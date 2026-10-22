Efemérides del 22 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 22 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 22 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 22 de octubre de 2026

1854 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la actual ciudad de Chivilcoy.

– en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la actual ciudad de Chivilcoy. 1891 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se crea el partido de General Pinto.

– en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se crea el partido de General Pinto. 1892 – en Argentina funciona por primera vez un tranvía eléctrico. Esto ocurre en la ciudad de La Plata, donde también había funcionado el primer tranvía a vapor del país.

– en Argentina funciona por primera vez un tranvía eléctrico. Esto ocurre en la ciudad de La Plata, donde también había funcionado el primer tranvía a vapor del país. 1905 – en Chile, sectores obreros convocan a un mitin, conocido como el Mitin de la carne con el objeto de protestar contra el alza de las carnes, la inflación, y en general el encarecimiento del costo de vida, durante la presidencia de Germán Riesco.

– en Chile, sectores obreros convocan a un mitin, conocido como el Mitin de la carne con el objeto de protestar contra el alza de las carnes, la inflación, y en general el encarecimiento del costo de vida, durante la presidencia de Germán Riesco. 1970 – Gabriel Amato, futbolista argentino.

– Gabriel Amato, futbolista argentino. 1970 – Javier Milei, economista, político y docente argentino, Presidente de la Nación Argentina desde 2023.

– Javier Milei, economista, político y docente argentino, Presidente de la Nación Argentina desde 2023. 1972 – Víctor Saldaño, delincuente argentino condenado a muerte en los Estados Unidos.

– Víctor Saldaño, delincuente argentino condenado a muerte en los Estados Unidos. 1975 – Martín Cardetti, futbolista argentino.

– Martín Cardetti, futbolista argentino. 1984 – Horacio Agulla, jugador argentino de rugby.

– Horacio Agulla, jugador argentino de rugby. 2022 – se retiran del fútbol profesional dos ídolos de San Lorenzo de Almagro, los jugadores Néstor Ortigoza y Sebastián Torrico.

💡 ¿Sabías que...? El 22 de octubre de 1962, durante la Crisis de los Misiles en Cuba, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció públicamente la existencia de misiles soviéticos en la isla, lo que elevó la tensión entre ambas naciones y llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Este acontecimiento marcó un punto crucial en la Guerra Fría y cambió la dinámica de las relaciones internacionales.

En el mundo: 22 de octubre de 2026