoy veo casualmente la información en Estados Unidos que declaró un servicio esencial al Internet. Nosotros en La Rioja estamos poniendo que el agua, la energía y la conectividad es un derecho, es un servicio esencial, un derecho que todos los ciudadanos tienen que tener. Tenga o no tenga plata. La Convención está en su etapa final. Ahora termina, queremos el 9 de julio presentar la nueva Constitución donde están estableciendo que todos los ciudadanos de la provincia tienen que tener agua, energía y conectividad. Viva donde viva”.

“De la reforma de la Constitución también se propone la elección por un período para todos los parlamentarios provinciales y municipales, y también para la justicia en La Rioja va a tener cinco años y una opción de cinco años más. Porque ellos son dueños de la libertad y del patrimonio nuestro. Nosotros no podemos revisar su sentencia, sus palabras, que muchas veces están orientados en función de los temas de interés”, reflejó.

“Yo planteo un Estado presente que garantice el bienestar de la sociedad, un Estado que intervenga en los distintos conflictos que tiene la sociedad para tratar de resolverlos, que tenga como prioridad la inclusión por sobre todas las cosas, más allá de la asistencia, y que gobierna para todos, porque tiene una mirada preferencial a los sectores más vulnerables de la sociedad”, indicó Quintela y agregó que “incorporar al sistema significa el trabajo, significa la vivienda, significa los servicios mínimos e indispensables como para poder desarrollar y garantizar la comida, la salud y la educación de sus hijos”.

El gobernador Quintela hizo referencia al presidente Milei, comentando: “Paradójicamente dice que odia al Estado, no quiere al Estado, pero está preparando todo para que alguien se quede con el Estado, o con las empresas del Estado”.

Y profundizó: “El Estado, a diferencia del mercado, busca la renta social. Y la renta social que nosotros buscamos es que la gente viva un poco mejor. No buscamos la renta financiera. Porque nosotros tenemos 42 empresas. Y las 42 empresas del Estado están al servicio de la gente. La empresa de colectivos que tenemos, nosotros claro que invertimos, pero invertimos mucho menos que si hubiéramos contratado una empresa para que preste el servicio. Nosotros invertimos y esa inversión hace que el pasaje cueste 200 pesos, pero en los sectores de jubilados y estudiantes no, ellos pueden prestar gratis, que es un servicio que le brinda una comodidad. Porque el objetivo nuestro es que la comunidad tenga la menor cantidad de obstáculos posibles para acceder al servicio educativo por definición. Y eso es lo que estamos buscando. Utilizamos las empresas del Estado porque no buscamos que ganen plata, como este hombre que dice que ganan plata acá para acá. No, no ganan plata, brindan el servicio”.

“Yo cuando tengo que poner la plata para el Ministerio de Salud, de Educación, de Seguridad o para la Justicia, yo no busco un retorno financiero. Yo busco que ellos presten el mejor servicio posible. Es por definición, esto es lo que el Estado no está para decir. Y el Estado tiene que ser un Estado fuerte, no solamente para decir, extender una mano solidaria a quien lo precisa para incorporarlo, sino también para darle a los sectores más poderosos del país el lugar que le corresponde. Porque si no tenés un Estado fuerte, los poderosos hacen lo que quieren, como están haciendo ahora”, destacó.

“Nosotros estamos planteando la necesidad de tener un movimiento nacional justicialista fuerte, que sea la columna vertebral de un frente opositor para que podamos enfrentar los procesos que se vienen con mayor posibilidad de éxito. En caso contrario va a ser muy difícil. Nadie por sí solo se puede salvar”, culminó.

