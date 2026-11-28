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Cada 28 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 28 de noviembre de 2026

1840 – en la provincia de Córdoba (Argentina) ―en el marco de las guerras civiles argentinas― el ejército federal (al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe) vence al ejército unitario (al mando de Juan Lavalle) en la batalla de Quebracho Herrado.

– en la provincia de Córdoba (Argentina) ―en el marco de las guerras civiles argentinas― el ejército federal (al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe) vence al ejército unitario (al mando de Juan Lavalle) en la batalla de Quebracho Herrado. 1939 – en Arenaza (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Deportivo y Social Arenaza.

– en Arenaza (provincia de Buenos Aires) se funda el Club Deportivo y Social Arenaza. 1954 – en Uruguay se celebran elecciones generales. Nuevamente gana el Partido Colorado, que obtiene la mayoría en el Consejo Nacional de Gobierno.

– en Uruguay se celebran elecciones generales. Nuevamente gana el Partido Colorado, que obtiene la mayoría en el Consejo Nacional de Gobierno. 1971 – en Uruguay se celebran elecciones generales. En simultánea se realiza un plebiscito por la reelección presidencial de Jorge Pacheco Areco, que fracasa. Resulta elegido su candidato "suplente" Juan María Bordaberry, en medio de acusaciones de fraude por parte del candidato opositor Wilson Ferreira Aldunate.

– en Uruguay se celebran elecciones generales. En simultánea se realiza un plebiscito por la reelección presidencial de Jorge Pacheco Areco, que fracasa. Resulta elegido su candidato "suplente" Juan María Bordaberry, en medio de acusaciones de fraude por parte del candidato opositor Wilson Ferreira Aldunate. 1983 – el escritor español Francisco Ayala es galardonado con el Premio Nacional de Narrativa.

– el escritor español Francisco Ayala es galardonado con el Premio Nacional de Narrativa. 1985 – Palito (Álvaro Pereira), futbolista uruguayo.

– Palito (Álvaro Pereira), futbolista uruguayo. 1992 – Gabriel Graciani, futbolista argentino.

– Gabriel Graciani, futbolista argentino. 2000 – el CA Boca Juniors, de Argentina, se proclama Campeón Intercontinental por segunda vez en su historia al derrotar al Real Madrid CF de España por 2 a 1 con dos tantos de Martín Palermo, en el Estadio Nacional de Tokio, Japón.

– el CA Boca Juniors, de Argentina, se proclama Campeón Intercontinental por segunda vez en su historia al derrotar al Real Madrid CF de España por 2 a 1 con dos tantos de Martín Palermo, en el Estadio Nacional de Tokio, Japón. 2015 – son retirados del servicio de la Fuerza Aérea Argentina sus últimos aviones Dassault Mirage III, con 43 años de servicio.

– son retirados del servicio de la Fuerza Aérea Argentina sus últimos aviones Dassault Mirage III, con 43 años de servicio. 2020 – acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Armando Maradona:

💡 ¿Sabías que...? El 28 de noviembre de 1895, se llevó a cabo la primera proyección pública de una película en París, Francia, por los hermanos Lumière. Este evento marcó el nacimiento del cine tal como lo conocemos hoy, revolucionando la forma en que se contaban historias y se compartía entretenimiento. La película proyectada fue un cortometraje titulado "La salida de los obreros de la fábrica", que duraba apenas unos segundos.

En el mundo: 28 de noviembre de 2026