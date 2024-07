Scaloni habló en conferencia de prensa antes de la final con Colombia

El técnico argentino, manifestó su confianza para esta nueva final, pero no desconoció algunas virtudes de los colombianos. El equipo lo confirmara en las próximas horas.

Aquí algunas de las manifestaciones de Lionel Scaloni antes de Argentina-Colombia; por la final de la Copa América 2024.

“Tenemos una manera de jugar que cuando nos hacemos dueño de la pelota, el equipo se hace fuerte. No vemos otra manera. Después intentar contrarrestar todo lo bueno que ellos tienen. Queremos ser los dueños del partido a través del balón, es lo que siempre intentamos”.

“El equipo que sacaremos será el que pensamos que nos puede hacer ganar. No es una estadística que me preocupe, si juegan los mismos es porque creemos que tiene que ser ese equipo. Lo valoraremos esta tarde”.

¿Lo condiciona poner a Di María por ser su último partido? “Siempre hemos decidido el equipo que sale en relación al partido. Con Ecuador pudo ser su último partido y no entró. Con errores o no, consideramos que no tenía que jugar. Al final salió bien y pudo jugar la semi y por qué no pensar que puede jugar la final. Aunque sabemos que será su último partido, siempre será el equipo por delante. Si tiene que jugar, será porque tiene que jugar, si decidimos que no, es porque pensamos el equipo por otro lado. Eso como DT es básico, pensar siempre en el partido porque hay muchos condicionantes, esperemos que vaya todo bien y que Ángel se pueda retirar dela mejor forma”.

“Nos preparamos de la mejor manera sabiendo la dificultad del partido, sabiendo cómo viene Colombia, pero con la ilusión de que es una final. Estamos confiados y podemos hacer nuestro partido, la idea es esa. El fútbol tiene un montón de imponderables y puede haber sorpresas”.

¿Puede entrar Otamendi y jugar Lisandro Martínez en el lateral? “Tomamos en consideración muchas cosas, pero no la de cambiar de posición al jugador. Solo cuando tenemos alguna dificultad física con algún jugador. Puede ser una opción real y después ya veremos, hoy tomaremos la decisión en el entrenamiento”.

“Es un gran jugador James Rodríguez, es un placer verlo jugar. Néstor (Lorenzo) encontró el funcionamiento alrededor de él y es lindo, es un gran jugador. Nosotros no nos enfocamos en un jugador sino el equipo. Colombia es un gran equipo. Nuestra manera de defender será como equipo y por zonas. Sabemos las dificultades que eso conlleva. Trataremos de ser dueños del partido, esa es la idea”.

“El fútbol es un deporte tan lindo que uno puede plantear un partido, pensar por dónde puede ir y que vaya por otro. Hay que estar abierto a todo, que no se escape ningún detalle. Si pasa, intentar sobreponerse. Tenemos una idea, queremos ser protagonistas como siempre. Pero hay un rival que está en un gran nivel. Después veremos las dificultades que se presentan. No todos los partidos son como el técnico cree que va a pasar”.

“Es una final y las finales cada una tiene sus matices. Intentaremos jugarla, que es lo más importante e intentar ganarla desde el juego. Cualquier equipo que va a jugar una final sabe el condimento que tiene y lo que está en juego. A nivel fútbol, la manera no va a cambiar”.

“Los rivales nos juegan de distintas maneras y hemos sabido cada partido qué hacer. Al final el equipo ha madurado en cuanto a eso y a nivel de juego tratamos de jugar de la misma manera. El equipo siempre es el mismo y eso es lo más importante”.

