Efemérides del 8 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Cada 8 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 8 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 8 de noviembre de 2026

1557 – en Chile, las tropas del gobernador García Hurtado de Mendoza se enfrentan por primera vez contra los araucanos del cacique Turcupichun en la batalla de Lagunillas.

– en Chile, las tropas del gobernador García Hurtado de Mendoza se enfrentan por primera vez contra los araucanos del cacique Turcupichun en la batalla de Lagunillas. 1896 – Fernando Gualtieri, editor y poeta anarquista argentino (f. 1967).

– Fernando Gualtieri, editor y poeta anarquista argentino (f. 1967). 1926 – Alfredo Saint-Jean, militar y dictador argentino (f. 1987).

– Alfredo Saint-Jean, militar y dictador argentino (f. 1987). 1951 – Alfredo Astiz, marino y criminal argentino.

– Alfredo Astiz, marino y criminal argentino. 1951 – Angelina Abbona, abogada y política argentina.

– Angelina Abbona, abogada y política argentina. 1962 – en Argentina se crea el Centro de Tiro y Bombardeo “Teniente Félix Origone” con asiento en el Aeródromo Militar del mismo nombre, ubicado en el campo “Mazaruca”, en Colonia La Argentina, Provincia de Entre Ríos.

– en Argentina se crea el Centro de Tiro y Bombardeo “Teniente Félix Origone” con asiento en el Aeródromo Militar del mismo nombre, ubicado en el campo “Mazaruca”, en Colonia La Argentina, Provincia de Entre Ríos. 1969 – Hernán Caire, conductor de televisión y cantante argentino.

– Hernán Caire, conductor de televisión y cantante argentino. 1975 – Jimena Cyrulnik, actriz, modelo y conductora argentina.

– Jimena Cyrulnik, actriz, modelo y conductora argentina. 1980 – Sebastián Battaglia, futbolista argentino.

– Sebastián Battaglia, futbolista argentino. 1996 – Daniel Opazo, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 8 de noviembre de 1939, un hombre llamado Georg Elser intentó asesinar a Adolf Hitler al colocar una bomba en el lugar donde el líder nazi daría un discurso en Múnich. Aunque la bomba estalló, Hitler salió del lugar 13 minutos antes, lo que llevó a la falla del atentado y dejó a Elser atrapado. Este hecho es un recordatorio de los muchos intentos de acabar con el régimen de Hitler que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial.

En el mundo: 8 de noviembre de 2026