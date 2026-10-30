Efemérides del 30 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 30 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 30 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 30 de octubre de 2026
- 1921 – la selección argentina de fútbol gana a Uruguay 1 a 0 (con gol de Julio Libonatti) la final del torneo sudamericano, primer título internacional para los argentinos.
- 1960 – Nace Diego Armando Maradona (en la imagen), futbolista argentino.
- 1979 – Laura Ros, cantante e instrumentista folclórica argentina.
- 1981 – en Buenos Aires (Argentina) se realiza la Marcha por la Vida, convocada por la Multipartidaria y los organismos de derechos humanos. Primera manifestación multitudinaria de protesta contra la sangrienta dictadura cívico‑militar‑eclesiástica argentina (1976‑1983) por las violaciones de derechos humanos y en demanda de apertura política.
- 1983 – en Argentina ―tras siete años de dictadura cívico‑militar‑eclesiástica argentina]] (1976‑1983)― Raúl Alfonsín gana las elecciones presidenciales democráticas.
- 1983 – El político Raúl Alfonsín es elegido presidente de Argentina.
- 1986 – Sebastián Crismanich, taekwondista olímpico argentino retirado.
- 1991 – en Madrid, representantes de 30 países firman el protocolo del Tratado Antártico, que durante 50 años (hasta 2041) protege a la zona de la explotación.
- 1991 – Agustín Almeyda, cantautor argentino.
- 2022 – en Argentina, el club de fútbol Patronato (de la provincia de Entre Ríos) vence 1 a 0 a Talleres de Córdoba la final de la Copa Argentina 2022. El equipo entrerriano logra así el primer título de su historia.
El 30 de octubre de 1938, Orson Welles transmitió una adaptación radial de "La Guerra de los Mundos", la novela de H.G. Wells, que causó pánico entre los oyentes al ser inicialmente interpretada como un informe real sobre una invasión extraterrestre. La reacción fue tan intensa que muchas personas creyeron que realmente estaban siendo atacadas por marcianos, lo que desató un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. Este evento es considerado un hito en la historia de la radio y la cultura popular.
En el mundo: 30 de octubre de 2026
- 637 – en Asia Menor, la ciudad de Antioquía se rinde a las fuerzas musulmanas bajo el Califato Rashidun después de la batalla del Puente de Hierro.
- 758 – en China, la ciudad de Guangzhou es saqueada por piratas árabes y persas.
- 1137 – en la península italiana, Ranulf de Apulia y Roger II de Sicilia libran la batalla de Rignano.
- 1340 – las fuerzas combinadas de Castilla y Portugal derrotan decisivamente a los benimerines (última nación norteafricana que trataría de invadir la península ibérica) en la batalla del Salado.
- 1520 – segunda carta de relación de Hernán Cortés.
- 1759 – en la falla de Safad (Israel) a 25 km al norte del mar de Galilea y a 40 km al este del mar Mediterráneo, a las 3:45 de la madrugada (hora local) sucede un terremoto de magnitud 6,6 de la escala sismológica de Richter, que se registra en Baalbek (Líbano) y en Damasco (Siria) y genera un tsunami. Deja un saldo de 2 000 muertos.
- 1793 – en Francia, todos los girondinos son condenados a muerte.
- 1810 – en México, fuerzas insurgentes se enfrentan a los españoles en la batalla del monte de las Cruces.
- 1813 – en Pamplona capitulan las tropas francesas. Finaliza la Guerra de la Independencia española.
- 1864 – en Viena (Austria), Prusia y Austria firman la Paz de Viena con Dinamarca. Finaliza la guerra.
- 1868 – en Perú se crea la provincia de Chincha.
- 1888 – en Constantinopla (Imperio otomano) se firma el convenio internacional para la neutralización del canal de Suez.
- 1915 – en Francia, Aristide Briand ocupa el cargo de primer ministro.
- 1918 – en Budapest (República Soviética Húngara) estalla la Revolución de las Rosas de Otoño.
- 1921 – la selección argentina de fútbol gana a Uruguay 1 a 0 (con gol de Julio Libonatti) la final del torneo sudamericano, primer título internacional para los argentinos.
- 1922 – en Italia, a dos días de la Marcha sobre Roma, el rey Víctor Manuel III nombra primer ministro a Benito Mussolini.
- 1936 – en el extremo norte de la antigua frontera entre Rusia y Finlandia, en la costa del mar de Barents, a 183 km al norte de la ciudad de Múrmansk, guardias fronterizos finlandeses disparan cuatro tiros de fusil contra las casas situadas al norte de la granja colectiva Vaida‑Guba, sin provocar víctimas. Este y varios incidentes graves en la frontera finesa, llevará a la Unión Soviética a invadir Finlandia en la Guerra de Invierno (1939‑1940) para acabar con su Gobierno pronazi.
- 1938 – en Estados Unidos, el actor Orson Welles provoca pánico en varias ciudades del país al leer por radio La guerra de los mundos (de H. G. Wells).
- 1948 – en Grecia estalla la guerra civil entre la guerrilla comunista y el Gobierno.
- 1950 – en Jayuya (Puerto Rico) la Revolución Nacionalista declara la República de Puerto Rico.
- 1950 – en Suecia sube al trono Gustavo VI Adolfo.
- 1951 – en el sitio de pruebas nucleares del estado de Nevada ―en el marco de la Operación Buster-Jangle (que expondrá de manera no voluntaria durante un mes a unos 6500 soldados de infantería a siete explosiones atómicas con propósitos de entrenamiento)―, Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Charlie, de 14 kilotones, dejándola caer desde un bombardero B‑50.
- 1951 – en Colombia ocupa la presidencia Roberto Urdaneta.
- 1957 – en Santiago de Chile se produce la emigración de pobladores desde un barrio incendiado hasta un terreno baldío, que actualmente se llama Población La Victoria. Se trata de la primera toma de terrenos en este país.
- 1961 – en el área C del sitio de pruebas atómicas sobre el cabo Sukhoy Nos, en el archipiélago ártico de Nueva Zembla, la Unión Soviética detona la Bomba del Zar, una bomba termonuclear de hidrógeno de 50 megatones, la más potente de la historia mundial (4000 veces más potente que la bomba atómica Little Boy lanzada por Estados Unidos sobre la población civil de Hiroshima en 1945). Fue arrojada desde el aire y estalló a 4000 metros de altura. Fue la prueba atómica n.º 130 de las 981 que la Unión Soviética detonó entre 1949 y 1991 que, medidas en kilotones, representan el 54.9 % del total de pruebas nucleares realizadas en el mundo.
- 1961 – en un lugar conocido como El Aguacate, en Trinidad (en la provincia cubana de Sancti Spíritus, la banda contrarrevolucionaria de Blas Tardío Hernández ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense, bajo las órdenes del presidente John F. Kennedy― asesina a los campesinos Raúl Curbelo Marrero y Francisco José Ferreiro.
- 1962 – sobre el atolón Johnston (en medio del océano Pacífico), a las 5:02 hora local, Estados Unidos detona la bomba atómica Housatonic, de 8300 kilotones, a 3700 metros de altura (dejada caer desde un avión). Es la bomba n.º 278 de las 1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1970 – el cantautor británico Elton John, publica su tercer álbum de estudio, Tumbleweed Connection.
- 1974 – en Kinsasa (capital de la República Democrática del Congo) se libra el mítico combate de boxeo entre los estadounidenses Muhammad Ali y George Foreman.
- 1975 – en Madrid (España), Juan Carlos de Borbón asume interinamente la jefatura del Estado, debido a una enfermedad del dictador Francisco Franco.
- 1981 – en Buenos Aires (Argentina) se realiza la Marcha por la Vida, convocada por la Multipartidaria y los organismos de derechos humanos. Primera manifestación multitudinaria de protesta contra la sangrienta dictadura cívico‑militar‑eclesiástica argentina (1976‑1983) por las violaciones de derechos humanos y en demanda de apertura política.
- 1983 – en Argentina ―tras siete años de dictadura cívico‑militar‑eclesiástica argentina]] (1976‑1983)― Raúl Alfonsín gana las elecciones presidenciales democráticas.
- 1988 – en España, Emiliano Revilla es dejado en libertad por la banda terrorista ETA después de 249 días de cautiverio.
- 1988 – en Japón, el brasileño Ayrton Senna gana su primer Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 después de remontar 15 posiciones para ganar el Gran Premio de Japón de 1988.
- 1989 – en Cataluña (España), Salou se segrega de Vilaseca y se convierte en municipio independiente.
- 1991 – en Madrid (España) se inaugura la Conferencia de Paz para Oriente Próximo.
- 1991 – en Madrid, representantes de 30 países firman el protocolo del Tratado Antártico, que durante 50 años (hasta 2041) protege a la zona de la explotación.
- 1995 – en la provincia de Quebec (Canadá) gana el NO a la independencia por un 50.4 % de votos (una diferencia de apenas 54 000 votos).
- 1997 – en Irlanda, Mary McAleese gana las elecciones presidenciales.
- 1998 – en la provincia de Chinandega, en el occidente de Nicaragua, las lluvias del huracán Mitch provocan un derrumbe en el volcán Casita que aplasta el pueblo de Posoltega y deja al menos 1650 personas sepultadas bajo 200 000 m³ de lodo y piedras.
- 2001 – en los Estados Unidos, el músico Michael Jackson lanza su último álbum de estudio en vida, Invincible.
- 2001 – el cantante español de pop Enrique Iglesias lanza al mercado su quinto álbum de estudio (y segundo realizado en inglés) titulado Escape.
- 2001 – en Santiago de Chile cesa sus transmisiones la red de televisión Telenorte.
- 2007 – en Madrid (España) se inaugura oficialmente la ampliación del Museo del Prado, la mayor experimentada por dicho museo en sus casi dos siglos de existencia.
- 2007 – en Virginia (Estados Unidos), el político neonazi estadounidense Kevin Strom es condenado a apenas 23 meses de prisión por posesión de pornografía infantil.
- 2012 – en México se inaugura la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México desde Mixcoac a Tláhuac, dicha línea es considerada como una de las líneas más controversiales en la historia del Metro de la Ciudad de México.
- 2016 – en Umbría (Italia) se produce un terremoto de 6,5 en la escala sismológica de Richter.
- 2020 – en el mar Egeo, a 17 km de la ciudad de Esmirna (Turquía) se produce un terremoto de 7 en la escala sismológica de Richter dejando varios muertos y centenares de heridos en varias zonas de Turquía y de Grecia.
- 2020 – Nintendo, que todavía decide seguir mejorando Pikmin 4, estrena Pikmin 3 Deluxe para las plataformas de Nintendo Switch.
- 2022 – en Brasil, después de doce años es elegido nuevamente presidente Luiz Inácio Lula da Silva luego de un ajustado balotaje contra Jair Bolsonaro.
- 2022 – en México se elimina definitivamente el horario de verano, tras 26 años de su implementación.
- 2022 – en Argentina, el club de fútbol Patronato (de la provincia de Entre Ríos) vence 1 a 0 a Talleres de Córdoba la final de la Copa Argentina 2022. El equipo entrerriano logra así el primer título de su historia.