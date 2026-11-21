Cada 21 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 21 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 21 de noviembre de 2026
- 1774 – Domingo French, militar argentino (f. 1825).
- 1875 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el partido de Brandsen.
- 1910 – en el acorazado Minas Geraes, estacionado en Río de Janeiro (en esa época capital de Brasil), un marinero es condenado a ser azotado con 250 latigazos (la máxima pena eran 25 latigazos) ante sus compañeros. Esto desata la Revuelta del látigo, tras la que el Gobierno encarcelará o asesinará a decenas de marineros ya rendidos con la garantía de una amnistía.
- 1912 – Fallece Máximo Tajes, militar y político uruguayo, presidente de la República entre 1886 y 1890.
- 1924 – Víctor Martínez, abogado y político argentino (f. 2017).
- 1929 – Luis Arédez, médico pediatra y político argentino (f. 1977), intendente municipal del pueblo Ledesma en 1973; torturado y asesinado por órdenes del empresario Carlos Pedro Blaquier (1927-2023).
- 1981 – en Buenos Aires —en el marco de la Dictadura militar (1976-1983)—, el dictador Roberto Viola delega la presidencia por cuestiones de salud en el ministro del Interior, el general Horacio Tomás Liendo.
- 2000 – en Buenos Aires (Argentina), queda en libertad el expresidente Carlos Menem, preso por cargos de asociación ilícita.
- 2023 – en el Estadio Maracaná, luego de una trifulca policial, por primera vez en su historia, la selección de fútbol de Brasil es derrotada en su tierra. A su vez, Argentina se convierte en la primera selección en ganar por Eliminatorias CONMEBOL en Brasil en calidad de visitante. En esta serie de rachas, por primera vez en su historia, Brasil es derrotado tres veces consecutivas.
- 2024 – Willy Quiroga, músico y cantante argentino (n. 1940).
El 21 de noviembre de 1969, se lanzó el primer videojuego de la historia, llamado "Computer Space". Este innovador juego fue creado por Nolan Bushnell, quien más tarde fundaría Atari, y marcó el inicio de la industria de los videojuegos tal como la conocemos hoy. Aunque no tuvo un gran éxito comercial, sentó las bases para el desarrollo de futuros juegos arcade.
En el mundo: 21 de noviembre de 2026
- -164 – Judas Macabeo reconstruye el Templo de Jerusalén. Este evento se conmemora por la festividad de Jánuca.
- 235 – en Roma (Italia), Antero es elegido papa, en reemplazo del recientemente fallecido Pontiano. Durante las persecuciones del emperador Maximino el Tracio será martirizado.
- 1272 – en Inglaterra, tras la muerte del rey Enrique III (el 16 de noviembre), su hijo, Eduardo I se convierte en rey.
- 1386 – en Georgia, Tamerlán captura y saquea la capital, Tiflis, y toma como rehén al rey Bagrat V.
- 1561 – en la actual Bolivia, el asiento y minas de Potosí es elevada al rango de Villa Imperial de Potosí, y se exenta de la ciudad de La Plata.
- 1783 – en París, el físico y químico Jean-François Pilâtre de Rozier y François Laurent hacen el primer vuelo en globo aerostático.
- 1789 – Carolina del Norte es admitida como el duodécimo estado de los Estados Unidos.
- 1791 – en Francia, el coronel Napoleón Bonaparte es promovido a General y designado comandante en jefe del Ejército de la República Francesa.
- 1807 – en Estados Unidos el comerciante español Manuel Lisa establece el primer asentamiento del estado de Montana.
- 1839 – en Chile se le concede al puerto de Tongoy el estatus de «puerto de comercio».
- 1861 – en la guerra civil estadounidense, el presidente confederado Jefferson Davis nombra a Judah Philip Benjamin como Secretario de Guerra.
- 1874 – en Birmingham (Inglaterra), se establece oficialmente el Aston Villa Football Club, nacido en marzo del mismo año.
- 1875 – en la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el partido de Brandsen.
- 1877 – en Nueva York (Estados Unidos), Thomas Edison realiza la primera grabación de sonido con su primer fonógrafo: la canción Mary had a little lamb (‘María tenía un corderito’). Mostrará públicamente el dispositivo una semana después.
- 1894 – en Port Arthur (Manchuria), soldados japoneses culminan la toma de Port Arthur donde periodistas de corte amarillista como James Creelman, del New York World atribuyen falsas atrocidades como el asesinato de más de 60 000 civiles chinos. Esta conquista resultará decisiva para la victoria japonesa en la primera guerra sino-japonesa.
- 1902 – fin de la guerra de los Mil Días un conflicto civil de Colombia.
- 1905 – el físico alemán Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik su artículo científico «La inercia de un cuerpo, ¿depende de su contenido energético?», donde revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo. Esto lo llevará a descubrir la fórmula de equivalencia entre masa y energía (E = mc²).
- 1910 – en el acorazado Minas Geraes, estacionado en Río de Janeiro (en esa época capital de Brasil), un marinero es condenado a ser azotado con 250 latigazos (la máxima pena eran 25 latigazos) ante sus compañeros. Esto desata la Revuelta del látigo, tras la que el Gobierno encarcelará o asesinará a decenas de marineros ya rendidos con la garantía de una amnistía.
- 1916 – en el mar Egeo ―en el marco de la Primera Guerra Mundial― se hunde el Britannic (buque hermano del Titanic) tras hacer estallar una mina marina. Mueren 30 personas.
- 1918 – en la ciudad de Leópolis, situada al oeste de Ucrania ―en el marco de la Guerra polaco-ucraniana― soldados polacos perpetran un pogromo: en tres días asesinarán a unos 270 cristianos y a unos 50 judíos ucranianos.
- 1918 – la bandera de Estonia, previamente utilizada por los activistas independentistas, es formalmente adoptada como la bandera nacional de la República de Estonia.
- 1920 – durante un partido de fútbol gaélico en Croke Park (en Dublín, capital de Irlanda) ―en el marco de la Guerra de independencia― soldados de la Corona británica matan a tiros a varios futbolistas y miembros del público presente (Domingo Sangriento).
- 1927 – en el estado de Colorado (Estados Unidos), un escuadrón de rangers ametrallan a los mineros en huelga (Masacre de Columbine). Mueren siete y decenas son heridos.
- 1937 – Se estrena en Leningrado la Sinfonía Nr. 5, Op. 47 de Dimitri Shostakovich, con la Filarmónica de Leningrado bajo la batuta de Yevgeny Mravinsky, con un rotundo éxito que consagró a Shostakovich como el máximo compositor de la URSS.
- 1945 – el sindicato United Auto Workers realiza una huelga en 92 fábricas de automóviles de la empresa General Motors en 50 ciudades de Estados Unidos, exigiendo un aumento de salario del 30 %.
- 1953 – en Londres (Reino Unido), autoridades del Museo de Historia Natural anuncian que el Hombre de Piltdown, uno de los famosos "eslabones perdidos", era un fraude.
- 1958 – en Venezuela se crea la Universidad de Oriente.
- 1959 – en Nueva York, la radio WABC-AM echa al disyóquey Alan Freed (37) ―quien popularizó el término «rock and roll»― por haber participado en el escándalo de la payola (haber aceptado sobornos para difundir a un músico en particular).
- 1962 – en China, el Ejército Popular de Liberación Chino declara un cese al fuego unilateral en la guerra sino-india.
- 1964 – en la Ciudad del Vaticano finaliza la tercera sesión del Concilio Vaticano II de la Iglesia católica.
- 1964 – Entre los distritos de Staten Island y Brooklyn (ciudad de Nueva York) se inaugura el puente de Verrazano-Narrows (cuya sección central mide 1298 m); en ese momento fue el puente colgante más largo del mundo.
- 1967 – en el marco de la guerra de Vietnam, el general estadounidense William Westmoreland afirma ante periodistas: «Estoy absolutamente seguro de que aunque en 1965 el enemigo estaba ganando, hoy está indudablemente perdiendo». (Estados Unidos aceptaría que había perdido la guerra en 1973).
- 1968 – Yoko Ono, esposa de John Lennon, sufre un aborto espontáneo el 21 de noviembre de 1968 del hijo que estaban esperando nacer para febrero de 1969, llamado John Ono Lennon II. Los últimos latidos del feto fueron grabados e incluidos en su disco experimental "Unfinished Music No. 2: Life with the Lions"
- 1969 – en los Estados Unidos, el presidente Richard Nixon y el primer ministro japonés Eisaku Satō acuerdan la devolución a Japón de Okinawa, manteniendo Estados Unidos los derechos a las bases militares (aunque sin armamento nuclear).
- 1969 – en los Estados Unidos se establece el primer enlace de ARPANET, antecesora de la red internet, realizada entre la UCLA y la Universidad Stanford.
- 1970 – en la guerra de Vietnam, un equipo conjunto de la Fuerza Aérea y el Ejército de los Estados Unidos asalta el campo de prisioneros de guerra de Sơn Tây en un intento por liberar a los prisioneros de guerra estadounidenses que se cree que se encuentran allí en la Operación Costa de Marfil.
- 1974 – en Birmingham (Inglaterra) explotan dos pubs; mueren 21 personas. Son acusados falsamente seis jóvenes (Hugh Callaghan, Patrick Hill, Gerard Hunter, Richard McIlkenny, William Power y John Walker), que los medios denominaron los Seis de Birmingham. Tras un infame caso de montaje judicial, el 15 de agosto de 1975 serán condenados a cadena perpetua. Hasta 16 años después (el 14 de marzo de 1991) la justicia británica reconocerá su inocencia y los liberará.
- 1981 – en Buenos Aires —en el marco de la Dictadura militar (1976-1983)—, el dictador Roberto Viola delega la presidencia por cuestiones de salud en el ministro del Interior, el general Horacio Tomás Liendo.
- 1985 – el analista de inteligencia de la Armada de los Estados Unidos, Jonathan Pollard, es arrestado por espiar después de ser sorprendido dando a Israel información clasificada sobre las naciones árabes. Posteriormente, es condenado a cadena perpetua.
- 1990 – Nintendo lanza al mercado la Super Nintendo Entertainment System en Japón.
- 1995 – finaliza la conferencia de Dayton, que puso fin a las guerras yugoslavas.
- 1996 – explota una zapatería de Humberto Vidal en Río Piedras, Puerto Rico, muriendo treinta y tres personas.
- 2000 – en España, la banda terrorista ETA asesina al exministro socialista Ernest Lluch.
- 2000 – en Buenos Aires (Argentina), queda en libertad el expresidente Carlos Menem, preso por cargos de asociación ilícita.
- 2002 – en Jerusalén, un terrorista de Hamás hace estallar en un autobús una bomba que lleva adosada a su cuerpo. Mueren once personas.
- 2002 – la OTAN invita a Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia a convertirse en miembros.
- 2002 – se ha lanzado el popular videojuego Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro para Game Boy Advance
- 2004 – la isla de Dominica es arrasada por el terremoto más destructivo de su historia. Los mayores daños se verificaron en la mitad norte de la isla, especialmente el pueblo de Portsmouth.
- 2006 – en los suburbios de Beirut (Líbano) es asesinado el ministro de Industria Pierre Gemayel, de tendencias fuertemente antisirias.
- 2006 – Ian Thorpe, nadador olímpico australiano, anuncia su retirada.
- 2009 – en una mina de carbón en Heilongjiang (China) ocurre la explosión minera, en la cual pierden la vida 104 personas.
- 2011 – One Direction lanzó al mercado de Reino Unido su primer álbum de estudio, titulado Up All Night.
- 2012 – Bolivia realiza el censo de población y vivienda.
- 2013 – En Ucrania se inician protestas masivas después de que el presidente Víktor Yanukóvich anunciara la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea.
- 2014 – un agujero de 50 m se traga varias casas en los Montes Urales, cerca de la ciudad de Solikamsk (Rusia).
- 2016 – en el norte de Japón se produce un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter.
- 2017 – Robert Mugabe renuncia a la presidencia de Zimbabue, después de permanecer 37 años en el poder ininterrumpidamente.
- 2018 – en Xiutetelco, Puebla, México sucede una explosión con al menos 4 muertos
- 2019 – en toda Colombia se lleva a cabo el movimiento 21N un paro nacional en el que el país se manifiesta en contra de las políticas de gobierno del presidente de Colombia Iván Duque.
- 2021 – en Chile son las elecciones presidenciales.
- 2023 – en el Estadio Maracaná, luego de una trifulca policial, por primera vez en su historia, la selección de fútbol de Brasil es derrotada en su tierra. A su vez, Argentina se convierte en la primera selección en ganar por Eliminatorias CONMEBOL en Brasil en calidad de visitante. En esta serie de rachas, por primera vez en su historia, Brasil es derrotado tres veces consecutivas.