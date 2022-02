El gobernador constató los trabajos de refacción en la zona Este de la ciudad

El gobernador Ricardo Quintela realizó una visita de obra en el acceso Este de la ciudad donde se llevan a cabo tareas de refacción y mitigación por los daños causados por las últimas lluvias. En este sentido, el mandatario dijo con preocupación que la ciudad se encuentra aún en un estado de emergencia y se está estableciendo un esquema de prioridades determinadas por las necesidades de las familias afectadas, cuyo principal objetivo es actuar con celeridad y la mayor justicia posible.

El gobernador Quintela corroboró en la mañana del martes las tareas de reparación que lleva adelante la empresa estatal Rioja Vial en la zona Este de la ciudad, que se vio afectada por el último temporal. En la oportunidad manifestó que se está trabajando arduamente a fin de normalizar la situación en ese sector, que es naturalmente inundable por las características propias del terreno, con el agravante de haber sufrido un fenómeno climático casi sin precedentes en nuestra historia y para el cual es muy difícil tener previsibilidad.

En este sentido, puntualizó que “hace más de un siglo que la ciudad no registra precipitaciones de más de 160mm en un período tan corto de tiempo, por lo tanto La Rioja no está preparada para un acontecimiento de esta naturaleza, no obstante la respuesta del gobierno fue inmediata y las acciones implementadas funcionaron y funcionan, por ello no se lamentaron tantas pérdidas materiales, si bien hay casas que sufrieron filtraciones y viviendas precarias inundadas, se está trabajando para que las familias puedan reponer estas pérdidas y mejorar significativamente su calidad de vida”.

Asimismo, detalló que “paralelamente se avanza en la refacción de calles a fin de asegurar la transitabilidad en la zona para normalizar las actividades y servicios en la ciudad para que la gente pueda desarrollar sus actividades cotidianas de la mejor manera posible, especialmente aquellos que aún no pudieron retornar a sus hogares y para quienes estamos trabajando en solucionar su situación habitacional”.

Por su parte, el secretario de la Gobernación, Armando Molina, detalló que el gobierno provincial tiene trabajando más de 200 máquinas de gran porte en distintos sectores de la ciudad para garantizar la liberación de las zonas, el restablecimiento de servicios y el acceso a los principales puntos de asistencia sanitaria y educativa, teniendo en cuenta que en breve se dará inicio a un nuevo ciclo lectivo.

Orlando Torcivia, director de Rioja Vial, brindó precisiones sobre los trabajos que la empresa a su cargo ejecuta en la refacción de las zonas afectadas y estimó que en un lapso de 3 semanas podría estar solucionada definitivamente la transitabilidad en estos sectores.

De esta manera, especificó que “hay lugares que se vieron más comprometidos que otros, por lo que se está trabajando junto a la Secretaría de la Gobernación, el Ministerio de Desarrollo Social, Defensa Civil, Vialidad de la Provincia y empresas del sector privado para solucionar en breve cada uno de los problemas detectados, bajo la dirección del gobernador estamos poniendo el recurso humano y técnico a disposición de la ciudadanía para devolverle la normalidad, transitabilidad y accesibilidad a la ciudad”.

