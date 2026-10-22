Efemérides del 22 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 22 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 22 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 22 de octubre de 2026
- 1854 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la actual ciudad de Chivilcoy.
- 1891 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se crea el partido de General Pinto.
- 1892 – en Argentina funciona por primera vez un tranvía eléctrico. Esto ocurre en la ciudad de La Plata, donde también había funcionado el primer tranvía a vapor del país.
- 1905 – en Chile, sectores obreros convocan a un mitin, conocido como el Mitin de la carne con el objeto de protestar contra el alza de las carnes, la inflación, y en general el encarecimiento del costo de vida, durante la presidencia de Germán Riesco.
- 1970 – Gabriel Amato, futbolista argentino.
- 1970 – Javier Milei, economista, político y docente argentino, Presidente de la Nación Argentina desde 2023.
- 1972 – Víctor Saldaño, delincuente argentino condenado a muerte en los Estados Unidos.
- 1975 – Martín Cardetti, futbolista argentino.
- 1984 – Horacio Agulla, jugador argentino de rugby.
- 2022 – se retiran del fútbol profesional dos ídolos de San Lorenzo de Almagro, los jugadores Néstor Ortigoza y Sebastián Torrico.
El 22 de octubre de 1962, durante la Crisis de los Misiles en Cuba, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció públicamente la existencia de misiles soviéticos en la isla, lo que elevó la tensión entre ambas naciones y llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Este acontecimiento marcó un punto crucial en la Guerra Fría y cambió la dinámica de las relaciones internacionales.
En el mundo: 22 de octubre de 2026
- -4004 – según los cálculos del arzobispo anglicano norirlandés James Ussher (1581‑1656), basado en las cronologías del Libro del génesis (de la Biblia), a las 18:00 del sábado 22 de octubre del 4004 a. C. YHWH creó el mundo. Ussher también «dató» la expulsión de Adán y Eva del Paraíso (lunes 10 de noviembre de 4004 a. C.) y el final del diluvio universal (miércoles 5 de mayo del 2348 a. C.).
- 1383 – en Portugal comienzan las guerras civiles durante la Crisis de 1383-1385 al morir sin heredero varón el rey Fernando I y que concluiría con el afianzamiento de la independencia portuguesa tras la Batalla de Aljubarrota.
- 1406 – Riada del Júcar, con numerosas víctimas y pérdidas. En Alcira (Valencia) alcanza alturas desconocidas.
- 1575 – en México se funda la entonces aldea de Aguascalientes, actual capital del estado homónimo.
- 1633 – en la bahía de Liaoluo (Fujian, China), la armada Ming del emperador Chongzhen, dirigida por Zheng Zhilong, vence a la flota de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y piratas aliados, en la Batalla de la bahía de Liaoluo, una de las más importantes batallas navales del siglo XVII.
- 1702 – frente a las costas de Vigo (España), la armada angloneerlandesa hunde gran parte de la flota de Indias.
- 1768 – en España, el rey Carlos III dicta las llamadas Ordenanzas de Carlos III sobre régimen, disciplina y servicios de los ejércitos.
- 1797 – en París (Francia), André-Jacques Garnerin realiza el primer descenso en paracaídas saltando desde un globo aerostático sobre el parque Monceau.
- 1810 – en la villa de Acámbaro (México) el sacerdote Miguel Hidalgo es nombrado «Generalísimo de las Américas». Abandona la sotana y porta el traje de militar. Con esto se forma el Ejército Insurgente Libertador.
- 1814 – en Apatzingán (México) se promulga la primera constitución del país.
- 1844 – sucede el Gran Chasco del Movimiento Millerita que esperaba la segunda venida de Jesucristo. Este fue uno de los factores que originaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día. (Véase Lista de fechas del fin del mundo).
- 1854 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda la actual ciudad de Chivilcoy.
- 1859 – España le declara la guerra a Marruecos.
- 1867 – en Italia, Giuseppe Garibaldi —que había logrado reunir un ejército con ayuda extraoficial— traspasa la frontera de los Estados Pontificios con el propósito de culminar la unificación italiana.
- 1876 – Inundaciones en las huertas de Murcia y Orihuela.
- 1879 – empieza la guerra del Pacífico entre Bolivia, Perú y Chile.
- 1884 – en Washington (Estados Unidos), la Conferencia Internacional del Meridiano establece para uso internacional que el meridiano 0° es el de Greenwich.
- 1885 – en Roma, un dictamen arbitral del papa León XIII reconoce el derecho de posesión de España sobre las islas Carolinas frente a las pretensiones alemanas hacia estas islas del Pacífico.
- 1891 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se crea el partido de General Pinto.
- 1892 – en Argentina funciona por primera vez un tranvía eléctrico. Esto ocurre en la ciudad de La Plata, donde también había funcionado el primer tranvía a vapor del país.
- 1901 – en Castellón (España) se descubren un gran número de monedas de oro de las épocas de los emperadores romanos Nerón, Antonio, Nerva, Trajano y Adriano.
- 1904 – en el mar del Norte, la flota rusa del Báltico; en camino al Pacífico, en el marco de la guerra Ruso-Japonesa, abre fuego durante la noche cerca de Doggerbank contra pesqueros británicos, a los que confunde con lanchas torpederas japonesas.
- 1904 – en Rusia, durante la llamada de reservistas, ocurren numerosas manifestaciones al grito de «¡Abajo el zar!» y «¡Viva Japón!».
- 1905 – en Chile, sectores obreros convocan a un mitin, conocido como el Mitin de la carne con el objeto de protestar contra el alza de las carnes, la inflación, y en general el encarecimiento del costo de vida, durante la presidencia de Germán Riesco.
- 1907 – en los Estados Unidos se produce un crack económico.
- 1911 – en toda España se restablecen las garantías constitucionales.
- 1914 – en Prusia, el Partido Socialista Alemán (SPD) exige la anulación del sistema electoral.
- 1920 – en Madrid, varios carteros apalean a un oficial de Correos.
- 1922 – en Italia dimite el Gobierno. El rey pide a Benito Mussolini que forme gabinete, lo que da origen a la dictadura fascista.
- 1925 – las tropas griegas entran en Bulgaria.
- 1926 – en España, el Gobierno decide acuñar nuevas monedas de 50 céntimos, para sustituir la calderilla de cobre-níquel.
- 1928 – el gobierno de Nankín despide a todos los instructores rusos en el ejército y a los funcionarios en las oficinas del Estado.
- 1928 – en San Juan (Puerto Rico) se funda la fraternidad universitaria Fi Sigma Alfa.
- 1929 – en Francia cae el gobierno de Aristide Briand.
- 1931 – la Sociedad de Naciones exige al Gobierno japonés que abandone los territorios chinos ocupados.
- 1933 – en Roma (Italia), el boxeador Primo Carnera vence a Paulino Uzcudun tras quince asaltos, y se proclama campeón mundial de boxeo.
- 1935 – en Valladolid (España) se inaugura la Semana contra el Cine Inmoral.
- 1936 – en la ciudad de Valencia (España) se dan cita para representar la solidaridad de la intelectualidad francesa en la lucha contra el fascismo ―en el marco de la guerra civil española― Louis Aragon, Elsa Triolet y dos escritores alemanes.
- 1937 – en Ecuador el general Alberto Enríquez sucede a Páez en la presidencia.
- 1937 – el duque de Alba es nombrado representante del gobierno de Burgos en Londres y sir Robert Hodgson, representante del gobierno de Gran Bretaña en Salamanca.
- 1940 – en el marco del Holocausto judío, los nazis deportan judíos desde Alsacia-Lorena, el Sarre y Baden hacia Francia.
- 1940 – en Montoire (Francia) conversan Adolf Hitler y Pierre Laval.
- 1940 – en Portugal, la dictadura militar advierte que no permitirá el tránsito por su territorio a los emigrantes judíos que escapan de los nazis.
- 1941 – en Alemania, un grupo de soldados nazis fusilan 27 prisioneros, entre ellos el joven comunista Guy Môquet.
- 1942 – en Italia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― los aliados perpetran dos días de ataques aéreos contra la población civil de Milán y Génova.
- 1943 – En el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Kassel es bombardeada por los aliados produciéndose 10 000 víctimas.
- 1944 – comienza la batalla naval de Leyte, crucial en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que duró cinco días y en la que Estados Unidos destruyó el poder naval japonés.
- 1945 – se aprueba la ley de referéndum para consultar directamente al pueblo español asuntos de especial trascendencia.
- 1946 – entre la isla de Corfú y la costa de Albania, dos destructores británicos chocan con minas y se hunden. El balance es de 40 muertos y varios desaparecidos.
- 1948 – el PCE y el PSUC abandonan la lucha armada.
- 1949 – el dictador español Francisco Franco realiza una visita a Portugal.
- 1951 – en el sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos detona desde una torre la bomba atómica táctica Able, que por error resulta de muy débil potencia (0,0004 kilotones). Es la primera de la operación Buster-Jangle (que expondrá de manera no voluntaria durante un mes a unos 6500 soldados de infantería a siete explosiones atómicas, con propósitos de entrenamiento).
- 1951 – en Londres (Reino Unido) se firma el protocolo de entrada de Grecia y Turquía en la OTAN.
- 1958 – en una prueba nuclear atmosférica a 110 metros de altura, sobre el sitio de prueba nuclear en el archipiélago de Nueva Zembla, Océano Ártico, al norte de Rusia, la Unión Soviética detona una bomba atómica de 2800 kilotones. Es la prueba nuclear n.º 78 de las 981 que la Unión Soviética detonó entre 1949 y 1991 que, medidas en kilotones, representan el 54,9% del total de pruebas nucleares realizadas en el mundo.
- 1959 – en los estados mexicanos de Colima y Jalisco, un ciclón en el Pacífico causa graves daños y más de mil víctimas.
- 1959 – en Escorca Son Torrella (Mallorca) se miden 536,5 mm, la cantidad más alta recogida en 24 h por una estación de Baleares.
- 1960 – en Louisville (Kentucky), Cassius Clay disputa su primer combate como profesional del boxeo, que gana en el sexto asalto.
- 1961 – en Jovellanos (de la provincia cubana de Matanzas), la banda terrorista de Idmelio Rivera Chile ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense, bajo las órdenes del presidente John F. Kennedy― tirotean un tren que conducía a un grupo de deportistas. Resultan heridos el fogonero y varios jóvenes.
- 1962 – en Washington (Estados Unidos), el presidente John F. Kennedy anuncia el bloqueo de Cuba por la marina de guerra de Estados Unidos hasta que la Unión Soviética retire los misiles instalados en la isla.
- 1964 – el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) diseña y comienza a difundir la bandera tricolor canaria, símbolo del nacionalismo canario.
- 1967 – en Estados Unidos, Reino Unido y Europa occidental se realizan grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam.
- 1969 – en Chile, el general Viaux perpetra un golpe de Estado, que es frustrado.
- 1970 – en Chile, militantes de extrema derecha atentan contra la vida del general Schneider, jefe del ejército; y se proclama el estado de excepción.
- 1970 – en Venezuela, Universidad Metropolitana inicia sus actividades académicas.
- 1972 – en Francia se estrena la película El discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel, cineasta español en el exilio.
- 1973 – guerra de Yom Kipur.
- 1975 – la sonda espacial soviética Venus 9 se posa sobre la superficie del planeta Venus y transmite imágenes de su superficie.
- 1976 – el cantautor británico Elton John, publica su undécimo álbum de estudio, Blue Moves.
- 1977 – en España, el ministro de Justicia confirma la urgencia de un ajuste democrático de la ley penal.
- 1978 – en la Ciudad del Vaticano, inicia su pontificado el cardenal polaco Karol Wojtyła, electo papa el 16 de octubre anterior con el nombre de Juan Pablo II.
- 1979 – en España, la banda terrorista ETA interrumpe un programa de RTVE para pedir el «sí» al estatuto de Guernica.
- 1983 – en Bilbao (España), más de 150 000 personas se manifiestan contra el terrorismo.
- 1987 – el poeta Joseph Brodsky, disidente ruso y con nacionalidad estadounidense, obtiene el premio Nobel de Literatura.
- 1989 – en Budapest (Hungría), el presidente del Parlamento, Matyas Szuros, proclama el fin del Estado comunista implantado en 1948, y anuncia el establecimiento de una nueva legalidad democrática.
- 1997 – en Hong Kong, la Bolsa sufre el mayor desplome de su historia al caer un 6,6%.
- 1998 – en Italia, Massimo D'Alema se convierte en el primer excomunista que dirige un gobierno en Europa Occidental.
- 1998 – Brasil lanza su satélite artificial SCD-2.
- 1999 – en Perú, un desayuno escolar donado por el Gobierno causa la muerte por intoxicación de 24 niños de edades comprendidas entre 3 y 8 años.
- 2000 – en Vitoria (País Vasco), la banda terrorista ETA asesina al funcionario de prisiones Máximo Casado.
- 2001 – Alemania lanza su satélite de observación terrestre BIRD.
- 2001 – en España se estrena la primera edición de Operación Triunfo (OT).
- 2002 – en España, Juan José Lucas sustituye a Esperanza Aguirre en la presidencia del Senado.
- 2002 – en Maryland, John Allen Muhammad, el «francotirador de Washington», mata a un conductor de autobús y evade de nuevo el cerco policial.
- 2002 – es publicado el álbum Stripped de Christina Aguilera.
- 2003 – en un control antidopaje, el atleta británico Dwain Chambers ―campeón de Europa de los 100 metros―, da positivo por THG (nuevo esteroide anabolizante).
- 2004 – el Parlamento ruso ratifica el texto del Protocolo de Kioto.
- 2004 – en San Sebastián (País Vasco), la banda terrorista ETA hace estallar, por segunda vez en una semana, un artefacto explosivo (esta vez en una inmobiliaria).
- 2005 – en Santiago de Chile entra en operación la primera fase de Transantiago, el nuevo sistema de transporte público.
- 2006 – en el Gran premio de Brasil, Fernando Alonso se consagra por segundo año consecutivo campeón de Mundial de Fórmula 1.
- 2006 – Panamá vota en un referéndum para aprobar el desarrollo del proyecto de ampliación del Canal de Panamá.
- 2007 – en Acámbaro (México) el 22 de octubre es declarado «Fiesta Nacional» de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, debido a los acontecimientos vividos en 1810.
- 2009 – en los Estados Unidos, la empresa de software Microsoft lanza su nuevo sistema operativo Windows 7.
- 2012 – se publica el disco Red de Taylor Swift.
- 2012 – se publica el disco Good Kid, M.A.A.D City de Kendrick Lamar.
- 2013 – se publica el disco Prism de Katy Perry.
- 2014 – en Bogotá (Colombia) se inaugura la SIMONU Bogotá 2014 (Simulación de la Organización de las Naciones Unidas), el ejercicio de simulación de las Naciones Unidas más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo con más de 2500 participantes.
- 2021 – el cantautor británico Elton John, publica su trigésimo álbum de estudio, The Lockdown Sessions.
- 2022 – se retiran del fútbol profesional dos ídolos de San Lorenzo de Almagro, los jugadores Néstor Ortigoza y Sebastián Torrico.