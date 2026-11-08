Efemérides del 8 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 8 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 8 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 8 de noviembre de 2026
- 1557 – en Chile, las tropas del gobernador García Hurtado de Mendoza se enfrentan por primera vez contra los araucanos del cacique Turcupichun en la batalla de Lagunillas.
- 1896 – Fernando Gualtieri, editor y poeta anarquista argentino (f. 1967).
- 1926 – Alfredo Saint-Jean, militar y dictador argentino (f. 1987).
- 1951 – Alfredo Astiz, marino y criminal argentino.
- 1951 – Angelina Abbona, abogada y política argentina.
- 1962 – en Argentina se crea el Centro de Tiro y Bombardeo “Teniente Félix Origone” con asiento en el Aeródromo Militar del mismo nombre, ubicado en el campo “Mazaruca”, en Colonia La Argentina, Provincia de Entre Ríos.
- 1969 – Hernán Caire, conductor de televisión y cantante argentino.
- 1975 – Jimena Cyrulnik, actriz, modelo y conductora argentina.
- 1980 – Sebastián Battaglia, futbolista argentino.
- 1996 – Daniel Opazo, futbolista argentino.
El 8 de noviembre de 1939, un hombre llamado Georg Elser intentó asesinar a Adolf Hitler al colocar una bomba en el lugar donde el líder nazi daría un discurso en Múnich. Aunque la bomba estalló, Hitler salió del lugar 13 minutos antes, lo que llevó a la falla del atentado y dejó a Elser atrapado. Este hecho es un recordatorio de los muchos intentos de acabar con el régimen de Hitler que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial.
En el mundo: 8 de noviembre de 2026
- 392 – en el Imperio romano el emperador Teodosio el Grande prohíbe todos los cultos no cristianos.
- 1517 – En España, fallece el arzobispo de Toledo, el Cardenal Cisneros, tras lo cual el rey Carlos I nombra como sucesor a Guillermo de Croy, extranjero, de 20 años y sobrino de su consejero. Esto provocó indignación en Castilla, siendo uno de los detonantes de la Guerra de las Comunidades de 1520.
- 1519 – en el actual México, el militar español Hernán Cortés llega a las puertas de la capital Tenochtitlán y el emperador Moctezuma sale a recibirlo.
- 1520 – en Suecia, el ejército danés realiza una invasión y asesina a 100 personas.
- 1539 – el rey español Carlos I concede escudo de armas y título de ciudad a la nueva villa de Guadalajara (en México).
- 1557 – en Chile, las tropas del gobernador García Hurtado de Mendoza se enfrentan por primera vez contra los araucanos del cacique Turcupichun en la batalla de Lagunillas.
- 1576 – en el marco de la guerra de los Ochenta Años se firma la Pacificación de Gante: los Estados Generales de los Países Bajos acuerdan una serie de medidas para la pacificación, en el marco de la sublevación contra Felipe II, rey de España y señor de Flandes.
- 1602 – en Oxford se abre al público la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford.
- 1620 – cerca de Praga ―en el marco de la guerra de los Treinta Años― los imperialistas católicos españoles y alemanes vencen a los rebeldes bohemios en la batalla de la Montaña Blanca.
- 1793 – en París se abre al público el Museo del Louvre.
- 1808 – en Haití, el patriota dominicano Juan Sánchez Ramírez derrota a las tropas francesas.
- 1820 – en Guayaquil, actual Ecuador, se establece la Provincia Libre de Guayaquil.
- 1837 – en los Estados Unidos, Mary Lyon funda el Seminario Feminista del Monte Holyoke, que se convertirá en el Mount Holyoke College.
- 1838 – el músico polaco Federico Chopin y la escritora francesa George Sand llegan a la isla de Mallorca (mar Mediterráneo), donde vivirán un romance.
- 1849 – en el marco de la Conferencia de León, El Salvador, Honduras y Nicaragua firman un convenio mediante el cual establecen la Representación Nacional de Centroamérica.
- 1861 – en el marco de la Guerra Civil de Estados Unidos sucede el caso Trent: el buque de guerra USS San Jacinto ataca al barco británico de correos Trent y arresta a dos confederados, empezando una crisis diplomática entre el Reino Unido y los Estados Unidos.
- 1883 – en Honduras, el general Luis Bográn comienza su mandato presidencial.
- 1887 – en los Estados Unidos, el inventor judeoalemán Emile Berliner patenta el gramófono.
- 1889 – en los Estados Unidos, Montana es admitida como el estado número 41.
- 1895 – en Múnich (Alemania), el físico Wilhelm Röntgen, mientras realiza experimentos con electricidad, descubre los rayos X.
- 1901 – en Atenas se libran sangrientos combates después de la traducción de los Evangelios cristianos al griego demótico.
- 1902 – en La Habana (Cuba) se acuerda realizar la llamada Huelga de los aprendices, que será la primera huelga general de la recién proclamada República de Cuba.
- 1915 – el Congreso español aprueba el proyecto de ley de bases navales.
- 1917 – en San Petersburgo (Rusia) el acorazado Aurora de la armada rusa, se subleva frente al Gobierno provisional, y apunta sus cañones hacia el Palacio de Invierno (residencia de la familia imperial) en señal de apoyo hacia las fuerzas bolcheviques, presagiando así el destino de las Fuerzas armadas en la Revolución de Octubre. En Moscú, los comisarios del pueblo le dan autoridad a Vladimir Lenin, León Trotski y Iósif Stalin.
- 1923 – en la cervecería Bürgerbräukeller, de la ciudad de Múnich (Alemania), Adolf Hitler y sus nazis llevan a cabo el Putsch de la Cervecería, intento fallido de golpe de Estado organizado contra la república democrática. Hitler cae preso.
- 1926 – en Nicosia (Chipre) se funda el Apoel Football Club.
- 1926 – la isla de Luzón (Filipinas) es arrasada por un tifón que causa la muerte de 175 personas.
- 1932 – en las islas Caimán, un huracán categoría 5 genera una marejada ciclónica de 10 metros que arrasa la isla Caimán Brac y mata 110 personas.
- 1932 – en los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente.
- 1933 – en los Estados Unidos ―en el marco del New Deal―, el presidente Roosevelt crea la Administración de Obras Civiles, una organización que dará trabajos temporales (solo durante este invierno, hasta el 31 de marzo de 1934) a cuatro millones de desempleados.
- 1933 – en Kabul (Afganistán), durante una ceremonia de graduación en un instituto de enseñanza secundaria, un hombre armado con una pistola Colt M1911 calibre 45 asesina al rey Mohamed Nadir Shah (50). Le reemplazará su hijo, Mohamed Zahir Shah (1914-2007).
- 1935 – en Brasil tiene lugar un levantamiento popular dirigido por socialistas y comunistas.
- 1936 – en España, el general Miaja se hace responsable militar y político de Madrid tras la retirada del Gobierno de la ciudad durante la Guerra Civil.
- 1939 – en Múnich (Alemania), Hitler ―en el marco de los festejos por los 16 años de su putsch (golpe de Estado) de Múnich― sobrevive a un atentado perpetrado por Georg Elser en la cervecería Bürgerbräukeller en la que se había fundado el partido nazi años antes.
- 1939 – En Venlo (Países Bajos), los alemanes arrestan a dos agentes británicos del Servicio de inteligencia. (Incidente de Venlo).
- 1941 – se funda el Partido del Trabajo de Albania.
- 1942 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, fuerzas de Estados Unidos y del Reino Unido desembarcan en el Norte de África, en la Operación Torch.
- 1942 – en Argel ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, la resistencia francesa realiza un ataque, en el que 400 civiles franceses neutralizan al ejército francés vichista pronazi. Después de 15 horas de lucha arrestan a varios generales vichistas, permitiendo el éxito inmediato de la Operación Torch.
- 1950 – en el marco de la guerra de Corea, el teniente Russell J. Brown derriba un MiG-15 norcoreano. Es el primer combate de jets de la historia.
- 1956 – Israel decide retirar sus tropas del monte Sinaí.
- 1957 – en la isla Kiritimati en el océano Pacífico, el Reino Unido explota con éxito su primera bomba de hidrógeno (Operación Grapple).
- 1958 – en Cuba, esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista asesinan a los revolucionarios Ángel Ameijeiras, Pedro Gutiérrez y Rogelio Perea.
- 1960 – en los Estados Unidos, John F. Kennedy es elegido presidente.
- 1962 – en Argentina se crea el Centro de Tiro y Bombardeo “Teniente Félix Origone” con asiento en el Aeródromo Militar del mismo nombre, ubicado en el campo “Mazaruca”, en Colonia La Argentina, Provincia de Entre Ríos.
- 1965 – se crea el Territorio Británico del Océano Índico, que incluye el Archipiélago Chagos, Aldabra, Grupo Farquhar y las islas Des Roches.
- 1965 – en Reino Unido es abolida la pena de muerte.
- 1965 – en Vietnam ―en el marco de la guerra de Vietnam― la Brigada 173.ª estadounidense comienza la Operación Hump, pero son emboscados y vencidos por más de 1200 soldados del Vietcong.
- 1966 – en los Estados Unidos el fiscal general por Massachusetts, Edward Brooke, se convierte en el primer afroestadounidense elegido para el Senado de los Estados Unidos.
- 1966 – el papa Pablo VI autoriza una traducción común católica-protestante de la Biblia.
- 1971 – la banda británica Led Zeppelin pone a la venta su cuarto álbum, Led Zeppelin IV, también llamado ZOSO, que contiene una de las más populares canciones del rock, «Stairway to Heaven».
- 1972 – en los Estados Unidos inicia sus transmisiones el canal HBO.
- 1976 – en Tesalónica (Grecia), una serie de terremotos causa el pánico. Terminará siendo evacuada.
- 1976 – en Zinica, Waslala (antiguo departamento de Zelaya) de Nicaragua, Carlos Fonseca cae en combate contra las fuerzas de la guardia nacional de Anastasio Somoza Debayle.
- 1977 – en Vergina (Grecia), el arqueólogo griego Manolis Andronikos descubre la tumba de Filipo II de Macedonia.
- 1983 – en el aeropuerto de Lubango (Angola) fallecen 126 personas al estrellarse el vuelo 462, un avión Boeing 737 de las líneas aéreas angoleñas TAAG Angola.
- 1987 – en Enniskillen (Irlanda del Norte), el IRA Provisional hace explotar una bomba en una festividad protestante matando a 20 personas.
- 1988 – en los Estados Unidos, George H. W. Bush es elegido presidente.
- 1995 – en Madrid (España), el Congreso aprueba el actual Código penal.
- 2001 – en Huelva (España) se inaugura el Nuevo Colombino, estadio del Real Club Recreativo de Huelva.
- 2004 – en el marco de la guerra de Irak, más de 10 000 marines estadounidenses atacan la villa insurgente de Faluya.
- 2005 – sale a la venta la primera entrega del popular videojuego "Guitar Hero".
- 2008 – un atentado terrorista por narcotraficantes ocurre en un autobús en Zacapa, Guatemala. Causando la muerte de 15 extranjeros.
- 2009 – en España, por primera vez más del 50 % de la electricidad producida es generada por los parques eólicos.
- 2011 – el asteroide 2005 YU55 pasa a 325 000 km de la Tierra (0,85 veces la distancia de la Tierra a la Luna), y llega a una magnitud aparente de 11, por lo que pudo ser visible solo con prismáticos. El 26 de diciembre de 2010, el asteroide XC15 había pasado a 300 000 km de la Tierra.
- 2011 – en Hollywood (California), la cantante colombiana Shakira recibe una estrella en el paseo de la fama. Es la primera colombiana que recibe esa distinción.
- 2014 – en Yemen, el partido Congreso Popular General (CPG), presidido por el derrocado dictador yemení Ali Abdulá Saleh, decide no formar parte del nuevo Gobierno, pactado días atrás por los partidos del país.
- 2016 – Se celebran las 58.º elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump se convierte en el 45.º presidente de los Estados Unidos.
- 2018 – La cantante Rosalía presentó su segundo álbum de estudio El mal querer, el cual en el mismo día de lanzamiento alcanzó el número 1 en álbumes.
- 2019 – en Brasil el expresidente Lula da Silva abandona la cárcel después de estar 580 días en prisión.
- 2023 – Cierra la plataforma Omegle sin anuncio previo.