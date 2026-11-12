Efemérides del 12 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 12 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 12 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 12 de noviembre de 2026

1863 – en la aldea de Loma Blanca ―a 175 km al sureste de la villa de La Rioja (Argentina)― el Chacho Peñaloza (64) se rinde ante su primo Ricardo Vera (28); es asesinado a lanzazos y decapitado. Su cabeza es clavada en un poste en la plaza de Olta. Una de sus orejas presidió por mucho las reuniones de la clase culta de la villa de San Juan. Termina la resistencia argentina contra el Gobierno unitario de Buenos Aires.

– en la aldea de Loma Blanca ―a 175 km al sureste de la villa de La Rioja (Argentina)― el Chacho Peñaloza (64) se rinde ante su primo Ricardo Vera (28); es asesinado a lanzazos y decapitado. Su cabeza es clavada en un poste en la plaza de Olta. Una de sus orejas presidió por mucho las reuniones de la clase culta de la villa de San Juan. Termina la resistencia argentina contra el Gobierno unitario de Buenos Aires. 1864 – en Asunción, el presidente Francisco Solano López ordena la captura del buque brasileño Marqués de Olinda. Esta acción desencadena el inicio de la guerra de la Triple Alianza.

– en Asunción, el presidente Francisco Solano López ordena la captura del buque brasileño Marqués de Olinda. Esta acción desencadena el inicio de la guerra de la Triple Alianza. 1878 – en los Estados Unidos, el presidente Rutherford B. Hayes emite el laudo arbitral sobre la región del Chaco Boreal delimitada por los ríos Paraguay, Pilcomayo y Verde, que resolvió la disputa de límites entre Argentina y Paraguay ocurrida luego de finalizada la guerra de la Triple Alianza.

– en los Estados Unidos, el presidente Rutherford B. Hayes emite el laudo arbitral sobre la región del Chaco Boreal delimitada por los ríos Paraguay, Pilcomayo y Verde, que resolvió la disputa de límites entre Argentina y Paraguay ocurrida luego de finalizada la guerra de la Triple Alianza. 1912 – Luisa Vehil, actriz uruguaya (f. 1991).

– Luisa Vehil, actriz uruguaya (f. 1991). 1913 – en Argentina se otorgaron los primeros diplomas y brevets de Aviador Militar a los ingenieros Jorge Alejandro Newbery y Alberto Roque Mascías, en reconocimiento a la labor realizada en la Dirección Técnica de la Escuela de Aviación Militar.

– en Argentina se otorgaron los primeros diplomas y brevets de Aviador Militar a los ingenieros Jorge Alejandro Newbery y Alberto Roque Mascías, en reconocimiento a la labor realizada en la Dirección Técnica de la Escuela de Aviación Militar. 1933 – Mohamed Alí Seineldín, militar argentino (f. 2009).

– Mohamed Alí Seineldín, militar argentino (f. 2009). 1943 – Arnaldo André, actor paraguayo.

– Arnaldo André, actor paraguayo. 1962 – Alfredo Casero, actor, humorista y músico argentino.

– Alfredo Casero, actor, humorista y músico argentino. 1970 – Óscar Strasnoy, compositor argentino.

– Óscar Strasnoy, compositor argentino. 1997 – en Uruguay, el Club Atlético Peñarol gana el Segundo Quinquenio de Oro de Peñarol en el fútbol uruguayo.

💡 ¿Sabías que...? El 12 de noviembre de 1954, se inauguró el primer parque temático de la historia: Disneyland en Anaheim, California. Este innovador parque fue creado por Walt Disney y ha influido en la industria del entretenimiento y el turismo a nivel mundial, estableciendo un nuevo estándar para parques temáticos en el futuro. Desde su apertura, ha atraído a millones de visitantes y ha dado origen a numerosas secuelas y expansiones en todo el mundo.

En el mundo: 12 de noviembre de 2026