Efemérides del 30 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 30 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 30 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 30 de octubre de 2026

1921 – la selección argentina de fútbol gana a Uruguay 1 a 0 (con gol de Julio Libonatti) la final del torneo sudamericano, primer título internacional para los argentinos.

– la selección argentina de fútbol gana a Uruguay 1 a 0 (con gol de Julio Libonatti) la final del torneo sudamericano, primer título internacional para los argentinos. 1960 – Nace Diego Armando Maradona (en la imagen), futbolista argentino.

– Nace Diego Armando Maradona (en la imagen), futbolista argentino. 1979 – Laura Ros, cantante e instrumentista folclórica argentina.

– Laura Ros, cantante e instrumentista folclórica argentina. 1981 – en Buenos Aires (Argentina) se realiza la Marcha por la Vida, convocada por la Multipartidaria y los organismos de derechos humanos. Primera manifestación multitudinaria de protesta contra la sangrienta dictadura cívico‑militar‑eclesiástica argentina (1976‑1983) por las violaciones de derechos humanos y en demanda de apertura política.

– en Buenos Aires (Argentina) se realiza la Marcha por la Vida, convocada por la Multipartidaria y los organismos de derechos humanos. Primera manifestación multitudinaria de protesta contra la sangrienta dictadura cívico‑militar‑eclesiástica argentina (1976‑1983) por las violaciones de derechos humanos y en demanda de apertura política. 1983 – en Argentina ―tras siete años de dictadura cívico‑militar‑eclesiástica argentina]] (1976‑1983)― Raúl Alfonsín gana las elecciones presidenciales democráticas.

– en Argentina ―tras siete años de dictadura cívico‑militar‑eclesiástica argentina]] (1976‑1983)― Raúl Alfonsín gana las elecciones presidenciales democráticas. 1983 – El político Raúl Alfonsín es elegido presidente de Argentina.

– El político Raúl Alfonsín es elegido presidente de Argentina. 1986 – Sebastián Crismanich, taekwondista olímpico argentino retirado.

– Sebastián Crismanich, taekwondista olímpico argentino retirado. 1991 – en Madrid, representantes de 30 países firman el protocolo del Tratado Antártico, que durante 50 años (hasta 2041) protege a la zona de la explotación.

– en Madrid, representantes de 30 países firman el protocolo del Tratado Antártico, que durante 50 años (hasta 2041) protege a la zona de la explotación. 1991 – Agustín Almeyda, cantautor argentino.

– Agustín Almeyda, cantautor argentino. 2022 – en Argentina, el club de fútbol Patronato (de la provincia de Entre Ríos) vence 1 a 0 a Talleres de Córdoba la final de la Copa Argentina 2022. El equipo entrerriano logra así el primer título de su historia.

💡 ¿Sabías que...? El 30 de octubre de 1938, Orson Welles transmitió una adaptación radial de "La Guerra de los Mundos", la novela de H.G. Wells, que causó pánico entre los oyentes al ser inicialmente interpretada como un informe real sobre una invasión extraterrestre. La reacción fue tan intensa que muchas personas creyeron que realmente estaban siendo atacadas por marcianos, lo que desató un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. Este evento es considerado un hito en la historia de la radio y la cultura popular.

En el mundo: 30 de octubre de 2026