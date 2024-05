Teresita Luna presento una acusación contra Nadina Reynoso

En la Legislatura Provincial, se vivieron momentos de tensión entre diputadas por supuestos agravios como estrategia en labor de Comisión y una de ella pidió sanciones disciplinarias.

Teresita Luna, diputada del bloque Norte Grande, aliada del PJ-Kirchnerismo en la Legislatura riojana, presentó en la sesión de este jueves una cuestión de privilegio en contra de la diputada Nadina Reynoso, del bloque Hay Futuro La Rioja.

«Involucra el normal funcionamiento de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente que tengo el honor de presidir», argumentó en su exposición Luna, quien acusó a Reynoso, integrante de la mencionada comisión, de incurrir «desde el año pasado, en un sistemática conducta de obstaculización de las tareas propias de la comisión y agravios velados del entonces presidente, y luego este año hacia mí».

«Esta obstaculización» -prosiguió Luna- «genera un resentimiento y un agravio en ocasiones al propio personal de la comisión que ha sido maltratado por la diputada. El colmo ha sucedido en el último intento de reunión de la comisión, porque no hubo quórum, donde la diputada ha llegado a plantear que tiene cuestiones personales conmigo».

«No me gusta hacer auto referencia, pero basta revisar mi trayectoria en la gestión pública, he sido vicegobernadora (acompañó en el primer mandato de Beder Herrera como gobernador), he sido diputada provincial por dos años, y he sido diputada nacional (asumió una postura de kirchnerismo a ultranza), y nunca me he visto en la situación de presentar una cuestión de privilegio».

Cabe recordar para contextualizar que Teresita Luna ingresó como diputada como parte de una alianza dentro de Cambiemos La Rioja, cuando conformó el conglomerado que en 2019 acompañó a la ex intendenta radical Inés Brizuela y Doria, mientras ella fue candidata a vicegobernadora esta vez junto al dirigente de la UCR, ex senador y ministro macrista Julio Martínez. Ambos enfrentaron a la fórmula Quintela-López y perdieron.

Pero Inés Brizuela y Doria ganó la intendencia, y dos años más tarde, después de ser secretaria general de Gobierno del Municipio, lugar que le otorgó la líder radical, se postuló como diputada provincial por Juntos por La Rioja (ex Cambiemos), siendo electa e integrando en principio el bloque opositor Vamos La Rioja a la par de los legisladores de la UCR. Un año después se produjo el quiebre al hacerse fuerte el quintelismo en el poder local y al rechazar Luna entre otras cuestiones a nivel nacional, el proceso en contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, en el que resultó condenada a seis años de prisión.

Entonces, su caso fue el de alguien que llegó nuevamente a la Legislatura con votos que estuvieron dirigidos en apoyo a la oposición que en ese momento representaba. Pero luego su bloque unipersonal se sumó al quintelismo como si le hubiera pertenecido desde siempre y se comportó siguiendo como sombra los movimientos del oficialismo y votando en todo a su favor, sin cuestionamientos. De hecho, Luna llegó hasta presentarse como espada que de vez en cuando ataca con ahínco y en el último tiempo con rudeza la posición de sus ex compañeros, los legisladores radicales, quienes mantienen las convicciones y los lineamientos políticos que los llevaron a ser electos para ese rol, en la misma línea, aunque desde un justicialismo disidente al oficial, suele posicionarse Nadina Reynoso, una referente en el tema ambiental.

«Jamás he generado ni creado cuestiones personales con ningún colega diputado, inclusive con la diputada Reynoso», dijo Luna y advirtió que en su escrito de acusación fundamenta la misma en que «estimo que se intenta crecer en el desempeño de un cargo público mediante estrategias que encubren una metodología de cuasi violencia y agravios, estamos en presencia de un ejercicio del cargo que mal habla de quien utiliza esta metodología», señaló la legisladora.

Aseguró que «se ha configurado una inconducta en el ejercicio de sus funciones que debe ser objeto del ejercicio de facultades disciplinarias si así lo resuelve esta Cámara, por tanto, en el marco del artículo 114 del Reglamento y también el 93 de la Constitución Provincial solicitó que sea girada esta cuestión de privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara», concluyó Luna.

La presidenta del cuerpo, Teresita Madera, dispuso que así se proceda y a continuación otorgó la palabra a la diputada Nadina Reynoso.

«Al haber sido aludida por la diputada preopinante sólo tengo que decir que yo vine a esta Cámara a trabajar, a aportar todo lo que tengo para dar en el cuidado del ambiente. He presentado entre proyectos de ley, de reconocimiento y de declaración de interés, 99 iniciativas en estos dos años».

De forma abrupta, Madera interrumpió a Reynoso mientras justo en la banca de al lado el rostro de bronca contenida y descompostura amarga de la diputada Luna era notable. «Es importante aclarar que la defensa ha pasado a la comisión de Asuntos Constitucionales», atajó la presidenta de la Cámara.

– «Sí lo haremos en la Comisión, Presidenta, pero le pido seguir en el uso de la palabra porque una cosa trae a la otra», insistió Reynoso.

– «Sí, con el tema del reconocimiento…» -bloqueó nuevamente Madera, quien no obstante antes había dejado explayarse a sus anchas a Luna.

– «Voy a seguir: he presentado en estos años 99 proyectos, de los cuales 16 de los últimos meses fueron a la Comisión de Ambiente, que en los últimos dos años y medio no ha sesionado más que cinco veces, de las cuales dos fueron para elegir autoridades. Las veces que se sesionó no se trataron ninguno de los proyectos, pero en contrapartida, tengo el honor y quiero agradecer a los diputados por el acompañamientos que sí he tenido en esta Cámara en las declaraciones de interés», expresó con firmeza Reynoso en medio de un clima de evidente tensión.

Prosiguió: «problemas personales todos tenemos, sí, indudablemente, con mucha gente, y más cuando una tiene esta conducta de no venderse y de no traicionar lo que el pueblo nos ha puesto para trabajar, en mi caso el pueblo me ha puesto para…»

Luna intervino levantando la voz para llamar la atención de Madera y ésta cumplió con la directiva de volver a cortar la alocución de Reynoso.

– «El pueblo nos ha puesto para trabajar sobre el ambiente y es lo que sigo haciendo», cerró categóricamente la diputada del bloque Hay Futuro La Rioja.

– «Vaya directamente al reconocimiento…» -reiteró Madera.

– «Tiene mucho que ver, señora Presidenta, con la fundamentación del reconocimiento por el cual he pedido una alteración en el orden del día» -sostuvo Reynoso que había ganado la partida pese a la enorme, abrumadora, mayoría a la que se enfrenta. Luna levantaba ostentosamente las cejas, casi sin poder creerlo.

– «En este trabajo que vengo desempeñando, hay muchas escuelas, empresas y gente en general que se ha ido sumando a esta movida del cuidado del ambiente, por eso es que hoy hacer este reconocimiento a quienes están aquí en representación de Recypack SRL… no sé si quiere que siga fundamentando…»

– «La fundamentación del reconocimiento…»-concedió esta vez Madera.

Y Reynoso continuó hábil y sutilmente su tarea, persistente tarea que como ella misma destacó le fue conferida por mandato popular como diputada electa por la ciudadanía del Departamento Capital, voto a voto, para ser parte de la pluralidad que debe existir en la llamada «caja de resonancia» de la voz del pueblo, que es todo parlamento, en este caso, la Legislatura Provincial.

