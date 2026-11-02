Efemérides del 2 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 2 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 2 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 2 de noviembre de 2026
- 1541 – en Cádiz (España), Álvar Núñez Cabeza de Vaca se embarca en misión de socorro a la gente que Pedro de Mendoza había trasladado al Río de la Plata.
- 1909 – en Argentina se funda el Club Atlético San Martín de Tucumán.
- 1909 – Brasil y Uruguay celebran un tratado de rectificación de fronteras.
- 1956 – desde Caracas (Venezuela), el presidente exiliado Juan Domingo Perón nombra como líder de la Resistencia contra la dictadura al joven diputado argentino John William Cooke.
- 1962 – en alguna ciudad de Argentina se funda el club de fútbol Deportivo Armenio.
- 1962 – la aeronave Douglas C-47 matrícula TA-33 se convierte en el primer avión de la Fuerza Aérea Argentina que une el cono sur americano con la Antártida. Despega desde Río Gallegos y aneviza en la Base Matienzo luego de siete horas y 55 minutos de vuelo, cubriendo 2600 kilómetros. Cumple la Orden de Operaciones Meteoro, que consiste en el traslado de la aeronave hasta la Base Matienzo para proseguir con la Operación Sur, proyecto de la Fuerza Aérea Argentina que contempla abrir a la aeronavegación la ruta entre América del Sur y Australia, vía Polo Sur.
- 1989 – Brayan Angulo, futbolista colombiano.
- 1996 – Víctor Labrador, hacker ético español.
- 1998 – en Argentina se celebra la cuarta conferencia de la ONU sobre el cambio climático.
- 1999 – en España, el juez español Baltasar Garzón procesa a 98 militares argentinos por las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar de Chile.
El 2 de noviembre de 1983, el gobierno de Estados Unidos decidió restablecer el uso del sistema métrico como estándar oficial para la medida en el país, lo cual generó un gran debate y controversia. A pesar de los intentos de implementación, el sistema métrico nunca se adoptó completamente en la vida cotidiana estadounidense.
En el mundo: 2 de noviembre de 2026
- 655 – en Toledo (España) se celebra el IX Concilio de Toledo.
- 998 – en Francia, el fraile Odilón ―cuarto abad de Cluny― instituye este día como el Día de los Difuntos.
- 1042 – en la región de la desembocadura del río Yser (en Bélgica) y en el resto de la costa de Flandes, una marejada ciclónica genera una inundación, que se menciona en los Annales blandiniensis (escritos en Gante).
- 1170 – en los Países Bajos, se produce la Inundación de Todos los Santos de 1170, en que el Mar del Norte ingresa en el país al superar las dunas que formaban un terraplén natural. Según los Annales egmundenses, la ciudad de Utrecht (Holanda) quedó inundada.
- 1327 – en España, Alfonso IV el Benigno, es proclamado rey de Aragón a la muerte de su padre Jaime II.
- 1541 – en Cádiz (España), Álvar Núñez Cabeza de Vaca se embarca en misión de socorro a la gente que Pedro de Mendoza había trasladado al Río de la Plata.
- 1570 – un tsunami en el Mar del Norte devasta la costa desde Holanda a Jutlandia, matando a más de mil personas.
- 1675 – en el actual Estados Unidos, un ataque combinado de las colonias de Plymouth, Rhode Island, Massachusetts y Connecticut atacan el Gran Fuerte Swamp de los indios narragansetts, durante la Guerra del rey Felipe (nombre cristiano del cacique Metacomet).
- 1675 – en el actual territorio colombiano se funda la villa de Medellín.
- 1769 – en Estados Unidos, el explorador español Gaspar de Portolá descubre el golfo de San Francisco.
- 1789 – en Francia, la Asamblea Nacional decreta la nacionalización de los bienes del clero.
- 1795 – en Francia, el Directorio sucede en el gobierno de la revolución a la Convención Nacional.
- 1814 – en Londres (Inglaterra), el periódico The Times es el primero en utilizar máquinas en su impresión.
- 1858 – en Grenoble (Francia) comienza una inundación, hasta el 17 de noviembre. A pesar de los cuantiosos daños, fallecen pocas personas.
- 1868 – Nueva Zelanda adopta oficialmente una sola hora estándar.
- 1879 – en Perú, fuerzas chilenas bombardean e invaden la localidad de Pisagua.
- 1889 – en los Estados Unidos, Dakota del Norte y del Sur son admitidos como los estados 39.º y 40.º.
- 1895 – en los Estados Unidos se realiza la primera carrera de automóviles a gasolina. Primer premio: 2000 dólares estadounidenses.
- 1898 – en la Universidad de Minnesota comienza la costumbre de alentar a un equipo de fútbol americano.
- 1902 – en Chile se funda el Club de Deportes Rangers de Talca.
- 1906 – en Rusia, León Trotski es deportado de por vida a Siberia.
- 1909 – Brasil y Uruguay celebran un tratado de rectificación de fronteras.
- 1909 – en la Boston University se funda la fraternidad Lambda Chi Alpha.
- 1909 – en Argentina se funda el Club Atlético San Martín de Tucumán.
- 1914 – Rusia le declara la guerra al Imperio otomano.
- 1916 – en Francia, las tropas francesas ocupan el fuerte de Verdún.
- 1917 – el Reino Unido firma la Declaración Balfour, por la que el gobierno se compromete a apoyar el asentamiento del pueblo judío en Palestina.
- 1919 – en los Estados Unidos tiene éxito la huelga de mineros, secundada por más de medio millón de trabajadores.
- 1920 – en Pittsburgh (Estados Unidos) la estación KDKA realiza la primera radiodifusión comercial: los resultados de las elecciones presidenciales.
- 1923 – en Alemania, los ministros socialdemócratas abandonan el gobierno.
- 1926 – en Francia, la policía detiene la expedición revolucionaria armada capitaneada por Francesc Macià.
- 1929 – durante la ocupación estadounidense de Filipinas, la provincia de Misamis fue dividida en dos provincias, a saber, Misamis Oriental y Misamis Occidental.
- 1930 – en Etiopía, Haile Selassie (considerado Dios) es coronado emperador.
- 1930 – parte de Alemania en dirección a Ámsterdam (Países Bajos) el Dornier DO-X, el mayor avión del mundo, para efectuar un vuelo de prueba.
- 1935 – en China se introduce el papel moneda en lugar de las monedas de plata.
- 1936 – en Italia, el dictador Benito Mussolini proclama el Eje Roma-Berlín.
- 1936 – en Leganés (España), ciudad fiel a la República, en el marco de la guerra civil española entran las tropas del Bando Nacional.
- 1936 – en Canadá se establece The Canadian Broadcasting Corporation.
- 1936 – en el Reino Unido, la BBC inaugura el servicio de televisión, el primer servicio de alta definición (definido en aquel momento como 200 líneas). En 1964 recibirá el nombre de BBC1, que todavía funciona.
- 1937 – en el contexto de la guerra civil española, la aviación nacional bombardea Lérida. Un fallo en el sistema de sirenas provocó que no se activaran, por lo que muchos civiles perecieron al no ser avisados, constituyendo uno de los bombardeos más mortíferos de la guerra.
- 1940 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ofrece ayuda a todas las naciones contra los agresores.
- 1947 – en Brasil se firma del Tratado de Río de Janeiro, donde se establece la asistencia recíproca militar entre los estados americanos.
- 1947 – el Hughes H-4 Hercules, realiza su primer y único vuelo.
- 1948 – en los Estados Unidos Harry S. Truman es elegido presidente.
- 1948 – en Perú, la dictadura militar declara ilegales a los partidos comunista y aprista.
- 1948 – en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín se convierte en el primer gobernador electo por el voto directo de los ciudadanos de Puerto Rico.
- 1950 – en Puerto Rico, en el marco de la insurrección nacionalista, una marcha pacífica de estudiantes convocada por la líder estudiantil nacionalista Olga Viscal Garriga es atacada por el ejército de Estados Unidos, instalado en Fort Brooke, Viejo San Juan, con un saldo de un estudiante asesinado y decenas de heridos. Cientos de estudiantes son arrestados.
- 1953 – la Asamblea Constituyente de Pakistán nombra al país como la República Islámica de Pakistán.
- 1954 – en Inglaterra finaliza la huelga de trabajadores portuarios, causa de graves perjuicios en el comercio exterior británico.
- 1955 – en los Estados Unidos, los investigadores Carlton-Schwerdt y Schaffer obtienen en forma cristalina el virus que causa la poliomielitis.
- 1955 – en Israel, David Ben-Gurión retorna al poder.
- 1956 – en Hungría, el ejército soviético reprime la Insurrección de Octubre.
- 1956 – la policía soviética detiene al político húngaro Imre Nagy.
- 1956 – la Asamblea General de la ONU exige la inmediata retirada de Israel del Sinaí egipcio, así como la paralización de los combates franco-británicos contra Egipto.
- 1956 – desde Caracas (Venezuela), el presidente exiliado Juan Domingo Perón nombra como líder de la Resistencia contra la dictadura al joven diputado argentino John William Cooke.
- 1957 – en Egipto se funda la Unión Nacional Egipcia, de ideología socialista, que se constituye en partido único.
- 1957 – en Levelland (Texas), entre las 20:00 del día 2 y las 2:00 de la mañana del día 3 varias personas dicen haber avistado un ovni con forma de «platillo volador». Esto genera publicidad nacional y se considera uno de los casos más importantes de Estados Unidos.
- 1959 – en Inglaterra se inaugura el primer tramo de la autopista que enlazará Londres con Birmingham.
- 1959 – en los Estados Unidos, el concursante Charles Van Doren (ganador del programa de TV Twenty One) admite ante un comité del Congreso que las respuestas correctas se le habían dado con anticipación.
- 1960 – en los Estados Unidos, la editorial Penguin Books es hallada inocente de obscenidad en el caso de la publicación del libro El amante de Lady Chatterley.
- 1962 – en los Estados Unidos, el presidente Kennedy informa que se han desmantelado las bases soviéticas en Cuba.
- 1962 – la aeronave Douglas C-47 matrícula TA-33 se convierte en el primer avión de la Fuerza Aérea Argentina que une el Cono Sur con la Antártida. Despega desde Río Gallegos y aneviza en la Base Matienzo luego de siete horas y 55 minutos de vuelo, cubriendo 2600 kilómetros. Cumple la Orden de Operaciones Meteoro, que consiste en el traslado de la aeronave hasta la Base Matienzo para proseguir con la Operación Sur, proyecto de la Fuerza Aérea Argentina que contempla abrir a la aeronavegación la ruta entre América del Sur y Australia, vía Polo Sur.
- 1962 – en alguna ciudad de Argentina se funda el club de fútbol Deportivo Armenio.
- 1963 – en Vietnam del Sur, un golpe militar asesina al presidente Ngô Ðình Diệm.
- 1964 – en Arabia Saudita, el consejo de ulemas depone al príncipe Saud y le obliga a abdicar en su hermano Fáisal, que es proclamado rey.
- 1964 – en Barcelona (España), un incendio destruye los Encantes Viejos.
- 1965 – en la entrada de El Pentágono, el cuáquero Norman Morrison (de 31 años) se suicida prendiéndose fuego, para protestar por el uso del napalm para aniquilar a la población civil en la guerra de Vietnam.
- 1968 – la ONU elige a España como miembro del Consejo de Seguridad.
- 1971 – en España reaparece el semanario Triunfo después de cuatro meses de suspensión decretada por el gobierno franquista.
- 1973 – en el Estado de Tripura (India), el «Partido Comunista Marxista de la India» y el «Partido Comunista de la India» se unen y forma un Frente Unido.
- 1974 – en Seúl (Corea del Sur) mueren 78 personas al incendiarse el club Time Go-Go. Seis de las víctimas saltaron desde el 7.º piso, ya que un guardián del club cerró las puertas de salida después del inicio del incendio.
- 1976 – en los Estados Unidos, el demócrata Jimmy Carter es elegido presidente.
- 1976 – se lanza el villancico navideño El Burrito Sabanero, del grupo infantil venezolano La Rondallita, con la interpretación del cantante infantil Ricardo Cuenci, siendo una versión del villancico homónimo estrenado en 1972 que fue compuesto Hugo Blanco Manzo e interpretado originalmente por Simón Díaz.
- 1976 – en India, la primera ministra Indira Gandhi obtiene plenos poderes dictatoriales.
- 1983 – en los Estados Unidos se empieza a celebrar el Día de Martin Luther King, Jr.
- 1984 – bajo el gobierno de Ronald Reagan, recomienzan las ejecuciones de mujeres (que se habían suspendido desde 1962).
- 1986 – al sur de Irán, mueren 91 soldados y oficiales y los 7 miembros de la tripulación de un avión iraní C-10 que se estrella.
- 1986 – la Policía Autónoma Vasca libera a Lucio Aguinagalde Aizpurua después de estar 18 días secuestrado por la banda terrorista ETA.
- 1988 – desde el MIT se lanza el Morris worm, el primer gusano de Internet.
- 1990 – en Mozambique se dicta una nueva constitución que consagra el multipartidismo y la economía de mercado.
- 1991 – en Turquía, Bartolomé I se convierte en Patriarca de Constantinopla.
- 1995 – en Colombia, Álvaro Gómez Hurtado es asesinado en Bogotá, víctima de un atentado cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba la cátedra de "Historia Política y Constitucional de Colombia". Se considera el magnicidio como crimen de Estado.
- 1995 – en Sudáfrica, la policía arresta al exministro de Defensa, general Magnus Malan y a otros diez exoficiales por haber asesinado a 13 negros en 1987. Todos los acusados serán liberados más tarde.
- 1997 – Rusia y Japón firman un acuerdo acerca del contencioso de las islas Kuriles.
- 1998 – en Argentina se celebra la cuarta conferencia de la ONU sobre el cambio climático.
- 1999 – en España, el juez español Baltasar Garzón procesa a 98 militares argentinos por las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar de Chile.
- 1999 – la banda estadounidense de rap rock Rage Against The Machine lanza su tercer y penúltimo álbum de estudio The Battle of Los Angeles
- 2000 – a las 9:21 a. m. (UTC), llegan a la Estación Espacial Internacional (que todavía estaba en construcción) en la nave rusa Soyuz TM‑31 sus tres primeros «inquilinos»: los astronautas rusos Yuri Guidzenko y Serguéi Krikaliov y el estadounidense William Shepherd, que trabajarán allí cuatro meses (Expedición 1), hasta el 21 de marzo de 2001.
- 2003 – en la República de Georgia, la oposición denuncia irregularidades en las elecciones parlamentarias.
- 2005 – en Madrid, el Congreso de los Diputados aprueba la admisión a trámite del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña con el apoyo de todos los grupos, excepto el PP (que el mismo día presentó un recurso de inconstitucionalidad).
- 2006 – en Madrid, el Congreso de los Diputados aprueba, sin votos en contra y con solo dos abstenciones, la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la primera y única reforma estatutaria en España que consigue semejante consenso.
- 2009 – se publica undécimo álbum de Bon Jovi, The Circle.
- 2010 – en México se funda el Proyecto Colectivo Hombres de Maíz, destacada e importante organización, dedicada a la investigación, desarrollo y difusión de la permacultura en el mundo.
- 2014 – muere en Oregón, Brittany Maynard, una joven a quien le detectaron un tumor cerebral. Su fallecimiento fue un suicidio asistido, razón por la que llamó la atención de medios de todo el mundo.
- 2016 – los Chicago Cubs se coronan campeones en la Serie Mundial de Béisbol al conseguir su tercer título, después de 108 años de «sequía».
- 2017 – la Audiencia Nacional española manda a prisión al Gobierno de Cataluña y emite una orden de búsqueda y captura para el presidente de la Generalidad Carles Puigdemont y a los miembros del gobierno huidos a Bruselas.
- 2023 – la banda británica The Beatles, lanza después de 27 años después de publicar su canción Real Love su último sencillo grabado como banda una canción escrita por John Lennon en 1979 llamada Now and Then.