“Van a poner una bomba en la casa de gobierno” Amenaza telefónica al 911

Send an email

Un llamado anónimo al 911 alertó sobre la colocación de un artefacto explosivo en Casa de Gobierno por lo que se desalojó el edificio. «Hacer una amenaza así tiene consecuencias, los vamos a ir a buscar. Y si no es una broma, esto es más grave aún», dijo el ministro Zárate.

Este lunes por la mañana debió desalojarse la Casa de Gobierno por una amenaza de bomba contra el edificio gubernamental.

La amenaza se hizo mediante un llamado telefónico al 911. La persona que llamó, un adulto, dijo que había una bomba en Casa de Gobierno. Tras el llamado, se dispuso el desalojo de todas las personas que trabajan en el lugar.

Al respecto, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Miguel Zárate, habló con Riojavirtual Radio sobre este incidente. «El llamado se hizo al 911 y de inmediato se aplicó el protocolo para estos casos y se evacuó el edificio. Ahora, personal del CAPE especializado en el manejo de explosivos ya está trabajando en el lugar», dijo el Ministro.

Zárate sostuvo que el Gobierno ya tiene identificado el número desde donde llamó la persona que hizo la amenaza. «Se están haciendo las actuaciones que corresponden para determinar si se trata de una falsa alarma y en ese caso haremos las actuaciones que corresponden. Hacer una amenaza de esta naturaleza puede tener consecuencias y las vamos a aplicar. Los vamos a ir a buscar, los vamos a demorar y pondremos esta situación en conocimiento de la Justicia», afirmó.

El Ministro agregó que, pese a la posibilidad de que se trate de una falsa alarma, no debe subestimarse la situación y que por eso se dispuso el desalojo de la Casa de las Tejas. «Ojalá sea una broma, pero si no lo es sería una situación más grave todavía. No podemos subestimar una llamada de esta naturaleza y por eso se evacuó el edificio. Hay que sancionar a quienes de manera desaprensiva usan estos mecanismos para hacer una broma o hacerse los pícaros o bien amenazando de verdad a las instituciones públicas y poniendo en riesgo la vida de las personas que allí asisten a trabajar por lo que en ese caso, también vamos a tomar medidas al respecto», completó.

Fuente: Rioja Virtual

Share this: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...