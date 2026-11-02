Efemérides del 2 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 2 de noviembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 2 de noviembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 2 de noviembre de 2026

1541 – en Cádiz (España), Álvar Núñez Cabeza de Vaca se embarca en misión de socorro a la gente que Pedro de Mendoza había trasladado al Río de la Plata.

– en Cádiz (España), Álvar Núñez Cabeza de Vaca se embarca en misión de socorro a la gente que Pedro de Mendoza había trasladado al Río de la Plata. 1909 – en Argentina se funda el Club Atlético San Martín de Tucumán.

– en Argentina se funda el Club Atlético San Martín de Tucumán. 1909 – Brasil y Uruguay celebran un tratado de rectificación de fronteras.

– Brasil y Uruguay celebran un tratado de rectificación de fronteras. 1956 – desde Caracas (Venezuela), el presidente exiliado Juan Domingo Perón nombra como líder de la Resistencia contra la dictadura al joven diputado argentino John William Cooke.

– desde Caracas (Venezuela), el presidente exiliado Juan Domingo Perón nombra como líder de la Resistencia contra la dictadura al joven diputado argentino John William Cooke. 1962 – en alguna ciudad de Argentina se funda el club de fútbol Deportivo Armenio.

– en alguna ciudad de Argentina se funda el club de fútbol Deportivo Armenio. 1962 – la aeronave Douglas C-47 matrícula TA-33 se convierte en el primer avión de la Fuerza Aérea Argentina que une el cono sur americano con la Antártida. Despega desde Río Gallegos y aneviza en la Base Matienzo luego de siete horas y 55 minutos de vuelo, cubriendo 2600 kilómetros. Cumple la Orden de Operaciones Meteoro, que consiste en el traslado de la aeronave hasta la Base Matienzo para proseguir con la Operación Sur, proyecto de la Fuerza Aérea Argentina que contempla abrir a la aeronavegación la ruta entre América del Sur y Australia, vía Polo Sur.

– la aeronave Douglas C-47 matrícula TA-33 se convierte en el primer avión de la Fuerza Aérea Argentina que une el cono sur americano con la Antártida. Despega desde Río Gallegos y aneviza en la Base Matienzo luego de siete horas y 55 minutos de vuelo, cubriendo 2600 kilómetros. Cumple la Orden de Operaciones Meteoro, que consiste en el traslado de la aeronave hasta la Base Matienzo para proseguir con la Operación Sur, proyecto de la Fuerza Aérea Argentina que contempla abrir a la aeronavegación la ruta entre América del Sur y Australia, vía Polo Sur. 1989 – Brayan Angulo, futbolista colombiano.

– Brayan Angulo, futbolista colombiano. 1996 – Víctor Labrador, hacker ético español.

– Víctor Labrador, hacker ético español. 1998 – en Argentina se celebra la cuarta conferencia de la ONU sobre el cambio climático.

– en Argentina se celebra la cuarta conferencia de la ONU sobre el cambio climático. 1999 – en España, el juez español Baltasar Garzón procesa a 98 militares argentinos por las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar de Chile.

💡 ¿Sabías que...? El 2 de noviembre de 1983, el gobierno de Estados Unidos decidió restablecer el uso del sistema métrico como estándar oficial para la medida en el país, lo cual generó un gran debate y controversia. A pesar de los intentos de implementación, el sistema métrico nunca se adoptó completamente en la vida cotidiana estadounidense.

En el mundo: 2 de noviembre de 2026