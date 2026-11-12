Efemérides del 12 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 12 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 12 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 12 de noviembre de 2026
- 1863 – en la aldea de Loma Blanca ―a 175 km al sureste de la villa de La Rioja (Argentina)― el Chacho Peñaloza (64) se rinde ante su primo Ricardo Vera (28); es asesinado a lanzazos y decapitado. Su cabeza es clavada en un poste en la plaza de Olta. Una de sus orejas presidió por mucho las reuniones de la clase culta de la villa de San Juan. Termina la resistencia argentina contra el Gobierno unitario de Buenos Aires.
- 1864 – en Asunción, el presidente Francisco Solano López ordena la captura del buque brasileño Marqués de Olinda. Esta acción desencadena el inicio de la guerra de la Triple Alianza.
- 1878 – en los Estados Unidos, el presidente Rutherford B. Hayes emite el laudo arbitral sobre la región del Chaco Boreal delimitada por los ríos Paraguay, Pilcomayo y Verde, que resolvió la disputa de límites entre Argentina y Paraguay ocurrida luego de finalizada la guerra de la Triple Alianza.
- 1912 – Luisa Vehil, actriz uruguaya (f. 1991).
- 1913 – en Argentina se otorgaron los primeros diplomas y brevets de Aviador Militar a los ingenieros Jorge Alejandro Newbery y Alberto Roque Mascías, en reconocimiento a la labor realizada en la Dirección Técnica de la Escuela de Aviación Militar.
- 1933 – Mohamed Alí Seineldín, militar argentino (f. 2009).
- 1943 – Arnaldo André, actor paraguayo.
- 1962 – Alfredo Casero, actor, humorista y músico argentino.
- 1970 – Óscar Strasnoy, compositor argentino.
- 1997 – en Uruguay, el Club Atlético Peñarol gana el Segundo Quinquenio de Oro de Peñarol en el fútbol uruguayo.
El 12 de noviembre de 1954, se inauguró el primer parque temático de la historia: Disneyland en Anaheim, California. Este innovador parque fue creado por Walt Disney y ha influido en la industria del entretenimiento y el turismo a nivel mundial, estableciendo un nuevo estándar para parques temáticos en el futuro. Desde su apertura, ha atraído a millones de visitantes y ha dado origen a numerosas secuelas y expansiones en todo el mundo.
En el mundo: 12 de noviembre de 2026
- 764 – en China, tropas tibetanas ocuparon durante quince días Chang'an, la capital de China de la Dinastía Tang.
- 954 – en la Abadía de Saint-Remi, es coronado el rey Lotario a la edad de 13 años y sucede a su padre el rey Luis IV.
- 1029 – en Bizancio, la emperatriz Zoe se casó con Romano III según los deseos de Constantino VIII.
- 1035 – en Inglaterra, Haroldo Harefoot se proclamó rey.
- 1555 – en Inglaterra, el Parlamento restableció el catolicismo.
- 1793 – en Francia, Jean Sylvain Bailly, alcalde de París, fue guillotinado.
- 1812 – en el Estado Libre de Cartagena se dio la Batalla de Mancomojan, durante la lucha por la Independencia de Colombia.
- 1833 – se presenta una fuertísima lluvia de meteoros; bajo el nombre de las leónidas.
- 1835 – en Texas los colonos crearon el gobierno provisional, durante la Independencia de Texas.
- 1838 – en Nicaragua se promulga la abolición de la esclavitud con base a la Constitución Política del 12 de noviembre.
- 1863 – en la aldea de Loma Blanca ―a 175 km al sureste de la villa de La Rioja (Argentina)― el Chacho Peñaloza (64) se rinde ante su primo Ricardo Vera (28); es asesinado a lanzazos y decapitado. Su cabeza es clavada en un poste en la plaza de Olta. Una de sus orejas presidió por mucho las reuniones de la clase culta de la villa de San Juan. Termina la resistencia argentina contra el Gobierno unitario de Buenos Aires.
- 1864 – en Asunción, el presidente Francisco Solano López ordena la captura del buque brasileño Marqués de Olinda. Esta acción desencadena el inicio de la guerra de la Triple Alianza.
- 1866 – en París (Francia), el director y dramaturgo Andrés Antoine comienza a revolucionar el teatro francés.
- 1872 – en el mar Báltico, una marea ciclónica afecta las costas desde Dinamarca a Pomerania. El registro máximo de altura de las aguas llegó a 3,3 m. Murieron al menos 271 personas y 15 160 quedaron sin hogar.
- 1878 – en los Estados Unidos, el presidente Rutherford B. Hayes emite el laudo arbitral sobre la región del Chaco Boreal delimitada por los ríos Paraguay, Pilcomayo y Verde, que resolvió la disputa de límites entre Argentina y Paraguay ocurrida luego de finalizada la guerra de la Triple Alianza.
- 1893 – Pakistán y Afganistán firman el tratado de Durand Line y obtienen el reconocimiento internacional.
- 1905 – en Noruega se realiza un referéndum para elegir entre monarquía o república.
- 1906 – en el Parque de Bagatelle (París), el brasileño Alberto Santos Dumont a bordo del avión 14-Bis obtiene el récord mundial de duración de vuelo a distancia: recorre 220 metros en 21 segundos, a 41 km/h.
- 1912 – en París finaliza la Exposición Universal, que registró más de 48 millones de visitas.
- 1912 – en la Puerta del Sol (Madrid) es asesinado el presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas.
- 1912 – en la Antártida descubren el cadáver congelado del explorador británico Robert Scott (1868-1912).
- 1913 – en Argentina se otorgaron los primeros diplomas y brevets de Aviador Militar a los ingenieros Jorge Alejandro Newbery y Alberto Roque Mascías, en reconocimiento a la labor realizada en la Dirección Técnica de la Escuela de Aviación Militar.
- 1918 – Austria se convierte en república.
- 1920 – Italia y Yugoslavia firman el Tratado de Rapallo.
- 1923 – la Unión Soviética adoptada su bandera oficial.
- 1927 – León Trotski es expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética, dejando a Iósif Stalin el control absoluto de la Unión Soviética.
- 1936 – en los Estados Unidos se inaugura el puente de la Bahía de San Francisco, el puente más largo del mundo en ese momento.
- 1938 – Hermann Göring anuncia los planes del régimen nazi de hacer de Madagascar el «Hogar de los Judíos», una idea que fue propuesta por el periodista Theodor Herzl.
- 1941 – en la Unión Soviética ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, las temperaturas en los alrededores de Moscú bajan hasta los –12 °C y la Unión Soviética lanza por primera vez las «unidades alpinas» contra las congeladas fuerzas alemanas que se encuentran cerca de la ciudad.
- 1942 – en Libia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, tropas británicas toman la ciudad de Tobruk.
- 1942 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en la isla Guadalcanal Japón y los Estados Unidos libran la batalla de Guadalcanal.
- 1944 – en Tromsø (Noruega) —en el marco de la Segunda Guerra Mundial—, la Real Fuerza Aérea británica realizó uno de los más exitosos bombardeos, con 29 bombarderos Avro Lancaster.
- 1948 – en Tokio se celebra el juicio internacional por los crímenes de guerra a siete militares japoneses, incluido el general Hideki Tōjō.
- 1959 – en la Universidad de La Habana (Cuba), el comandante Raúl Castro proclama la constitución de las Milicias Estudiantiles Revolucionarias.
- 1959 – en Ciudad Libertad (La Habana), el capitán Manuel Beatón ―quien más tarde se alzará contra la Revolución cubana en la Sierra Maestra― asesina al comandante revolucionario Cristino Naranjo Vázquez junto a su chofer Luis Nieves Peña.
- 1959 – en Cuba, el Gobierno informa oficialmente al pueblo acerca de la desaparición del comandante Camilo Cienfuegos.
- 1963 – en La Habana, el comandante Raúl Castro explica el proyecto de ley sobre el Servicio Militar Obligatorio.
- 1965 – la Unión Soviética lanza hacia Venus la sonda Venera 2; pero esta dejará de funcionar antes de que poder enviar datos científicos.
- 1969 – en el marco de la guerra de Vietnam, el periodista independiente Seymour Hersh devela la historia de la Matanza de My Lai perpetrada por tropas de Estados Unidos contra población civil.
- 1970 – en Bangladés —por entonces Pakistán Oriental—, el ciclón tropical Bhola mata a medio millón de personas.
- 1971 – en el marco de la guerra de Vietnam, el presidente Richard M. Nixon afirma que el 1 de febrero de 1972 enviará 45 000 soldados más a Vietnam.
- 1974 – en República Dominicana se funda la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), primera universidad privada de ese país que brinda un horario nocturno.
- 1979 – como respuesta a la crisis de los rehenes en Irán, el presidente estadounidense Jimmy Carter ordena cancelar todo tratado petrolífero.
- 1980 – la nave espacial estadounidense Voyager I hace su primera aproximación a Saturno y recoge las primeras imágenes de sus anillos.
- 1981 – la nave espacial Transbordador espacial Columbia despega en su segunda misión STS 2.
- 1982 – en la Unión Soviética, Yuri Andrópov se convierte en el secretario general del Partido Comunista, sucediendo a Leonid Brézhnev.
- 1982 – Lech Walesa, líder del partido polaco Solidaridad, es liberado de la prisión después de once meses.
- 1984 – en los Estados Unidos se lanza el disco Like a Virgin, de la cantante estadounidense Madonna, que venderá 25 millones de copias.
- 1985 – la Comisión de Descolonización de la ONU aprueba, por consenso, una resolución que insta a los gobiernos de España y el Reino Unido a proseguir las negociaciones para una solución definitiva del contencioso sobre Gibraltar.
- 1985 – en el restaurante madrileño O’Pazo se reúnen importantes personalidades del cine español, para discutir el estado de la cinematografía española. Sería el germen que permitiría el nacimiento, un año después, de la AACCE (Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España).
- 1989 – en El Salvador, dentro del contexto de la ofensiva insurgente lanzada por el FMLN el día anterior, el presidente Alfredo Cristiani ordena una intervención militar a la Universidad de El Salvador que la mantendría cerrada hasta el siguiente año.
- 1990 – en Japón, Akihito es entronizado como 125.º emperador.
- 1990 – en los Estados Unidos, Tim Berners-Lee publica la idea de la red de Internet.
- 1990 – el productor Frank Farian revela públicamente el fraude del dúo alemán Milli Vanilli.
- 1991 – en Dili (Timor Oriental) fuerzas indonesias abren fuego contra las protestas estudiantiles (Masacre de Dili).
- 1996 – la Asamblea General de la ONU vota mayoritariamente en contra del embargo estadounidense contra Cuba.
- 1996 – cerca de Nueva Delhi (India), un Boeing 747 de la Saudi Arabian Airlines y un Ilyushin Il-76 de carga kazajo colisionan en pleno vuelo, provocando la muerte de 349 pasajeros.
- 1996 – en la ciudad de Nazca (Perú) sucede un terremoto.
- 1997 – Ramzi Yousef es declarado culpable del atentado a las Torres Gemelas de 1993.
- 1997 – en Uruguay, el Club Atlético Peñarol gana el Segundo Quinquenio de Oro de Peñarol en el fútbol uruguayo.
- 1997 – En Asunción, Paraguay, Se emite por primera vez, la señal de Telefuturo.
- 1998 – Cuba envía ayuda médica gratuita a Nicaragua por el desastre del huracán Mitch.
- 1998 – en los Estados Unidos, Daimler-Benz acaba la fusión con Chrysler para formar la empresa Daimler-Chrysler.
- 1999 – en Düzce (Turquía) sucede un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter.
- 2001 – en Nueva York se reúnen por última vez los tres ex-Beatles sobrevivientes, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, a petición expresa de este último, quien fallecería 17 días después, el 29 de noviembre.
- 2001 – en el distrito de Belle Harbor (en el barrio neoyorquino de Queens) se estrella un avión Airbus A300 de la American Airlines. Mueren 260 personas.
- 2001 – fuerzas talibanas abandonan Kabul, la capital de Afganistán, debido al avance de la Alianza del Norte.
- 2002 – La banda estadounidense de rock alternativo 3 Doors Down, lanza al mercado su segundo álbum de estudio titulado Away from the Sun.
- 2005 – la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española efectúan la presentación oficial del Diccionario panhispánico de dudas.
- 2006 – en el río Tucapel (Cañete, Chile) mueren cerca de 20 personas por la caída de un bus (Tragedia de Cañete).
- 2007 – Chris Jericho regresa a la WWE, interrumpiendo un segmento del campeón de la WWE en aquel entonces Randy Orton.
- 2010 – en Guangzhou (República Popular China) comienzan los XVI Juegos Asiáticos.
- 2011 – el primer ministro Silvio Berlusconi presenta su dimisión al ser aprobada la Ley de Presupuestos de 2012 que incluía las reformas económicas exigidas por la Unión Europea.
- 2014 – Por primera vez aterriza una sonda espacial sobre un cometa (Philae, sobre el cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko).
- 2015 – en Beirut (Líbano) dos suicidas de la banda terrorista Estado Islámico detonan sendas bombas (Bombardeos en Beirut de 2015), con un saldo de 43 muertos y 230 heridos.
- 2017 – en Costa Rica, un terremoto de 6,9 grados sacude a la región, matando a 3 personas.
- 2018 – toma de la Torre Viasa en Venezuela, cuando efectivos de la Policía Nacional Bolivariana irrumpen en la torre en Caracas.
- 2019 – en Canadá y Estados Unidos se lanza la plataforma de streaming Disney+.
- 2019 – en Bolivia, Jeanine Áñez asume la presidencia del país con el objetivo de pacificar al país y convocar a nuevas elecciones.
- 2020 – en México, Banxico emite el nuevo billete de 100 pesos
- 2020 – en Estados Unidos se estrena la videoconsola de mesa PlayStation 5.
- 2021 – en Ecuador tiene lugar la Masacre de la Penitenciaría de Guayaquil de noviembre de 2021
- 2021 – en Estados Unidos, la cantante Taylor Swift publica Red (Taylor's Version), una regrabación de su cuarto álbum de estudio, Red.
- 2022 – En Perú el Club Alianza Lima se corona bicampeón de la Primera División del Perú, tras ganar la final a Foot Ball Club Melgar con un global de 2-1