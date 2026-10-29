La Justicia de La Rioja solicita prisión condicional para un deudor de alimentos

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja juzga a Carlos A. P. por incumplimiento de cuotas alimentarias. La Fiscalía pide 1 año y 4 meses de prisión condicional. ¿Cuál será la decisión del tribunal?

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, presidida por la Jueza Dra. Karina Cabral, está deliberando sobre el caso de Carlos A. P., acusado de incumplir con las cuotas alimentarias establecidas para sus hijos. La Fiscalía ha solicitado una condena de 1 año y 4 meses de prisión condicional, mientras que la defensa pide la absolución y ha planteado la nulidad de la acusación.

Según la fiscalía, durante el año 2023 un juez de Familia había fijado una cuota alimentaria provisional, que luego fue modificada en julio de 2024 para ajustarse a la canasta de crianza. Se alega que el acusado no cumplió con estas obligaciones, realizando depósitos inferiores y en períodos discontinuos.

Durante el juicio, la defensa presentó comprobantes de transferencias realizadas entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. El acusado admitió no haber utilizado la cuenta bancaria ordenada por el tribunal, pero afirmó que proveía a sus hijos con alimentos y otros artículos necesarios. La querella sostiene que los pagos parciales no cumplen con los montos establecidos, mientras que la fiscalía insiste en la responsabilidad penal del acusado, advirtiendo sobre la violencia económica hacia la mujer.