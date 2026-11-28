Cada 28 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 28 de noviembre de 2026
- 1840 – en la provincia de Córdoba (Argentina) ―en el marco de las guerras civiles argentinas― el ejército federal (al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe) vence al ejército unitario (al mando de Juan Lavalle) en la batalla de Quebracho Herrado.
- 1939 – en Arenaza (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Deportivo y Social Arenaza.
- 1954 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Nuevamente gana el Partido Colorado, que obtiene la mayoría en el Consejo Nacional de Gobierno.
- 1971 – en Uruguay se celebran elecciones generales. En simultánea se realiza un plebiscito por la reelección presidencial de Jorge Pacheco Areco, que fracasa. Resulta elegido su candidato "suplente" Juan María Bordaberry, en medio de acusaciones de fraude por parte del candidato opositor Wilson Ferreira Aldunate.
- 1983 – el escritor español Francisco Ayala es galardonado con el Premio Nacional de Narrativa.
- 1985 – Palito (Álvaro Pereira), futbolista uruguayo.
- 1992 – Gabriel Graciani, futbolista argentino.
- 2000 – el CA Boca Juniors, de Argentina, se proclama Campeón Intercontinental por segunda vez en su historia al derrotar al Real Madrid CF de España por 2 a 1 con dos tantos de Martín Palermo, en el Estadio Nacional de Tokio, Japón.
- 2015 – son retirados del servicio de la Fuerza Aérea Argentina sus últimos aviones Dassault Mirage III, con 43 años de servicio.
- 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Armando Maradona:
El 28 de noviembre de 1895, se llevó a cabo la primera proyección pública de una película en París, Francia, por los hermanos Lumière. Este evento marcó el nacimiento del cine tal como lo conocemos hoy, revolucionando la forma en que se contaban historias y se compartía entretenimiento. La película proyectada fue un cortometraje titulado "La salida de los obreros de la fábrica", que duraba apenas unos segundos.
En el mundo: 28 de noviembre de 2026
- 587 – en Andelot-Blancheville (actual Francia), mediante el Tratado de Andelot, el rey Gontrán I de Borgoña reconoce a Childeberto II como su heredero.
- 1095 – en Clermont (Francia), en el último día del Concilio de Clermont, el papa Urbano II envía al obispo Ademar de Monteil (f. 1098) y a Raimundo IV de Tolosa (1042-1105) a rescatar Tierra Santa en la Primera Cruzada.
- 1443 – en Albania, Skanderbeg y sus fuerzas liberan la ciudad de Kruja e izan la bandera de Albania.
- 1493 – Cristóbal Colón arriba a Jamaica y Puerto Rico, y circunnavega buena parte de la isla de Cuba.
- 1520 – en el sur de Chile, después de navegar a través del estrecho de Magallanes, tres barcos bajo el mando del explorador portugués Fernando de Magallanes llegan al océano Pacífico, lo que los convierte en los primeros europeos que navegan desde el océano Atlántico hasta el Pacífico.
- 1582 – en Stratford-upon-Avon, el escritor William Shakespeare y Anne Hathaway (embarazada de tres meses) pagan un impuesto de 40 libras esterlinas para obtener una licencia de matrimonio.
- 1715 – en el Reino de Mallorca (perteneciente a la Corona de Aragón) se instauran los Decretos de nueva planta.
- 1779 – en el territorio Mosquitia (oeste de Nicaragua) el coronel español Matías de Gálvez y Gallardo ataca a los británicos.
- 1811 – en la sala de conciertos Gewandhaus, en Leipzig (Alemania) se estrena el Concierto para piano n.º 5 en mi bemol mayor, Op. 73, de Ludwig van Beethoven.
- 1814 – en España, el rey Fernando VII crea la Orden de San Hermenegildo.
- 1814 – en Londres, el periódico The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor.
- 1821 – en la actual ciudad de Panamá, el país de Panamá se independiza de España y se une voluntariamente a la Gran Colombia.
- 1838 – en Cádiz (España) se dan por finalizadas las obras de construcción de la Catedral de Cádiz.
- 1840 – en la provincia de Córdoba (Argentina) ―en el marco de las guerras civiles argentinas― el ejército federal (al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe) vence al ejército unitario (al mando de Juan Lavalle) en la batalla de Quebracho Herrado.
- 1843 – los Gobiernos del Reino Unido y de Francia reconocen oficialmente al Reino de Hawái como una nación independiente. (Día de la Independencia de Hawái)
- 1848 – Berna es reconocida como capital única de la Confederación Helvética.
- 1885 – la victoria búlgara en la Guerra serbo-búlgara preserva la Unificación de Bulgaria.
- 1885 – en España, la viuda de Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo-Lorena, jura fidelidad al heredero de la Corona y a la Constitución.
- 1893 – en Nueva Zelanda, por primera vez en la Historia humana, las mujeres votan en una elección nacional.
- 1905 – en Irlanda, el nacionalista Arthur Griffith funda el partido político Sinn Féin.
- 1907 – en Haverhill (Estados Unidos), el vendedor de chatarra Louis B. Mayer abre su primera sala de cine.
- 1909 – Serguéi Rajmáninov estrena al piano su Concierto para piano n.º 3, considerado uno de los conciertos para piano más difíciles técnicamente en el repertorio pianístico de música clásica.
- 1910 – en Grecia, Eleftherios Venizelos, líder del Partido Liberal, gana nuevamente las elecciones.
- 1911 – en México, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, en el que se reivindica los derechos de los campesinos.
- 1912 – Albania se independiza del Imperio otomano.
- 1925 – en Barcelona, la Liga de Acción Católica de la Mujer protesta por la colocación del boceto escultórico de una estatua en la plaza Cataluña.
- 1925 – en Nashville (Estados Unidos) empieza a difundirse el programa de música country Grand Ole Opry.
- 1930 – en España, el filósofo José Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas.
- 1936 – en Paracuellos de Jarama (cerca de Madrid, España), el dramaturgo Pedro Muñoz Seca es fusilado. (Matanzas de Paracuellos).
- 1939 – en Arenaza (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Deportivo y Social Arenaza.
- 1942 – en Boston (Estados Unidos), se incendia el salón nocturno Cocoanut Grove. Mueren abrasadas 491 personas.
- 1943 – en Teherán (Irán), Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Iósif Stalin celebran una conferencia.
- 1951 – en Siria, un golpe de Estado da el poder al coronel Chichakli.
- 1954 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Nuevamente gana el Partido Colorado, que obtiene la mayoría en el Consejo Nacional de Gobierno.
- 1958 – en un lapso de cinco días, cinco países africanos se independizan del Imperio colonial francés: Malí, Senegal, Chad, Gabón y Congo-Brazzaville.
- 1960 – Mauritania se independiza del Imperio colonial francés.
- 1963 – las Cortes españolas aprueban el Estatuto de Autonomía para Fernando Poo y Río Muni.
- 1964 – en Cabo Cañaveral (Estados Unidos), la NASA lanza la sonda Mariner 4 hacia Marte.
- 1965 – el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson designa esta jornada "Día de la Oración Nacional", en memoria de las víctimas estadounidenses de la guerra de Vietnam.
- 1965 – en respuesta al pedido del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson de que necesitaba «más banderas» en Vietnam, el dictador filipino Ferdinand Marcos anuncia que enviará tropas para ayudar en la invasión estadounidense. (Ocho años más tarde vencerá Vietnam).
- 1965 – Estados Unidos lanza el satélite de estudio ionosférico DME.
- 1966 – en Burundi, Michel Micombero (1940-1983) depone a la monarquía y se convierte en el primer presidente de su país.
- 1967 – en Yemen del Sur, el FNL proclama la independencia de la República Popular de Yemen del Sur, con la aprobación de las autoridades británicas.
- 1971 – en Egipto, la unidad Septiembre Negro de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) asesina al primer ministro jordano Wasfi el-Tell.
- 1971 – en Uruguay se celebran elecciones generales. En simultánea se realiza un plebiscito por la reelección presidencial de Jorge Pacheco Areco, que fracasa. Resulta elegido su candidato "suplente" Juan María Bordaberry, en medio de acusaciones de fraude por parte del candidato opositor Wilson Ferreira Aldunate.
- 1971 – en Columbia británica (Canadá), miembros de la Policía Montada golpean a Fred Quilt (55), miembro de la nación originaria canadiense chilcotin, quien morirá dos días después.
- 1971 – en La Palma (islas Canarias) finaliza la erupción del volcán Teneguía.
- 1972 – el vuelo 446 de Japan Airlines se accidenta poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo en Rusia por una activación accidental de los frenos aerodinámicos del avión.
- 1972 – en la prisión de La Santé (Montparnasse) se realizan las últimas ejecuciones en París (Francia): son guillotinados los amotinados y asesinos Roger Bontems y Claude Buffet. El verdugo es Andre Obrecht (1899-1985).
- 1973 – en Colombia, el territorio de Casanare, mediante la ley 19 de 1973, se separa del departamento de Boyacá y se convierte en intendencia nacional.
- 1975 – Timor Oriental se independiza de Portugal.
- 1979 – en el monte Érebo (Antártida) se estrella el vuelo Air New Zealand 901, un DC-10. Mueren las 257 personas a bordo.
- 1980 – en Irak ―en el marco de la Guerra Irán-Irak (1980-1988)―, la Armada y la Fuerza Aérea de Irán lanzan la operación Morvarid (‘perla’), que destruye más del 70 % de la fuerza aérea iraquí.
- 1982 – en Uruguay se celebran elecciones internas, iniciándose un proceso que, dos años después, pondría fin a la dictadura cívico-militar.
- 1983 – el escritor español Francisco Ayala es galardonado con el Premio Nacional de Narrativa.
- 1987 – al noreste de la isla Mauricio se incendia y cae el vuelo 295 de South African Airways. Mueren las 159 personas a bordo.
- 1990 – finaliza el mandato de Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido.
- 1991 – Osetia del Sur se independiza de Georgia y se convierte en una república.
- 2000 – el CA Boca Juniors, de Argentina, se proclama Campeón Intercontinental por segunda vez en su historia al derrotar al Real Madrid CF de España por 2 a 1 con dos tantos de Martín Palermo, en el Estadio Nacional de Tokio, Japón.
- 2002 – en Mombasa (Kenia), varios suicidas hacen explotar un hotel (cuyo dueño era israelí). Sus compañeros fallan en hacer estallar el vuelo Arkia Israel Airlines 582 con misiles tierra-aire.
- 2005 – la tormenta tropical Delta atraviesa el océano Atlántico, y afecta a las islas de Madeira y Canarias, donde provoca cortes eléctricos de más de una semana de duración.
- 2010 – en España, el CiU gana las elecciones al Parlamento de Cataluña después de dos legislaturas de tripartito.
- 2012 – en Ecuador el equipo de fútbol Barcelona SC se consagra campeón de la temporada 2012 tras 15 años.
- 2015 – son retirados del servicio de la Fuerza Aérea Argentina sus últimos aviones Dassault Mirage III, con 43 años de servicio.
- 2016 – en el municipio de La Unión, Antioquia, (Colombia) se estrella el Vuelo 2933 de LaMia, que transportaba al equipo brasileño de fútbol Chapecoense; mueren 71 personas y quedan 6 heridas.
- 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Armando Maradona:
- 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Armando Maradona:
- 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Armando Maradona:
- 2021 – Alianza Lima logra campeonar en la Primera División del Perú ante Sporting Cristal en el estadio nacional,consiguiendo así su estrella número 25
- 2021 – un terremoto de magnitud 7.5 se registró en Datem del Marañón, departamento de Loreto en Perú; fue de 131 km de profundidad.
- 2024 – Fallece en la Ciudad de México, la actriz y reconocida figura de la cultura y espectáculo en México, Silvia Pinal a los 93 años de edad.