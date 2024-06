Una abogada previsionalita cuestionó la decisión del gobierno provincial de obligar a los  trabajadores a que se jubilen

Send an email

“La provincia toma una medida, pero es el ANSeS es quien inicia los trámites y me preocupa que se les inicie un sumario y les den de baja en 10 días, si no inician sus trámites jubilatorios” esperó la letrada Soledad Romero Leo.

En dialogo con Multiplataforma Fénix, la abogada previsionalita Soledad Romero Leo, cuestionó la decisión del gobierno provincial de emplazar a sus trabajadores para que en 10 días inicien los trámites jubilatorios. “La provincia toma una medida, pero es el ANSeS es quien inicia los trámites y me preocupa que se les inicie un sumario y les den de baja en 10 días, si no inician sus trámites jubilatorios”. “Es imposible que le den 10 días, porque no hay turnos hasta fines de julio en ANSeS”.

“No es una decisión que sea fácil y rápido para tomar. Un empleado público, aporto 30 años al sistema, tiene que ver como acomoda su vida de ahora en más” y agregó; “Los empleados tiene los sueldos más bajos del país y mucho de los ítems los cobran en negro”.

“Entonces, quién defiende al empleado público en esta cuestión” apuntó.

Finalizando, Romero Leo dijo: “no se puede obligar a una persona que se jubile cuando aún le faltan algunos años para jubilarse”. “Pido que no se atropelle a las personas que están por tomar esta decisión”

“No obligarlos y amenazarlos que la vas a dejar sin trabajo y sin sus haberes, si no lo hacen” concluyó.

