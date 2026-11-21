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Cada 21 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 21 de noviembre de 2026

1774 – Domingo French, militar argentino (f. 1825).

– Domingo French, militar argentino (f. 1825). 1875 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el partido de Brandsen.

– en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el partido de Brandsen. 1910 – en el acorazado Minas Geraes, estacionado en Río de Janeiro (en esa época capital de Brasil), un marinero es condenado a ser azotado con 250 latigazos (la máxima pena eran 25 latigazos) ante sus compañeros. Esto desata la Revuelta del látigo, tras la que el Gobierno encarcelará o asesinará a decenas de marineros ya rendidos con la garantía de una amnistía.

– en el acorazado Minas Geraes, estacionado en Río de Janeiro (en esa época capital de Brasil), un marinero es condenado a ser azotado con 250 latigazos (la máxima pena eran 25 latigazos) ante sus compañeros. Esto desata la Revuelta del látigo, tras la que el Gobierno encarcelará o asesinará a decenas de marineros ya rendidos con la garantía de una amnistía. 1912 – Fallece Máximo Tajes, militar y político uruguayo, presidente de la República entre 1886 y 1890.

– Fallece Máximo Tajes, militar y político uruguayo, presidente de la República entre 1886 y 1890. 1924 – Víctor Martínez, abogado y político argentino (f. 2017).

– Víctor Martínez, abogado y político argentino (f. 2017). 1929 – Luis Arédez, médico pediatra y político argentino (f. 1977), intendente municipal del pueblo Ledesma en 1973; torturado y asesinado por órdenes del empresario Carlos Pedro Blaquier (1927-2023).

– Luis Arédez, médico pediatra y político argentino (f. 1977), intendente municipal del pueblo Ledesma en 1973; torturado y asesinado por órdenes del empresario Carlos Pedro Blaquier (1927-2023). 1981 – en Buenos Aires —en el marco de la Dictadura militar (1976-1983)—, el dictador Roberto Viola delega la presidencia por cuestiones de salud en el ministro del Interior, el general Horacio Tomás Liendo.

– en Buenos Aires —en el marco de la Dictadura militar (1976-1983)—, el dictador Roberto Viola delega la presidencia por cuestiones de salud en el ministro del Interior, el general Horacio Tomás Liendo. 2000 – en Buenos Aires (Argentina), queda en libertad el expresidente Carlos Menem, preso por cargos de asociación ilícita.

– en Buenos Aires (Argentina), queda en libertad el expresidente Carlos Menem, preso por cargos de asociación ilícita. 2023 – en el Estadio Maracaná, luego de una trifulca policial, por primera vez en su historia, la selección de fútbol de Brasil es derrotada en su tierra. A su vez, Argentina se convierte en la primera selección en ganar por Eliminatorias CONMEBOL en Brasil en calidad de visitante. En esta serie de rachas, por primera vez en su historia, Brasil es derrotado tres veces consecutivas.

– en el Estadio Maracaná, luego de una trifulca policial, por primera vez en su historia, la selección de fútbol de Brasil es derrotada en su tierra. A su vez, Argentina se convierte en la primera selección en ganar por Eliminatorias CONMEBOL en Brasil en calidad de visitante. En esta serie de rachas, por primera vez en su historia, Brasil es derrotado tres veces consecutivas. 2024 – Willy Quiroga, músico y cantante argentino (n. 1940).

💡 ¿Sabías que...? El 21 de noviembre de 1969, se lanzó el primer videojuego de la historia, llamado "Computer Space". Este innovador juego fue creado por Nolan Bushnell, quien más tarde fundaría Atari, y marcó el inicio de la industria de los videojuegos tal como la conocemos hoy. Aunque no tuvo un gran éxito comercial, sentó las bases para el desarrollo de futuros juegos arcade.

En el mundo: 21 de noviembre de 2026